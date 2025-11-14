Close Menu
    Saturday, November 15
    Τραμπ:-Μειώνει-τους-δασμούς-σε-βοδινό,-καφέ-και-γεωργικά-προϊόντα
    Ευρώπη

    Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε την Παρασκευή διάταγμα για τη μείωση των αμερικανικών δασμών σε εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα, όπως βοδινό κρέας, μπανάνες, καφέ και ντομάτες, καθώς η κυβέρνησή του δέχεται πιέσεις από τους ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν το αυξανόμενο κόστος διαβίωσης.

    Η κυβέρνηση Τραμπ αποφάσισε ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα θα εξαιρεθούν από τους «ανταποδοτικούς» δασμούς που επιβλήθηκαν φέτος – για να αντιμετωπιστούν πρακτικές που θεωρήθηκαν άδικες – μετά από αξιολόγηση παραγόντων όπως η εγχώρια παραγωγική ικανότητα των ΗΠΑ για συγκεκριμένα αγαθά.

    Άλλοι δασμοί που βρίσκονται σε ισχύ θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται.

