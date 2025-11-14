Τσίπρας: Ο Μητσοτάκης φοβάται την «Ιθάκη» – Προτιμά την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε με αιχμές στις σημερινές αναφορές του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο συνέδριο «Greece Talks», που διοργάνωσαν το Travel.gr και το Πρώτο Θέμα, για το επερχόμενο βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη», το οποίο ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» δηλώνοντας ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε ότι κατανοεί την αποφυγή του κ. Μητσοτάκη να ασχοληθεί με τη «μελέτη της τραγωδίας του χτες», στην οποία -όπως υποστήριξε– οδήγησε τη χώρα η παράταξή του, αλλά και με τη «φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα». Μάλιστα σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός φοβάται το βιβλίο του.

«Προτιμά να αφιερώνει τον χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και τη στήριξη της κλεπτοκρατίας», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Τον κατηγόρησε, επίσης, ότι επιλέγει «τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας από την αναμέτρηση μαζί της», υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και οι συνεργάτες του φοβούνται τη δυναμική της «Ιθάκης».

«Η πατρίδα μας δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη», καταλήγει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα

«Ο κύριος Μητσοτάκης χαρακτήρισε σήμερα το αδημοσίευτο βιβλίο μου με τον τίτλο Ιθάκη «ενδιαφέρον μυθιστόρημα» και δήλωσε ότι δεν πρόκειται να το διαβάσει, αλλά αφήνει την αποδόμησή του σε άλλους.

Καταλαβαίνω ότι προτιμά από τη μελέτη της τραγωδίας του χτες, στην οποία η παράταξή του έριξε τη χώρα, και τη συζήτηση για τη φαυλότητα και τα αδιέξοδα της διακυβέρνησής του σήμερα, να αφιερώνει το χρόνο του στις δικογραφίες της κυρίας Κοβέσι, τους διαλόγους του “Φραπέ”, τις απομαγνητοφωνήσεις των υποκλοπών, τις εξελίξεις για το έγκλημα των Τεμπών και την στήριξη της κλεπτοκρατίας.

Και να επιλέγει, όπως έχει κάνει σε όλη τη διαδρομή του, τη συγκάλυψη και την αποδόμηση της αλήθειας, από την αναμέτρηση μαζί της.

Η πατρίδα μας όμως δικαιούται ένα καλύτερο μέλλον, ένα μέλλον εντιμότητας και δικαιοσύνης, απαλλαγμένο από τους Λαιστρυγόνες και τους Κύκλωπες του κυρίου Μητσοτάκη.

Κι ακριβώς αυτό, τη συμβολή της Ιθάκης σε ένα τέτοιο μέλλον, φοβάται ο ίδιος και οι συνεργοί του».