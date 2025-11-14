Φρικτό έγκλημα στην Ουαλία: 17χρονη μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στο σπίτι της – «Της όρμησε και η μητέρα άκουσε τις κραυγές της»

Σοκ προκαλεί στη νότια Ουαλία η δολοφονία της 17χρονης Λέινι Γουίλιαμς, η οποία βρέθηκε μαχαιρωμένη μέχρι θανάτου μέσα στο σπίτι της στο Cefn Fforest, κοντά στο Blackwood. Οι Αρχές κλήθηκαν στο σημείο γύρω στις 7.15 το πρωί της Πέμπτης, όπου εντόπισαν τη νεαρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι.

Στο ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε σοβαρά και η 38χρονη μητέρα της, Ριάν Στίβενς, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με συγγενείς, η γυναίκα δέχτηκε επίθεση την ώρα που προσπαθούσε να προστατεύσει την κόρη της. Ο παππούς της οικογένειας, Ρόμπερτ Στίβενς, υποστήριξε ότι «της όρμησε με το μαχαίρι και η μητέρα άκουσε τις κραυγές της».

Οκτάχρονος αδελφός της Λέινι φέρεται να ήταν αυτόπτης μάρτυρας του τρόμου, με τον ίδιο συγγενή να λέει ότι το κορίτσι πρόλαβε να του φωνάξει να κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι για να σωθεί.

Οι αστυνομικοί έχουν συλλάβει έναν 18χρονο από την περιοχή Newbridge ως ύποπτο για ανθρωποκτονία και απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο νεαρός κρατείται, ενώ οι Αρχές ξεκαθαρίζουν πως δεν αναζητούν άλλον ύποπτο.

«Ήταν ένα χαρούμενο κορίτσι – Δεν το χωράει ο νους μας»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται φίλοι και συγγενείς της 17χρονης. Η προγιαγιά της, Φλόρενς Τζόουνς, 78 ετών, δήλωσε στη Mail:

«Η μητέρα της είπε ότι η Λέινι πάλεψε γενναία. Ήταν ένα χαρούμενο, ζωντανό κορίτσι. Έζησε μαζί μου τα τελευταία χρόνια. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέτοια πράγματα δεν συμβαίνουν στη δική μας οικογένεια».

Κάτοικοι της περιοχής άφησαν λουλούδια στο σημείο, μιλώντας για ένα παιδί ιδιαίτερα αγαπητό. «Ήταν η πιο καλή και γλυκιά ψυχή. Τα κορίτσια έχουν τρελαθεί από τη στεναχώρια», είπε μία γειτόνισσα. Η μητέρα της, Ριάν, περιγράφεται ως «φιλική, αλλά χαμηλών τόνων», που ζούσε στο σπίτι εδώ και τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Ελικόπτερα, ένοπλοι αστυνομικοί και αποκλεισμένοι δρόμοι

Κάτοικοι δήλωσαν ότι ξύπνησαν από τις σειρήνες, τους ήχους των ελικοπτέρων και δυνατά χτυπήματα στις πόρτες. Ένοπλοι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο λίγα λεπτά μετά τις 7.15 π.μ., ενώ ελικόπτερο προσγειώθηκε σε κοντινή πλατεία για να παραλάβει τραυματίες.

«Ξύπνησα και είδα την περιοχή γεμάτη περιπολικά. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι έγινε κάτι τόσο φρικτό τόσο κοντά σου», είπε κάτοικος.

Δύο αστυνομικοί φρουρούσαν το πίσω μέρος του σπιτιού χθες το βράδυ, ενώ οι ιατροδικαστές ερευνούσαν τον χώρο. Τέσσερα κορίτσια κατέφθασαν για να αφήσουν μπουκέτα λουλουδιών στο σημείο.

Δεν αναζητείται άλλος δράστης

Η Αστυνομία του Gwent ανακοίνωσε ότι οι έρευνες συνεχίζονται, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για συμμετοχή άλλου προσώπου.

Ο επικεφαλής των ερευνών, Ντετέκτιβ Σούπεριντεντ Φίλιπ Ο’Κόνελ, ανέφερε: