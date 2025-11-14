Χάθηκαν-αγροτικές-ενισχύσεις-150-εκατ.-ευρώ-το-2024

Για χαμένες ενισχύσεις 150 εκατ. ευρώ, αλλά και για το αναπόφευκτο υλοποίησης του action plan για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ έκαναν λόγο οι εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Agri).

Οι εκπρόσωποι συμμετείχαν στην 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης της ΚΑΠ στην Αλεξανδρούπολη. Αρχής γενομένης από τα χαμένα κονδύλια, ο διευθυντής Προγράμματος για το Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής ΚΑΠ (2023-2027) και στέλεχος της DG Agri, Νίκος Καλίνης, ανέφερε ότι κατά την τελευταία χρηματοδοτική χρήση, 150 εκατ. ευρώ από τον πρώτο πυλώνα δεν κατέληξαν στους Έλληνες παραγωγούς.

Από αυτά, τα 125 εκατ. ευρώ αφορούσαν άμεσες ενισχύσεις και τα 25 εκατ. ευρώ τομεακά προγράμματα. «Αυτά τα χρήματα προορίζονται για τους Έλληνες αγρότες και πρέπει να φτάνουν σε αυτούς», υπογράμμισε ο Ν. Καλίνης, σημειώνοντας πως ό,τι δεν πληρώθηκε έως τις 15 Οκτωβρίου επιστρέφει στον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Για το 2025, πρόσθεσε, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος μέγιστης απορρόφησης. Όσον αφορά τα τομεακά προγράμματα, ανέφερε πως η απορρόφηση κινείται γύρω στο 50%, µε τη μελισσοκομία να αποτελεί θετική εξαίρεση, ενώ τα υπόλοιπα παρουσιάζουν καθυστερήσεις, καθώς οι διαθέσιμοι πόροι δεν ενεργοποιήθηκαν εγκαίρως. Για τον β’ πυλώνα, επισήμανε τον κίνδυνο να µην επιτευχθεί ο στόχος Ν+2 μέχρι το τέλος του έτους (σ.σ.: Ν+2 σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη έχουν περιθώριο δύο επιπλέον ετών μετά το έτος της δέσμευσης για να δαπανήσουν και να δηλώσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή), εξαιτίας των καθυστερήσεων στην έκδοση προσκλήσεων, η αιτία των οποίων ήταν ότι το πληροφοριακό σύστημα δεν ήταν έτοιμο.

«Πέρυσι, ακριβώς έναν χρόνο πριν, νομίζω ότι οι εκπρόσωποι του ΟΠΕΚΕΠΕ μάς είχαν διαβεβαιώσει ότι το πληροφοριακό σύστημα θα ήταν έτοιμο. Το ότι οι προκηρύξεις δεν έγιναν στη ώρα τους έχει ως αποτέλεσμα να καθυστερούν οι έλεγχοι, να καθυστερούν οι πληρωμές, και έτσι υπάρχει κίνδυνος να χαθούν ακόμη περισσότερα χρήματα από τον δεύτερο πυλώνα». Σε αυτό το πλαίσιο επισήμανε ότι: «Το ΟΣΔΕ του 2026 πρέπει να ανοίξει στην ώρα του και να κλείσει στην ώρα του, ώστε οι αρμόδιοι φορείς, είτε η ΔΑΟΚ είτε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, να έχουν τον χρόνο να κάνουν τους ελέγχους. Για να μπορέσουμε να πάμε σε κανονικούς και τακτικούς ελέγχους».

Η αναδιάρθρωση

Παράλληλα, με αυστηρό μήνυμα προς την ελληνική κυβέρνηση και κριτική για την επικοινωνιακή διαχείριση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Φίλιπ Μπας, επικεφαλής της Μονάδας ΚΑΠ της DG Agri, τόνισε ότι το σχέδιο 54 δράσεων που πρέπει να υποβάλει η ελληνική κυβέρνηση για την αναδιάρθρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά και σχολαστικά, σημείο προς σημείο.

«Πρέπει να φέρετε αποτελέσματα πάνω σε αυτό· δεν υπάρχει άλλος δρόμος, ανεξάρτητα από τον “θόρυβο” που θα υπάρξει στα μέσα ενημέρωσης ή στην πολιτική σκηνή. Υπάρχουν 54 συγκεκριμένες δράσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και για καθεμία από αυτές πρέπει να υπάρξει πλήρης υλοποίηση, σημείο προς σημείο. Δεν υπάρχει καμία διαφυγή από αυτό· δεν θα υπάρξει διαφυγή» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και τόνισε ότι «οι πρακτικές διαφθοράς δεν μπορούν πλέον να γίνονται αποδεκτές στον ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έτοιμη να προσφέρει τεχνική υποστήριξη και να συμβάλει στην επίλυση των προβλημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ωστόσο η Ελλάδα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσει τις ακριβείς ανάγκες της, για να μπορεί να γίνει συζήτηση για την ενίσχυση του οργανισμού. Η βοήθεια θα έρθει από την πλευρά μας, αλλά το σήμα και η κατεύθυνση πρέπει να προέρχονται από εσάς».