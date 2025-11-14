Chevron: Το σχέδιο δράσης σε Ελλάδα – Ανατολική Μεσόγειο

Σε βασικό πεδίο δραστηριότητας για την πετρελαϊκή εταιρεία Chevron έχει αναδειχθεί η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Η διοίκηση του ομίλου σε πρόσφατη ενημέρωση επενδυτών προέβη σε ειδική αναφορά επί του θέματος.

Η «ακτίνα δράσης» εκτείνεται από την ΑΟΖ του Ισραήλ και τα κοιτάσματα Λεβιάθαν και Ταμάρ έως την Αίγυπτο και την Κύπρο, με την ανάπτυξη του κοιτάσματος Αφροδίτη, και εσχάτως τις παραχωρήσεις νότια της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Τα παραπάνω αποτυπώνουν τη διευρυμένη και πολυδιάστατη παρουσία της Chevron στην περιοχή σε μια περίοδο που αφενός έρχεται σε πρώτο πλάνο η τροφοδοσία της ευρωπαϊκής αγοράς με φυσικό αέριο στη «μετά» το ρωσικό αέριο εποχή και αφετέρου η Ανατολική Μεσόγειος συνιστά πεδίο διέλευσης κρίσιμων εμπορικών και ενεργειακών δρόμων που με τη σειρά τους αναδεικνύουν σε βασική προτεραιότητα τα ζητήματα ασφάλειας σε όλες τις διαστάσεις.

Επί του πεδίου, η Chevron σχεδιάζει στις αρχές του επόμενου έτους να προχωρήσει σε εργασίες βελτιστοποίησης στο κοίτασμα Tamar, καθώς και πρόσθετες παρεμβάσεις στο Λεβιάθαν, γεγονός που θα επιτρέψει την αύξηση της παραγωγής βραχυπρόθεσμα κατά 25%. Η εταιρεία βρίσκεται κοντά στη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για μια μεγαλύτερη επέκταση του κοιτάσματος Λεβιάθαν.

Βασική εκτίμηση της διοίκησης θέλει να γίνονται περαιτέρω βήματα ανάπτυξης και μετά το 2030 με τον βραχυπρόθεσμο, ωστόσο, ορίζοντα εργασιών να περιλαμβάνει επιπρόσθετα των παραπάνω το κοίτασμα Αφροδίτη στην ΑΟΖ της Κύπρου, καθώς και τον σχεδιασμό για μια νέα γεώτρηση στο Δέλτα του Νείλου εντός του 2026.

Στην Ελλάδα

Η παρουσία της Chevron στην περιοχή, όπως προαναφέρθηκε, δεν περιορίζεται μόνο στο ανατολικό άκρο της Μεσογείου, αλλά πλέον εντοπίζεται και στα ελληνικά χωρικά ύδατα, με τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό να αποτελεί τον νέο «παίκτη» στο εθνικό πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης υδρογονανθράκων.

Υπενθυμίζεται ότι η Chevron σε κοινοπραξία με τη Helleniq Energy συμμετείχε πρόσφατα στον διαγωνισμό που προκήρυξε προ μηνών το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την παραχώρηση θαλασσοτεμαχίων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, με το ελληνοαμερικανικό σχήμα να αναδεικνύεται ανάδοχος.

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, με τα επόμενα βήματα να περιλαμβάνουν την έγκριση του φακέλου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η περιοχή νότια της Κρήτης παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς εκτιμάται ότι διαθέτει σημαντικό γεωλογικό δυναμικό.