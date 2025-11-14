dbrs:-Αναβαθμίζει-την-intralot-σε-b-(high)-μετά-τη-μεγάλη-εξαγορά-της-bally’s

Η Morningstar DBRS αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα (Issuer Rating) της Intralot S.A. σε B (high) από B και διατήρησε τη θετική προοπτική, μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης της International Interactive επιχείρησης της Bally’s Corporation και την αναχρηματοδότηση χρέους τον Οκτώβριο 2025.

Η θετική προοπτική αντανακλά την πιθανότητα περαιτέρω βελτίωσης της πιστοληπτικής ικανότητας αν η εταιρεία αυξήσει τα περιθώρια κερδοφορίας, μειώσει σταδιακά το χρέος και διαχειριστεί αποτελεσματικά τις φορολογικές και γεωγραφικές προκλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα κύρια σημεία της αξιολόγησης

Μετασχηματισμός επιχειρηματικού μοντέλου: Η εξαγορά μετατόπισε το μείγμα εσόδων από B2B (30%) σε B2C igaming και αθλητικό στοίχημα (70%), αυξάνοντας την κλίμακα της επιχείρησης και τις δυνατότητες διασταυρούμενων πωλήσεων.

Χρηματοοικονομική διάρθρωση: Η εξαγορά ύψους €2,7 δισ. χρηματοδοτήθηκε με €1,1 δισ. μετοχικό κεφάλαιο και €1,6 δισ. νέο χρέος, μέρος του οποίου χρησιμοποιήθηκε για αναχρηματοδότηση υπαρχόντων υποχρεώσεων. Η εταιρεία παραμένει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ενώ η Bally’s αύξησε το ποσοστό της στο 58%.

Οικονομικές προοπτικές: Αναμένεται έσοδο €1,1 δισ. και EBITDA €427 εκατ. για το 2025, με σταδιακή ανάπτυξη και EBITDA margin περίπου 38% το 2026, επωφελούμενη από τις συνέργειες και την αύξηση της κλίμακας.

Διαχείριση κινδύνων: Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη τη γεωγραφική συγκέντρωση στο Ηνωμένο Βασίλειο και την επίδραση ενδεχόμενης αύξησης φόρων στον τζόγο.

Ρευστότητα και χρέος: Ικανοποιητική ρευστότητα, πλήρως διαθέσιμη revolving facility €160 εκατ., ισορροπημένο προφίλ λήξης χρεών έως 2031.

ESG: Λαμβάνονται υπόψη κοινωνικοί παράγοντες, όπως η υπεύθυνη διαχείριση τυχερών παιχνιδιών και η προστασία ευάλωτων ομάδων, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η πιστοληπτική ικανότητα.