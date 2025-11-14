generali:-Ό,τι-και-να-πάει-στραβά,-είναι-δίπλα-σας

Τα προγράμματα της Generali δεν καλύπτουν απλώς κινδύνους. Χτίζουν σιγουριά για το σήμερα και αυτοπεποίθηση για να κυνηγήσουμε τα όνειρά μας κάθε μέρα.

Στις δύσκολες στιγμές της ζωής, αυτό που όλοι χρειαζόμαστε είναι κάποιον που να μπορεί να μας βοηθήσει. Αυτόν τον ρόλο έχει αναλάβει η Generali.

Με εμπειρία πάνω από έναν αιώνα και βλέμμα στραμμένο σε όσα αξίζουν πραγματικά, η Generali στέκεται δίπλα σε κάθε άνθρωπο με λύσεις που προσαρμόζονται στις δικές του, μοναδικές ανάγκες. Δεν είναι απλώς μια ασφαλιστική. Είναι ο δια βίου συνοδοιπόρος μας (Lifetime Partner) που δεσμεύεται να είναι παρών σε κάθε στάδιο της ζωής – με ευελιξία, συνέπεια και αληθινή φροντίδα.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Η Generali προνοεί και φροντίζει για κάθε στιγμή της ζωής σας, επενδύοντας στην τεχνολογία χωρίς να χάνει ποτέ την ανθρώπινη επαφή. Με καινοτόμα προγράμματα, ψηφιακά εργαλεία και δράσεις που προάγουν την αποδοχή και τη φροντίδα για όλους, κάνει τη διαφορά στην πράξη, κάθε μέρα.

Η εταιρεία εστιάζει πάνω από όλα στην ανθρώπινη και προσωπική σχέση με τους ανθρώπους που την εμπιστεύονται, και συγκεκριμένα στο ανθρώπινο πρόσωπο του εξειδικευμένου συμβούλου που δείχνει ενδιαφέρον για τον κάθε ασφαλισμένο που αναλαμβάνει, καθοδηγώντας τον προσεκτικά και αναζητώντας από κοινού το κατάλληλο πρόγραμμα που θα καλύψει όλες τις ανάγκες του, προσωπικές και επαγγελματικές, από τη φροντίδα της υγείας και της οικογένειας, μέχρι την προστασία της περιουσίας και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης ή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Ο στόχος της Generali είναι, πίσω από κάθε ασφαλιστικό πρόγραμμα, να υπάρχει η σιγουριά ότι κάποιος θα ασχοληθεί μαζί σας σε προσωπικό επίπεδο, οτιδήποτε κι αν χρειαστείτε, οποιαδήποτε στιγμή!

Το κατάλληλο πρόγραμμα για εσάς, ανάλογα τις ανάγκες σας. Μάθετε περισσότερα εδώ!

Ασφάλιση Επιχείρησης Business On

Φανταστείτε τον εαυτό σας μέσα στη νέα σας επιχείρηση και να δουλεύουν όλα «ρολόι».

Τώρα σκεφτείτε να συμβεί κάτι που θα διαταράξει αυτή τη χαρά, όπως για παράδειγμα μια φωτιά, μια κακόβουλη πράξη, μια ληστεία ή μια φυσική καταστροφή, δηλαδή απρόσμενα συμβάντα που μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτες ζημιές στην επιχείρησή σας.

Φανταστείτε επίσης ότι κάποιος πελάτης ή συνεργάτης σας μπορεί να πάθει κάτι, όπως για παράδειγμα να αρρωστήσει ή να τραυματισtεί μέσα στο χώρο αλλά και τόσα άλλα απρόοπτα που μπορεί να εμποδίσουν την κανονική ροή των εργασιών σας.

Όταν το όνειρό σας να ανοίξετε τη δική σας επιχείρηση γίνεται πραγματικότητα, είναι λογικό, όχι μόνο να θέλετε να «κυλούν» όλα αρμονικά, αλλά και να ανησυχείτε για το πώς θα την προστατεύσετε από πληθώρα κινδύνων.

Η ασφάλεια της επιχείρησης είναι η No. 1 προτεραιότητα των επιχειρηματιών, είτε πρόκειται για την έναρξη είτε για την επέκτασή της.

Εδώ. Τώρα. Χιλιάδες νέες ιδέες γίνονται επιχειρήσεις. Πολλές, θα γίνουν επιτυχίες. Άλλες, μάθημα.

Με το Πρόγραμμα Ασφάλισης Επιχείρησης Business On παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις που στηρίζουν τα επιχειρηματικά σας σχέδια ανεξάρτητα από τον τομέα δραστηριοποίησης, κάνοντας πραγματικότητα οποιοδήποτε όραμα έχετε, πάντα με την υπογραφή της Generali.

Μέσω του προγράμματος αυτού, μπορείτε να αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε ζημιά στο κτίριο, το περιεχόμενο και τους βοηθητικούς χώρους της επιχείρησης, ενώ περιλαμβάνονται επίσης εξειδικευμένες καλύψεις για την προστασία του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Παράλληλα, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής σας, όπως για παράδειγμα τη χρήση μέτρων προστασίας ή εναλλακτικών πηγών ενέργειας, η Generali σας επιβραβεύει με έκπτωση στο ασφάλιστρό σας! Επιπλέον, με το Business On έχετε στη διάθεσή σας καινοτόμες υπηρεσίες και εργαλεία για άμεση τεχνική βοήθεια, αποκατάσταση και αποζημίωση οποιασδήποτε ζημιάς στον επιχειρηματικό σας χώρο, ώστε να μη ανησυχείτε για τίποτα!

Συγκεκριμένα σας παρέχει:

Άμεση Τεχνική Βοήθεια για άμεση αποκατάσταση ζημιών από εξειδικευμένο δίκτυο τεχνικών 24/7,

Δυνατότητα on line πραγματογνωμοσύνης και καταγραφή της ζημιάς μέσω βιντεοκλήσης,

Άμεση αποζημίωση χωρίς υποβολή δικαιολογητικών για ζημιές μέχρι 2.500€,

Συντονισμό και επίβλεψη των εργασιών αποκατάστασης από συνεργαζόμενο συνεργείο και άμεση επισκευή.

Ο ρόλος του Ασφαλιστή

Όποια κι αν είναι η ανάγκη σας, η Generali βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας με περισσότερους από 3.500 έμπειρους συμβούλους, οι οποίοι είναι εκεί, δίπλα σας τη στιγμή που τους χρειάζεστε, με αξιόπιστες και σύγχρονες λύσεις για εσάς, την οικογένειά σας και την επιχείρησή σας!

Οι άνθρωποι της Generali είναι που «κάνουν» την ασφάλιση πολλά περισσότερα, καθώς είναι αυτοί που βρίσκονται πάντα στο πλευρό σας, με υπευθυνότητα, για να σας ακούσουν, να σας εξηγήσουν, να σας συμβουλεύσουν και να σας καθοδηγήσουν προς την ιδανική λύση ανάλογα με τις δικές σας μοναδικές ανάγκες.

Το εύρος των ασφαλιστικών προγραμμάτων και ο επαγγελματισμός των συνεργατών της εταιρείας εξασφαλίζουν την εύρεση της κατάλληλης ασφάλισης για το σκοπό που επιθυμείτε και την καλύτερη δυνατή εμπειρία εξυπηρέτησης. Γιατί δεν πρόκειται απλά για κάλυψη κινδύνων, αλλά για το χτίσιμο μιας σχέσης πάνω στην οποία μπορείτε να στηριχτείτε.

Γιατί η Generali είναι δίπλα σας, σε κάθε βήμα.