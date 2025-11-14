h-google-προτείνει-μέτρα-στην-Κομισιόν-για-να-γλιτώσει-το-πρόστιμο-μαμούθ-των-2,95-δισ.

Η Google πρότεινε μέτρα στην ΕΕ με στόχο την αποτροπή της διάλυσης της διαδικτυακής διαφημιστικής της δραστηριότητας, μετά το βαρύ πρόστιμο που επέβαλαν οι Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά.

Ο τεχνολογικός γίγαντας είχε προθεσμία μέχρι αυτή την εβδομάδα για να προτείνει μέτρα για τον οριστικό τερματισμό των αντιανταγωνιστικών πρακτικών που οδήγησαν στο πρόστιμο-μαμούθ των 2,95 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ενώ συνεχίζει να αμφισβητεί την απόφαση της ΕΕ, για την οποία προτίθεται να ασκήσει έφεση, η Google απέκλεισε, όπως κάνει σταθερά μέχρι τώρα, την πιο ριζοσπαστική λύση για την αποκατάσταση του θεμιτού ανταγωνισμού: την πώληση του συνόλου ή μέρους των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, κάτι που θα είχε ουσιαστικά οδηγήσει σε διάσπαση της εταιρείας.

Απομένει να φανεί εάν οι Βρυξέλλες θα αποδεχτούν τις δεσμεύσεις της Google.

Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός καταχράστηκε την κυριαρχική θέση του στον τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης (Adtech). Το πρόστιμο ήταν αναμενόμενο, δεδομένου ότι από το 2023 η ΕΕ απειλούσε να απαιτήσει τη διάσπαση ενός μέρους των δραστηριοτήτων του ομίλου σε αυτόν τον τομέα, κάτι που ωστόσο δεν αποφασίστηκε σε αυτό το στάδιο.

Αναμένεται η απάντηση της Κομισιόν

«Θα αναλύσουμε τα μέτρα που πρότεινε η Google για να δούμε αν θα μπορούσαν να βάλουν τέλος» στις καταγγελθείσες πρακτικές και στις συγκρούσεις συμφερόντων που ενυπάρχουν στις δραστηριότητές της, δήλωσε εκπρόσωπος της Επιτροπής.

Η Google βρίσκεται υπό έλεγχο από τις Βρυξέλλες λόγω των φερόμενων δραστηριοτήτων της σε διάφορους τομείς του τομέα της διαδικτυακής διαφήμισης. Ο όμιλος προσφέρει διάφορες υπηρεσίες που λειτουργούν ως μεσάζοντες μεταξύ διαφημιζόμενων και ιστότοπων: AdX, μια πλατφόρμα αφιερωμένη στην αγορά και πώληση διαφημιστικού χώρου, DFP (DoubleClick for Publishers), μια υπηρεσία για ιστότοπους και εφαρμογές που προβάλλουν διαφημίσεις και Google Ads/DV 360, εργαλεία για διαφημιζόμενους.

Με πληροφορίες από CNBC