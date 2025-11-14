helleniq-energy:-Πλώρη-για-πάνω-από-1-δισ.-ebitda

Τροχιά για λειτουργικά κέρδη άνω του 1 δισ, δηλαδή πάνω από το φετινό στόχο, έχει βάλει ο όμιλος της Helleniq Energy μετά τα χθεσινά αποτελέσματα εννεαμήνου, έχοντας ως κύρια «καύσιμα» τη διύλιση και τις εξαγωγές πετρελαιειδιών.

Στον απόηχο των ανακοινώσεων για τη νέα πορεία του ομίλου στο τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και της μετονομασίας της Elpedison σε Enerwave, τα όσα είπε χθες στους αναλυτές ο CEO Ανδρέας Σιαμίσιης, δείχνουν ότι οι οιωνοί για το τέταρτο και τελευταίο τρίμηνο της χρονιάς είναι πολύ καλοί. Και ότι το 2025 θα είναι η 4η συνεχή χρονιά με συγκρίσιμα κέρδη EBITDA άνω του 1 δισ ευρώ.

Τα διεθνή περιθώρια κέρδους στη διύλιση βρίσκονται σε υψηλά 2ετίας λόγω των στενότερων ισορροπιών μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στο ντίζελ, η ζήτηση για πετρελαιοειδή στη Μεσόγειο και τη ΝΑ Ευρώπη δημιουργεί νέες ευκαιρίες, ενώ αυξητικά κινείται και η εγχώρια ζήτηση για καύσιμα.

Στον τομέα της πράσινης παραγωγής, πέραν των εν λειτουργία 506 MW, ο όμιλος έχει «κλειδώσει» το στόχο του 2028 για 1,5 GW ΑΠΕ, καθώς υπό κατασκευή ή κοντά στην ολοκλήρωση σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη βρίσκονται έργα κοντά στο 1 GW.

Την ίδια στιγμή έχει ενοποιηθεί πλήρως στα ομιλικά αποτελέσματα η Enerwave, εντός του έτους θα επαναλειτουργήσει (μετά από 13 χρόνια) ο πετρελαιαγωγός Θεσσαλονίκης – Σκοπίων που θα φέρει νέα έσοδα από τις αγορές καυσίμων των Δυτικών Βαλκανίων, ενώ έχει αντισταθμιστεί πλήρως η επίπτωση που είχε στο πρώτο μισό του έτους η συντήρηση του διυλιστηρίου Ελευσίνας.

Σύμφωνα με πηγές του ομίλου, αποδείχθηκε σωστή η επιλογή, το shut down στην Ελευσίνα να γίνει την περίοδο από τον Απρίλιο έως και τον Ιούνιο του 2025, όταν τα διεθνή περιθώρια διύλισης κινούνταν χαμηλά.

«Το βελτιωμένο περιβάλλον και η ισχυρότερη απόδοση υποστηρίζουν την επίτευξη λειτουργικών κερδών άνω του 1 δισ. ευρώ για το 2025», ανέφερε χθες για τα EBITDA ο κ.Σιαμίσιης, (766 εκατ. στο εννεάμηνο) και ενώ η διοίκηση έχει αποφασίσει τη διανομή προσωρινού μερίσματος ύψους 0,20 ευρώ ανά μετοχή προς τους μετόχους.

Τα πιο ισχυρά ωστόσο μηνύματα έρχονται από τις πωλήσεις προϊόντων διύλισης που στο εννεάμηνο έκαναν ιστορικό ρεκόρ, με την παραγωγή στους 4,1 εκατ. τόνους (+5%), εκ των οποίων το 47% αφορούσε εξαγωγές και την εικόνα να προιδεάζει για ακόμη καλύτερη επίδοση στα τέλη του έτους.

Τον τόνο της παρουσίασης δίνουν επίσης τα 523 εκατ ευρώ των επενδύσεων και το γεγονός ότι έχει αντισταθμιστεί πλήρως η επίπτωση από τη συντήρηση του διυλιστηρίου Ελευσίνας, (το επόμενο πρόγραμμα θα γίνει στο 1ο τρίμηνο του 2026 και θα αφορά τα διυλιστήρια Ασπροπύργου).

Στο μέτωπο του Green Utility, που αφορά τόσο την Enerwave, όσο και τις ΑΠΕ, το capacity βρίσκεται στα 1,35 GW (+9%), η παραγωγή στα 995 MW, ενώ ειδικά στα έργα πράσινης ενέργειας, το εν λειτουργία portfolio φτάνει πλέον τα 494 MW, έχοντας αυξηθεί κατά 29% σε σχέση με πέρυσι.

Σε γεωγραφικό επίπεδο, όπως δείχνει και ο χάρτης, ο ομιλος έχει 804 MW κάθε είδους τεχνολογίας (φωτοβολταικά, αιολικά, μπαταρίες) στην Ελλάδα, 493 MW στη Ρουμανία, 123 MW στη Βουλγαρία, 41 MW στη Κύπρο και 12 MW στη Β.Μακεδονία.

Enerwave: Επανασχεδιάζει την εμπορική της πολιτική

Στη περίπτωση της Enerwave, με όπλο τη καθαρή παραγωγή που ανήλθε σε 2,9 GWh και αξιοποιώντας το portfolio ΑΠΕ της Hellenic Energy, η εταιρεία φιλοδοξεί να διαμορφώσει πιο ελκυστικά προϊόντα και τιμολόγια με στόχο να διπλασιάσει το σημερινό της μερίδιο στην προμήθεια, και από 5,8% να φτάσει τουλάχιστον στο 10%.

Κρίσιμο ρόλο στο νέο προφίλ της εταιρείας θα παίξουν τα εργοστάσια της Elpedison που καταναλώνουν ετησίως 1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, γεγονός που μεταφράζεται σε ισχυρή διαπραγματευτική ισχύ που λίγοι διαθέτουν στην ελληνική αγορά, αλλά και το δίκτυο των περισσότερων από 1.000 πρατηρίων της Helleniq Energy. Τα τελευταία θα ενταχθούν οργανικά στην εμπορική της στρατηγική και θα λειτουργούν όλο και περισσότερο ως σημεία επαφής, ενημέρωσης και εξυπηρέτησης του κοινού για την Energywave.

Σε αυτό τον επανασχεδιασμό της εμπορικής της πολιτικής περιλαμβάνονται περισσότερα σημεία εξυπηρέτησης, αναβαθμισμένη τηλεφωνική υποστήριξη, λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και συμβόλαια με ευνοϊκότερους όρους, ενώ ενισχύεται ο ρόλος της μέσω των συνεργασιών με το trading γραφείο της Γενεύης που άνοιξε πρόσφατα.

Σημειωτέον ότι κατά τη προχθεσινή παρουσίαση της νέας εταιρικής ταυτότητας της Enerwave, ο κ. Σιαμίσιης, είχε αφήσει ανοικτή τη ενεργοποίηση των σχεδίων για FSRU στη Θεσσαλονίκη, αλλά και για μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη περιοχή.

Σε μια συγκυρία που ο ενεργειακός χάρτης της περιοχής αλλάζει, το τέλος του ρωσικού αερίου από το 2028 δημιουργεί νέες ευκαιρίες, και ο Κάθετος Διάδρομος πολλαπλασιάζει τις δυνατότητες για εξαγωγές, ο ομιλος δεν αποκλείει να «ξεπαγώσει» τα σχέδια για πλωτό terminal αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου στη Θεσσαλονίκη.

Τόσο το σχέδιο για νέα μονάδα, όσο και για την αξιοποίηση της άδειας για το FSRU, είχαν κρατηθεί «στο συρτάρι» από τη προηγούμενη εποχή, όταν ο όμιλος συμμετείχε με μόνο 50% στην Εlpedison.