live-η-επίκαιρη-ερώτηση-του-Νίκου-Ανδρουλάκη-στον-πρωθυπουργό-για-την-ακρίβεια-και-το-ιδιωτικό-χρέος

«Ο κόσμος έχει αγανακτήσει πια» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής μιλώντας για το ζήτημα της ακρίβειας και του ιδιωτικού χρέους στην Ώρα του Πρωθυπουργού.

«Μια οικογένεια είδε σε 4 χρονιά να αυξάνονται κατά 34% οι τιμές στα τρόφιμα ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Ένα στα 3 νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τη στέγαση» πρόσθεσε απαριθμώντας τα προβλήματα που βασανίζουν τους πολίτες σήμερα.

Το κόστος παραγωγής για τους αγρότες έχει απογειωθεί. Ζωοτροφές, λιπάσματα έχουν εκτιναχθεί» είπε. «Μειώστε την αγωνία του αγρότη που ένας στενός σας συνεργάτης είπε ότι οι βολεμένοι αντιδρούν. Τι έχετε να πείτε για συνταξιούχο 500 ευρώ που δεν βγάζει δεκαπενθήμερο, ή για νέο και φοιτητή που δεν μπορεί να βρει σπίτι» πρόσθεσε.

«Όσα λεφτά και να μοιράσετε σε φιλικά μέσα αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει» επισήμανε και στη συνέχεια άρχισε να αποδομεί τα επιχειρήματα της κυβέρνησης σχετικά με το λόγο που υπάρχει η ακρίβεια.

«Η προπαγάνδα σας συγκρούεται με την πραγματικότητα» τόνισε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε τόσο στον πληθωρισμό της Ελλάδας που έχει εκτοξευθεί όσο και στον δομικό πληθωρισμό. «Λέτε ότι η ακρίβεια υπάρχει παντού. Εδώ στη χώρα μας τα ποσοστά που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας είναι από τους πρώτους στην Ευρώπη. Λέτε ότι ο πληθωρισμός εδώ και 2 μήνες μειώνεται στα τρόφιμα. Όλους τους υπόλοιπους μήνες η Ελλάδα είχε γενικό πληθωρισμό υψηλότερο από τις Ευρώπης. 21 μήνες σε σύγκριση με 3 μήνες και πανηγυρίζετε…» ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε:

«Τα τελευταία 4 χρόνια βρισκόμαστε με ελάχιστα διαλείμματα πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στο δομικό πληθωρισμό. Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων».

Υποστήριξε επίσης ότι μόλις το 62% των νοικοκυριών τα βγάζουν πέρα, σύμφωνα με την έρευνα του ΙΟΒΕ.

«Να μπει ένα τέλος στο πάρτι ασυδοσίας» υπογράμμισε και έκανε λόγο για μέτρα – παρωδία όπως τα χρωματιστά τιμολόγια, την περιβόητη επιστολή στις Βρυξέλες προς την Φον ντερ Λάιεν η οποία όπως είπε θα μας έλυνε το πρόβλημα της ακρίβειας.

Σχετικά με τις μειώσεις των τιμών σε 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ ο κ. Ανδρουλάκης σχολίασε ότι έχουμε 2.000 κωδικούς προϊόντων όπου όμως δεν δεν περιλαμβάνονται νωπά τρόφιμα, νωπό κρέας, νωπά φρούτα και ψάρια.

«Το καλάθι περιλαμβάνει καβουροδαγκάνες και άμα δεν φάει ο λαός μας μια φορά τη Βδομάδα καβουροδαγκάνες δεν θα αντέξει» είπε.

«Χρειάζονται μέτρα, κανόνες και εφαρμογή αυτών αλλά εσείς δεν κάνετε τίποτα για να περιορίστε στην αισχροκέρδεια.

Σχετικά με τα ιδιωτικά χρέη ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι 4.000.000 ΑΦΜ χρωστούν στην εφορία, πάνω από 1.000000 δάνεια παραμένουν κόκκινα και η κυβέρνηση μιλάει για την επιτυχία του εξωδικαστικού μηχανισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη συνέχεια στις προτάσεις που έχει καταθέσει το κόμμα του για τους δανειολήπτες και για όσους χρωστούν σε ελβετικά φράγκα.

«Τα χρέη αυξάνονται. Το 80% των οφειλετών είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κάτω των 30.000 ευρώ. Προτείνουμε 120 δόσεις για να αναπνεύσει όλη η μικρομεσαία τάξη. Είναι η μόνο ρεαλιστική διέξοδος» είπε.

«Οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούνε ψέματα και προπαγάνδα»

«Ο πολίτης θέλει χαμηλό κόστος ζωής, δημόσια υγεία και παιδεία, ισχυρό κοινωνικό κράτος» τόνισε και υπογράμμισε ότι η πολιτική αλλαγή που θα δώσει στον ελληνικό λαό αξιοπρέπεια είναι μονόδρομος.



