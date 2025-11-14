live-η-ομιλία-Μητσοτάκη-στη-Βουλή-για-την-ακρίβεια-και-το-ιδιωτικό-χρέος

Στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, στο πλαίσιο της “Ώρας του Πρωθυπουργού”.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός στην ομιλία του ανέφερε:

«Πράγματι, το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά. Αποτελεί ένα φαινόμενο διεθνές, απασχολεί όλα τα κράτη αλλά προφανώς το δικό μας μέλημα είναι να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε στην πατρίδα μας.

Και γνωρίζω πολύ καλά το καθημερινό άγχος πολλών γονιών να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα στα παιδιά τους, την κούραση όσων αναγκάζονται να δουλέψουν 2 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα. Την αγωνία πολλών μικρών επιχειρήσεων να παραμείνουν συνεπείς στις υποχρεώσεις τους και την αγωνία πολλών νέων ζευγαριών που θέλουν κάποια στιγμή που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι.

Για αυτό η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την κορυφαία και πρώτη προτεραιότητα. Για να είναι αποτελεσματική αυτή η άμυνα πρέπι να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα. Να μένει μακριά από τις εντυπώσεις, υπεραπλουστεύσεις, τα fake news, ώστε ξέροντας τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος να μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με τον κατάλληλο τρόπο».

Και συνέχισε ο πρωθυπουργός:

Δεν πρέπει να ξεχνάμε και από πού ξεκινήσαμε το 2019 όταν η ΝΔ ανέλαβε το τιμόνι του τόπου και την κοινωνία παραλυμένες από την αχρείαστη 10ετή κρίση, ενώ επανέλαβε πως ο πληθωρισμός είναι παγκόσμιος.

«Ο κόσμος χτυπήθηκε από την πανδημία, το παγκόσμιο εμπόριο γονάτρισε,μ οι αγορές πάγωσαν έπεσαν πάρα πολλά χρήματα στην παγκόσμια οικονομία και την ελληνική και ήταν απολύτως αναμενόμενο και προβλέψιμο πως η αντίδραση αυτή, θα οδηγούσε σε μια αύξηση της ζήτησης από τη στιγμή που αποκαταστάθηκε το παγκόσμιο εμπόριο και θα φούντωνε τον πληθωρισμό.

Πριν ακόμα η εφοδιαστική αλυσίδα αποκατασταθεί ξέσπασε η ενεργειακή κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε την παγκόσμια μάχη των δασμών. Κατά συνέπεια, οι ρίζες των ανατιμήσεων πηγαίνουν πίσω στον χρόνο.

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, η θέση της Ελλάδας δεν είναι σίγουρα αυτή που θέλουν ορισμένοι.

Η Ελλάδα συνολικά είχε χαμηλότερο πληθωρισμό τα 5,5 αυτά χρόνια από ότι η Ευρώπη, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Η αλήθεια είναι ότι δσε ορισμένες υποκατηγορίες του γενικού δείκτη τιμών πράγματι τα πήγαμε χειρότερα από την Ευρώπη. Στα τρόφιμα έχουμε περίπου τον ίδιο πληθωρισμό με την Ευρώπη, 38,9%. Παντού στην Ευρώπη, οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40% στα τρόφιμα. Στην πατρίδα μας 37,6%».

Δείτε live εικόνα:

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.