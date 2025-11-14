lukoil:-Σε-συζητήσεις-με-πιθανούς-αγοραστές-των-περιουσιακών-της-στοιχείων-στο-εξωτερικό

«Η συγκεκριμένη συμφωνία θα ανακοινωθεί αφού επιτευχθούν οι τελικές συμφωνίες και ληφθούν οι απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις» αναφέρει στην ανακοίνωση της.

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil, η δεύτερη μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξάγει συνομιλίες με πιθανούς αγοραστές των περιουσιακών της στοιχείων στο εξωτερικό μετά τις κυρώσεις που επέβαλαν τον περασμένο μήνα η Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η εταιρεία στοχεύει να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία των περιουσιακών στοιχείων κατά την πώληση και τη μεταβίβασή τους σε νέους ιδιοκτήτες. Αυτό θα επιτρέψει την αποφυγή των κινδύνων διακοπής της εργασίας και της προμήθειας ενεργειακών πόρων στις χώρες παρουσίας και θα σώσει θέσεις εργασίας», προστίθεται στην ανακοίνωση της.

- – ΜΠΕ