reuters:-Η-Ελλάδα-συζητά-με-το-Ισραήλ-για-τον-αντιαεροπορικό-θόλο-«Ασπίδα-του-Αχιλλέα»

Η Ελλάδα βρίσκεται σε συνομιλίες με το Ισραήλ για την αγορά σύγχρονων πυραυλικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για έναν σχεδιαζόμενο «θόλο» αντιαεροπορικής άμυνας, δήλωσαν στο πρακτορείο Reuters δύο αξιωματούχοι που γνωρίζουν το σχέδιο.

Η Αθήνα έχει δηλώσει ότι θα δαπανήσει περίπου 28 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2036 για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεών της, καθώς βγαίνει από την κρίση χρέους του 2009-2018 και προσπαθεί να συμβαδίσει με τον ιστορικό της αντίπαλο, την Τουρκία.

Περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ θα είναι ο προϋπολογισμός για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και antidrone συστήματος, που ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα». Εκτιμάται ότι το μεγαλύτερο σκέλος της (γεωγραφικά) μπορεί να είναι ολοκληρωμένο έως και το 2027.

Η Αθήνα σχεδιάζει επίσης να αγοράσει νέα μαχητικά αεροσκάφη stealth (F-35, φρεγάτες και υποβρύχια από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Το κόστος για τα πρώτα 20 F-35, τα όπλα τους και της ανακατασκευή της Αεροπορικής Βάσης της Ανδραβίδαςαγγίζει περίπου τα 4,6 δισ. ευρώ. Επιπλέον, τα επόμενα χρόνια θα υλοποιηθούν οι δαπάνες για τη νέα στολή μαχητή, ύψους περίπου 200 εκατ. ευρώ.

«Θέλουμε να αγοράσουμε 36 συστήματα πυροβολικού PULS και αντιαεροπορικά συστήματα για την “Ασπίδα του Αχιλλέα”. Οι διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ θα ενταθούν τον επόμενο μήνα», τόνισε ένας από τους αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ελληνικές εταιρείες θα συμμετάσχουν περίπου στο 25% του έργου.

Το κόστος των 36 πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών τύπου PULS, που κατασκευάζονται από την ισραηλινή Elbit, εκτιμάται σε 650 εκατομμύρια ευρώ, λέει ο αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία των ανατολικών συνόρων της Ελλάδας με την Τουρκία.

Σημειώνεται ότι η «Ασπίδα του Αχιλλέα» δεν είναι ένα ενιαίο, συγκεκριμένο αντιαεροπορικό σύστημα, αλλά ένα πολυεπίπεδο και ολοκληρωμένο σχέδιο αεράμυνας.

Σκοπός της είναι να καλύψει το σύνολο της ελληνικής επικράτειας και να παρέχει προστασία σε πέντε επίπεδα απειλών:

Αντιαεροπορική / Αντιπυραυλική / Αντιβαλλιστική προστασία.

Προστασία κατά μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Antidrone).

Προστασία εναντίον Αεροσκαφών.

Προστασία εναντίον Πλοίων (Αντιπλοϊκή).

Προστασία εναντίον Υποβρυχίων (Ανθυποβρυχιακή).

Το σχέδιο προβλέπει την τεχνολογική ενσωμάτωση υφιστάμενων μέσων αεράμυνας με νέα, σύγχρονα συστήματα, πολλά εκ των οποίων θα αποκτηθούν μέσω εξοπλιστικών προγραμμάτων (όπως συζητήσεις για συστήματα από το Ισραήλ, π.χ. PULS και πιθανόν Barak MX, ή το γερμανικό IRIS-T), και θα συνδέονται μέσω ενός κοινού δικτύου με χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης.

Αυτός ο «θόλος» προστασίας έχει ως στόχο να απελευθερώσει τις κύριες μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων (όπως φρεγάτες και σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη) από το ρόλο της εδαφικής άμυνας, επιτρέποντάς τους να αναλάβουν ευρύτερους στρατηγικούς ρόλους.

sofokleous10.gr

