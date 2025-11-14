UBS: Σημείο καμπής για τις ελληνικές τράπεζες – Ανεβαίνουν οι τιμές – στόχοι, έρχονται νέες αναβαθμίσεις

Οι ελληνικές τράπεζες εισέρχονται σε μια φάση σταθεροποίησης και επανεπιτάχυνσης, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της UBS, που καταγράφει ισχυρή δυναμική στα εταιρικά δάνεια, σημείο καμπής στα καθαρά έσοδα από τόκους (NII) και θετική επίδραση από τις πρόσφατες εξαγορές.

Παρά τη φετινή χρηματιστηριακή άνοδο, ο κλάδος εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με σημαντικό discount έναντι των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Σταθεροποίηση στο NII και επιστροφή σε αύξηση το δ’ τρίμηνο

Η UBS επισημαίνει ότι το τρίτο τρίμηνο αποτέλεσε σημείο καμπής για τα καθαρά έσοδα από τόκους. Οι διαδοχικές μειώσεις επιβραδύνθηκαν σημαντικά ή σταμάτησαν, με τα τριμηνιαία αποτελέσματα να δείχνουν:

Alpha Bank : +0,7% q/q

: +0,7% q/q Eurobank: -0,1% q/q

-0,1% q/q Εθνική Τράπεζα: -0,9% q/q

-0,9% q/q Τράπεζα Πειραιώς: -0,5% q/q

Όλες οι τράπεζες αναμένουν πλέον σαφή αύξηση στο NII στο δ’ τρίμηνο, καθώς η επιτοκιακή διαφορά σταθεροποιείται και ενισχύεται η πιστωτική επέκταση.

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην Eurobank, όπου η εξαγορά της Hellenic Bank Κύπρου ανοίγει «σημαντικό NII gap», ενισχύοντας τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές εσόδων.

Εταιρικά δάνεια: Ισχυρή άνοδος 17%

Η πιστωτική επέκταση στα εταιρικά δάνεια παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, αποτελώντας τον βασικό μοχλό ανάπτυξης:

Οι «big four» κατέγραψαν +2,3% q/q και +17% y/y στα performing εταιρικά δάνεια.

κατέγραψαν +2,3% q/q και +17% y/y στα performing εταιρικά δάνεια. Η Εθνική Τράπεζα κινήθηκε ασθενέστερα (+0,8% q/q), αλλά αναμένει ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο.

κινήθηκε ασθενέστερα (+0,8% q/q), αλλά αναμένει ισχυρότερο τέταρτο τρίμηνο. Η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank αποτελούν τους ισχυρότερους fee generators.

Στα στεγαστικά δάνεια, η αγορά έχει αρχίσει να σταθεροποιείται, με περιορισμένες ενδείξεις αύξησης — η Piraeus εμφανίζει ήδη μικρή άνοδο (+0,7% q/q).

Τα μερίσματα και το πάζλ των εξαγορών

Η UBS αναφέρει ότι οι τράπεζες θα επικαιροποιήσουν τη στρατηγική διανομών (payout policy) στο δ’ τρίμηνο, αλλά έχει ήδη αναθεωρήσει τις εκτιμήσεις της, λαμβάνοντας υπόψη τις κινήσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης και τις εξαγορές.

Κύρια σημεία:

Eurobank: Έκδοση επιπλέον €600 εκατ. AT1, συνολικά €1,1 δισ., με στόχο χαμηλότερο εσωτερικό CET1 στο 13%.

Έκδοση επιπλέον €600 εκατ. AT1, συνολικά €1,1 δισ., με στόχο χαμηλότερο εσωτερικό CET1 στο 13%. Τράπεζα Πειραιώς: Σε τροχιά κεφαλαιακής ενίσχυσης και επέκτασης μέσω εξαγορών (π.χ. Ethniki Insurance).

Σε τροχιά κεφαλαιακής ενίσχυσης και επέκτασης μέσω εξαγορών (π.χ. Ethniki Insurance). Εθνική Τράπεζα: Η μόνη που διατηρεί ακόμη περιθώριο έκδοσης AT1, το οποίο μπορεί να ενισχύσει περαιτέρω την υπερβάλλουσα κεφαλαιακή της θέση.

Αποτιμήσεις: Μεγάλο discount παρά την ισχυρή πορεία

Παρά τη σημαντική άνοδο των μετοχών μέσα στο 2025, οι ελληνικές τράπεζες εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με αξιοσημείωτο discount έναντι των ευρωπαϊκών:

P/E FY27E: 7,2x

Ευρωπαϊκές τράπεζες: 8,8x

Discount: 18%

Η UBS διατηρεί σύσταση αγοράς (buy) για όλες τις τράπεζες, προσφέροντας κάθε μία διαφορετικό επενδυτικό προφίλ:

Τράπεζα Πειραιώς: «Μία από τις φθηνότερες τράπεζες στην Ευρώπη, καθαρό στοίχημα στην ελληνική ανάκαμψη».

Eurobank: «Ελκυστική στρατηγική εξαγορών με διατηρήσιμη κεφαλαιακή ευελιξία».

Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα: Σταθερά προφίλ με περιθώριο αναβάθμισης στόχων.

Τι έρχεται

Ο οίκος βλέπει ως επόμενο μεγάλο καταλύτη τις ανακοινώσεις αποτελεσμάτων του επόμενου έτους, όπου οι τράπεζες αναμένεται να παρουσιάσουν νέα – και πιθανώς αναβαθμισμένα – business plans.

Με ισχυρή ανάπτυξη στα εταιρικά δάνεια, επαναφορά του NII σε ανοδική πορεία και θετικό momentum από εξαγορές, η UBS εκτιμά ότι ο κλάδος «μπαίνει» σε μια νέα φάση ανάπτυξης με σταθερά υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων.