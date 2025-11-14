Wall Street: Διστακτική ανάκαμψη χάρη στις τεχνολογικές μετοχές – Μόνος κερδισμένος ο Nasdaq

Το κλίμα στη Wall Street βελτιώθηκε κάπως την Παρασκευή (14/11), μετά την ανάκαμψη των τεχνολογικών μετοχών, καθώς οι αγοραστές επέστρεψαν διστακτικά, δίνοντας ώθηση στον Nasdaq που ήταν ο μεγάλος (και μοναδικός) κερδισμένος της σημερινής συνεδρίασης.

Πιο αναλυτικά, ο Nasdaq, με έμφαση στις τεχνολογικές μετοχές, κέρδισε 0,13% στις 22.900,59 μονάδες, βάζοντας τέλος στην τριήμερη πτωτική πορεία του. Ο δείκτης S&P 500, από την άλλη, έκλεισε με οριακές απώλειες 0,07%, κινούμενος στις 6.732,91 μονάδες, ενώ ο Dow Jones σημείωσε τη μεγαλύτερη πτώση 0,65% στις 47.147,48 μονάδες

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τρεις δείκτες ανέκαμψαν σημαντικά από τα χαμηλά της ημέρας, όταν ο Nasdaq και ο S&P 500 είχαν υποχωρήσει κατά 1,9% και περίπου 1,4%, αντίστοιχα, ενώ ο Dow είχε χάσει σχεδόν 600 μονάδες, περίπου 1,3%.

Την ίδια στιγμή, η τεχνολογική αγορά κέρδισε έδαφος μετά από ημέρες πίεσης. Οι κορυφαίοι παίκτες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, Nvidia και Oracle, ανέκαμψαν από τις απώλειες της προηγούμενης ημέρας, όπως και οι Palantir Technologies και Tesla, οι οποίες είχαν σημειώσει πτώση άνω του 6% την προηγούμενη μέρα. Ο δείκτης Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) σημείωσε άνοδο περίπου 1%, αναπληρώνοντας μέρος της πτώσης 2% που είχε καταγράψει την Πέμπτη.

Σημειώνεται ότι την Πέμπτη (13/11), οι βασικοί αμερικανικοί δείκτες είχαν σημειώσει την χειρότερη ημερήσια επίδοση από τις 10 Οκτωβρίου. Ο Dow των 30 μετοχών έχασε περίπου 800 μονάδες, επιστρέφοντας τις κερδισμένες θέσεις της Τετάρτης, όταν είχε ξεπεράσει το επίπεδο των 48.000 μονάδων. Ο Nasdaq κατέρρευσε πάνω από 2%, με τις τεχνολογικές εταιρείες να δέχονται ισχυρό πλήγμα.

Παρότι οι απώλειες αρχικά έθεσαν τον Nasdaq εκτός της εβδομαδιαίας ανοδικής πορείας του, η σημερινή άνοδος τον έφερε και πάλι σε θετικό έδαφος για την εβδομάδα, με ήπια κέρδη. Παράλληλα, ο S&P 500 σημείωσε εβδομαδιαία άνοδο 0,5% και ο Dow 0,7%.

«Μετακινούμαστε μεταξύ στρατηγικής υψηλού και χαμηλού κινδύνου», δήλωσε ο Brian Mulberry, διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Zacks Investment Management. «Πιστεύω ότι οι επενδυτές προσπαθούν να αναπροσαρμόσουν τις θέσεις τους εν όψει του τέλους του έτους και του 2026, δεδομένης της συγκέντρωσης κεφαλαίων που έχει δημιουργηθεί λόγω των ισχυρών επιδόσεων των τεχνολογικών εταιρειών».

«Υπάρχει ένα είδος ορίου στην τρέχουσα μεταβλητότητα. Αναμένουμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε κινήσεις 1% έως 2% πάνω ή κάτω μέχρι το τέλος του έτους, καθώς οι επενδυτές αναπροσαρμόζουν και μειώνουν τον κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια τους», πρόσθεσε.

Οι ανησυχίες γύρω από τις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης εντάθηκαν αυτήν την εβδομάδα, με την πρόσφατη κατάρρευση της Oracle, άλλοτε «καυτής» μετοχής cloud, να προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία για τις υψηλές αποτιμήσεις στον τεχνολογικό κλάδο, την εκτόξευση των δανειοδοτήσεων και τα υπερβολικά σχέδια επενδύσεων σε AI. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη της Oracle εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συμφωνία της με την OpenAI και η εταιρεία διαθέτει πολύ λιγότερα μετρητά σε σύγκριση με άλλες τεχνολογικές υπερδυνάμεις.

«Η τεχνητή νοημοσύνη δοκιμάζει πραγματικά τα όρια των οικονομικών μοντέλων του Wall Street αυτή τη στιγμή», δήλωσε ο David Krakauer, αντιπρόεδρος διαχείρισης χαρτοφυλακίου στην Mercer Advisors, στο CNBC. Προσέθεσε ότι οι επενδυτές τιμολογούν «τόση μελλοντική ανάπτυξη που δεν μπορούν ακόμη να μετρήσουν», δημιουργώντας ένα «περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων». «Οι αποτιμήσεις είναι τόσο υψηλές, που οποιαδήποτε μικρή αλλαγή στις προβλέψεις για κέρδη ή επιτόκια έχει όλο και μεγαλύτερη επίδραση».

Η αυξανόμενη ανησυχία για την επικείμενη απόφαση της Federal Reserve σχετικά με τα επιτόκια ενίσχυσε την πίεση στην αγορά αυτήν την εβδομάδα. Οι επενδυτές αποτιμούν πλέον λιγότερο από 50% πιθανότητα να μειώσει η Fed το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες στη συνάντηση του Δεκεμβρίου, χαμηλότερα από το 62,9% που είχε αποτιμηθεί νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα και το 95,5% πριν από έναν μήνα, σύμφωνα με το CME FedWatch Tool.

Οι επενδυτές βασίζονται σε μια ακόμη μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο για να τονωθεί η οικονομία και να αυξηθεί η όρεξη για ρίσκο στη Wall Street. Ωστόσο, ορισμένα μέλη της Fed ανησυχούν ότι ο πληθωρισμός παραμένει «σκληρός» για να δικαιολογήσει νέα μείωση εντός του έτους.

Το αμερικανικό shutdown, το πιο μεγάλο στην ιστορία, έληξε το βράδυ της Τετάρτης μετά από περισσότερες από έξι εβδομάδες. Το γεγονός αυτό αναμενόταν να τερματίσει την περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές λειτουργούσαν χωρίς σημαντικά οικονομικά δεδομένα, ωστόσο προκάλεσε νέες ερωτήσεις. Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, σημείωσε ότι κάποια από τα οικονομικά στοιχεία που έπρεπε να δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια της αναστολής μπορεί να μην βγουν ποτέ στη δημοσιότητα.

Πετρέλαιο και χρυσός

Με «άλμα» άνω του 2% έκλεισαν οι τιμές του αργού, καθώς η αγορά επηρεάστηκε από το κλείσιμο του ρωσικού λιμανιού Νοβοροσίσκ που ανέστειλε τις εξαγωγές αργού μετά από ουκρανική επίθεση, η οποία έπληξε τις δεξαμενές καυσίμων, εντείνοντας τους φόβους για την παγκόσμια προσφορά.

Έτσι, το Brent έκλεισε με κέρδη 2,19% στα 64,39 δολάρια και το αμερικανικό WTI ενισχυμένο κατά 2,39% στα 60,09 δολάρια. Σε εβδομαδιαία βάση, το Brent βγήκε κερδισμένο κατά 1,2% και το WTI κατά περίπου 0,6%.

Από την άλλη, ο χρυσός κατέγραψε σημαντικές απώλειες της τάξης του 2,3%, κινούμενος στα 4.096 δολάρια ανά ουγγιά.

Κρυπτονομίσματα: «Παλεύει» για τα 95.000 δολάρια το Bitcoin

Υπενθυμίζεται ότι το Bitcoin κινήθηκε σήμερα σε ιστορικό χαμηλό εξαμήνου.

Το βράδυ της Παρασκευής (14/11), ο «βασιλιάς» της κρυπτογράφησης συνεχίζει να δίνει μάχη, προσπαθώντας να παραμείνει στα 95.000 δολάρια.

Λίγο μετά το κλείσιμο της Wall Street, το Bitcoin «παίζει» στα 95.039,28 δολάρια καταγράφοντας σημαντικές απώλειες της τράξης του 3,82% και με την κεφαλαιοποίησή του να κατρακυλάει στα 1,88 τρισ. δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum σημειώνει πολύ μικρότερες απώλεις (-0,35%) στα 3,170,66 δολάρια, το XRP χάνει 0,43% στα 2,29 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 0,96% στα 140,93 δολάρια.

Dogecoin και Cardano κινούνται, επίσης, πτωτικά, με τον μεν πρώτο να χάνει 0,70% στο 0,1606 δολάριο και το δεύτερο να σημειώνει απώλειες 2,32% στο 0,5084 δολάριο.