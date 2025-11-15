Από τα 11 κρατούσε οικονομικά την οικογένεια όρθια – Σήμερα είναι μια παγκοσμίου φήμης επιχειρηματίας

Πριν γίνει παγκοσμίου φήμης επιχειρηματίας και πουλήσει το brand Jo Malone London στην Estée Lauder, ήταν ένα παιδί που πάλευε. Να επιβιώσει. Και να κρατήσει όρθια την οικογένειά του.

Στο podcast «Executive Decisions» του CNBC, η Jo Malone θυμάται πώς η ανάγκη και η σκληρή καθημερινότητα έγιναν η σπίθα της επιχειρηματικής της διαδρομής.

Τα παιδικά χρόνια που «έχτισαν» μια επιχειρηματία

Μεγαλωμένη σε εργατικές κατοικίες στο Κεντ, Jo Malone είχε μια ζωή που απέχει πολύ από το σημερινό της προφίλ.

Η μητέρα της εργαζόταν στη βιομηχανία ομορφιάς, ο πατέρας της ήταν καλλιτέχνης αλλά και τζογαδόρος — και η ευθύνη της οικογένειας έπεσε πολύ νωρίς στις δικές της πλάτες.

Από τα 11 της, όπως λέει, ήταν εκείνη που ρωτούσε: «Έχουμε αρκετά για το ρεύμα και το νερό;». Γιατί αν ο πατέρας της είχε τζογάρει τα χρήματα, δεν υπήρχε ούτε φαγητό.

Λίγο πριν την εφηβεία, η μητέρα της κατέρρευσε ψυχολογικά και η Jo έμεινε σχεδόν έναν χρόνο εκτός σχολείου, προσπαθώντας να στηρίξει τη μητέρα, τον πατέρα και τη μικρότερη αδελφή της.

Πρώτη «επιχείρηση» στους δρόμους του Λονδίνου

Με τη γνώση που πήρε από τη μητέρα της για τις κρέμες ομορφιάς, άρχισε να τις φτιάχνει μόνη της και να τις πουλά για 4,5 λίρες ως «γυρολόγος» στο Λονδίνο.

«Αυτός ήταν ο τρόπος για να κρατήσω ενωμένη την οικογένεια», θυμάται.

Τα Σάββατα πουλούσε πίνακες του πατέρα της για να εξασφαλίσει τα βασικά. Τις Κυριακές, καθόταν δίπλα του σε παιχνίδια πόκερ, μαθαίνοντας να διαβάζει σημαδεμένες τράπουλες.

«Έπρεπε να αλλάξω το πεπρωμένο μου»

Η Jo Malone μιλά με συγκίνηση για τις μέρες που καθόταν στο παγωμένο παιδικό της δωμάτιο, ξύνοντας τον πάγο από το παράθυρο και λέγοντας στον εαυτό της ότι πρέπει να αλλάξει το μέλλον της.

Δεν είχε εφηβική ζωή. Ενώ οι φίλοι της έπαιζαν αθλήματα, εκείνη έπλενε, μαγείρευε και φρόντιζε την αδελφή της.

Όμως αργότερα κατάλαβε ότι αυτή η ανεξαρτησία ήταν το πρώτο υλικό της επιχειρηματικότητας.

Από την επιβίωση… στο πρώτο μεγάλο επιχειρηματικό βήμα

Δούλεψε σε ανθοπωλείο, έπλενε πιάτα, έκανε βόλτες σκύλους. Τίποτα δεν την έκανε να νιώθει ντροπή — ήταν θέμα επιβίωσης.

«Όταν άρχισα την πρώτη επιχείρηση με προϊόντα φροντίδας προσώπου, κατάλαβα ότι ήμουν εγώ υπεύθυνη για τη ζωή μου. Έπρεπε να το κάνω να συμβεί», λέει.

Και τότε «γεννήθηκε» η επιχειρηματίας, χωρίς καν να έχει στον νου της αυτή τη λέξη.

Η μεγάλη επιτυχία και το επόμενο κεφάλαιο

Το brand Jo Malone London εξαγοράστηκε το 1999 από την Estée Lauder, εξασφαλίζοντας στην ιδρύτριά του εκατομμύρια.

Σήμερα η Jo Malone δεν έχει καμία εμπλοκή με την εταιρεία που φέρει το όνομά της. Ζει στο Ντουμπάι, έχει δημιουργήσει μία δεύτερη εταιρεία αρωμάτων, τη Jo Loves, και φέτος λάνσαρε και σειρά πολυτελών ποτών, Jo Vodka.

Παραμένει όμως πιστή στην αρχή που την έσωσε ως παιδί: η ανθεκτικότητα δεν είναι επιλογή — είναι τρόπος ζωής.