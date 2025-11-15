Γέφυρες-προς-τους-βουλευτές-μετά-την-κρίση-των-ΕΛΤΑ

Της -

Ως κίνηση για την αποκατάσταση των σχέσεων ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της Ν.Δ. ερμηνεύεται η πρωτοβουλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για χαλαρή συζήτηση με τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας μετά την «Ωρα του πρωθυπουργού» χθες στη Βουλή. Με τελευταίο κρούσμα την κρίση με επίκεντρο τα ΕΛΤΑ, τους τελευταίους μήνες έχει δοκιμαστεί η σχέση της κυβερνητικής ηγεσίας με τους βουλευτές. Αυτό αποτυπώνεται στα «αντάρτικα» που εκδηλώνονται κατά καιρούς με διάφορες αφορμές. Ιδιαίτερα η υπόθεση των ΕΛΤΑ εξελίχθηκε σε σοβαρή κρίση, καθώς μεγάλος αριθμός βουλευτών αντέδρασε. Μάλιστα, η Κοινοβουλευτική Ομάδα εμφανίστηκε να στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη η στήριξη πολιτικών που αποφασίζονται «από τεχνοκράτες που δεν έχουν σχέση με την ενεργό πολιτική».

Αυτό το ρήγμα που διαμορφώθηκε και έδειξε να βαθαίνει σταδιακά επιδιώκει να αποκαταστήσει ο πρωθυπουργός. Είναι, άλλωστε, σαφές ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει απρόσκοπτα εάν εξακολουθούν να εκδηλώνονται διαρκώς κλυδωνισμοί στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Οι σχέσεις σημαντικού αριθμού βουλευτών με υπουργούς δεν είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο, καθώς υπάρχουν πολλά παράπονα για κλειστές πόρτες και για παγερή αδιαφορία μελών της κυβέρνησης για τα μηνύματα της εκλογικής βάσης που οι βουλευτές μεταφέρουν. Οπότε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέλαβε χθες να χαλαρώσει το κλίμα.

Μάλιστα, η παρότρυνσή του προς τους βουλευτές ότι είναι διαθέσιμος για κατ’ιδίαν συζητήσεις μαζί τους και η αναφορά του ότι «πρέπει να ακούμε τους βουλευτές, γιατί οι βουλευτές έχουν πάντα δίκιο» θεωρήθηκε ότι ήταν ένα μήνυμα αναγνώρισης λανθασμένων χειρισμών σε υποθέσεις όπως αυτή των ΕΛΤΑ, αλλά και μήνυμα προς τα μέλη της κυβέρνησης για τη στάση τους έναντι των βουλευτών και των ενστάσεων που καταθέτουν για προωθούμενες πολιτικές.

Ο κ. Μητσοτάκης επιδίωξε, επίσης, να αναστρέψει το κλίμα εσωστρέφειας και προβληματισμού που διατρέχει οριζόντια την Κοινοβουλευτική Ομάδα, καθώς ένας σημαντικός αριθμός βουλευτών αγωνιά για τις προοπτικές επανεκλογής. Καταρχάς, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, και μάλιστα μετά το Πάσχα, που είναι στις 2 Μαΐου, έστειλε ένα μήνυμα ότι υπάρχει ακόμα αρκετός χρόνος για να αναστραφεί το κλίμα που αυτή τη στιγμή αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Αρκετός χρόνος ίσως για έναν ακόμη ανασχηματισμό, προοπτική που πάντοτε λειτουργεί κατευναστικά σε βουλευτές που θεωρούν ότι έχουν πιθανότητες υπουργοποίησης. Κατά δεύτερον, υπενθυμίζοντας ότι και πριν από τις εκλογές του 2023 οι δημοσκοπήσεις έδειχναν άλλη εικόνα από αυτή που τελικά προέκυψε από τις κάλπες.

Οι κινήσεις αποκατάστασης ενός περισσότερο θετικού και υποστηρικτικού κλίματος στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της πλειοψηφίας θεωρούνται αναγκαίες. Η κόπωση στο μέσο της δεύτερης τετραετίας είναι δεδομένη, όπως και η πίεση που εισπράττουν οι βουλευτές από την εκλογική βάση για μια σειρά από προβλήματα. Στην πράξη θα φανεί αν οι κινήσεις αυτές επαρκούν για να υποχωρήσουν οι εστίες της αναταραχής.

