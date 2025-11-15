Δημοσκοπικά-«ζόρια»-για-όλα-τα-κόμματα

-

Οι πολιτικές εξελίξεις είναι καταιγιστικές όπως και οι ειδήσεις που βγαίνουν καθημερινά. Για την κυβέρνηση ο Νοέμβριος είναι ένας επίσης δύσκολος μήνας με τα ΕΛΤΑ να την έχουν ταλαιπωρήσει πολύ, ενώ η ακρίβεια παραμένει ψηλά στην ατζέντα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το αγροτικό ζήτημα. Βουλευτές και πολιτικά στελέχη συγκρούονται με σφοδρότητα στα πάνελ των τηλεοπτικών σταθμών και το ίδιο κάνουν και οι αρχηγοί όποτε τους δίνεται ευκαιρία. Την εβδομάδα που πέρασε και οι βεντέτες στην Κρήτη αποτέλεσαν πεδίο αντιπαράθεσης. Αλέξης Τσίπρας, Αντώνης Σαμαράς και Μαρία Καρυστιανού εξακολουθούν να βρίσκονται στο πολιτικό «παιχνίδι» προκαλώντας πολλά ερωτήματα και ένα μυστήριο. Και όμως, το δημοκοπικό σκηνικό παραμένει στάσιμο. Αυτό αποτύπωσε η δημοσκόπηση της Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 και όσο οξύμωρο και αν φαίνεται είναι σε μεγάλο βαθμό φυσιολογικό.

Το μεγαλύτερο μέρος των πολιτών σε ένα πολιτικό περιβάλλον ρευστό, ευμετάβλητο που μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή αποφασίζει να μην «κουνηθεί» από τα μονοπάτια που γνωρίζει. Ίσως μόνο προς την πλευρά των αναποφάσιστων παρατηρείται μια κινητικότητα και αυξητική στάση. Το σημαντικό για την κυβερνώσα παράταξη είναι πως στην εκτίμηση ψήφου είναι λίγο πάνω από τη ζώνη του 30% που της δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ. Το Ζάππειο και τα ενεργειακά, άλλωστε θα τα έχει για πολύ μεγάλο διάστημα στη «βαλίτσα» του ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να γυρνά την ατζέντα εκεί που επιθυμεί. Το άλλο θετικό για τη Νέα Δημοκρατία είναι η μεγάλη διαφορά που διατηρεί από το ΠΑΣΟΚ (13,7%) της τάξης των 16,5 μονάδων. Το κόμμα του Νίκου Ανδρουλάκη δεν έχει καταφέρει να γίνει ελκυστικό παρά τα «ζόρια» που περνά το Μαξίμου και την πίεση των σχεδόν επτά χρόνων στην εξουσία. Οι εσωκομματικοί τόνοι έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα

Όλα οι δυνάμεις θέλουν να κάνουν ένα καλό τελευταίο «κατοστάρι» πριν τελειώσει ο χρόνος και να γράψουν το καλύτερο δυνατό «σκορ». Η περίφημη «βελόνα», όμως παραμένει κολλημένη με μικρές μόνο αποκλίσεις. Δεν φαίνεται, ωστόσο να μπορούν να αλλάξουν πολλά πράγματα. Ο Κυριάκος Βελόπουλος (10,7%) θα πρέπει να χαμογελά, καθώς φαίνεται να παγιώνεται στην τρίτη θέση αφήνοντας πίσω τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (9%) που συνεχίζει να έχει απώλειες. Ευελπιστούν, ωστόσο στην Πλεύση Ελευθερίας με την παρουσίαση του προγράμματος και νέων προσώπων η εικόνα να αντιστραφεί.

Εκμεταλλευόμενη μια πιο δεξιά ατζέντα, που έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα, η Φωνή Λογικής καταγράφεται στο 4,5%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ συρρικνώνεται περαιτέρω στο 4,2%. Βουλευτές και στελέχη της Κουμουνδούρου μοιάζουν σαν να είναι παγιδευμένοι σε έναν «προθάλαμο» μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του νέου κόμματος Τσίπρα. Ενδεχομένως η κουβέντα που έχει ξεκινήσει για συνύπαρξη του ΜέΡΑ25 με τη Νέα Αριστερά – αν και δεν είναι καθόλου εύκολο να προχωρήσει – να έδωσε δυναμική στον Γιάνη Βαρουφάκη που έφτασε στο 3,4%. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών έχει εδώ και χρόνια ένα «μπετοναρισμένο» κοινό που τον ακολουθεί.

Ο προϋπολογισμός είναι η επόμενη μεγάλη μάχη για κυβέρνηση και αντιπολίτευση αν και όλοι φαίνεται πως έχουν συμβιβαστεί με την ιδέα πως οι μεγάλες αλλαγές και ανακατατάξεις θα έρθουν από το 2026.

