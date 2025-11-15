ΗΠΑ:-Ανοίγουν-τον-δρόμο-για-συνομιλίες-σχετικά-με-την-πώληση-των-ξένων-περιουσιακών-στοιχείων-της-lukoil

Τον προηγούμενο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, τη Lukoil και τη Rosneft, για τη συμβολή τους στη χρηματοδότηση του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η κυβέρνηση Τραμπ την Παρασκευή έδωσε άδεια σε ενδεχόμενους αγοραστές να συνομιλήσουν με τη ρωσική Lukoil σχετικά με την αγορά των ξένων περιουσιακών της στοιχείων και επέτρεψε επιχειρηματικές δραστηριότητες με το διυλιστήριο Burgas της Lukoil, αφού η Βουλγαρία προχώρησε στην κατάσχεση του εργοστασίου.

Τον προηγούμενο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, τη Lukoil και τη Rosneft, για τη συμβολή τους στη χρηματοδότηση του σχεδόν τετραετούς πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Η Lukoil αντιμετωπίζει αυξανόμενες διαταραχές στα ξένα περιουσιακά της στοιχεία, τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 0,5% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου, από τότε που επιβλήθηκαν οι κυρώσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ την Παρασκευή εξέδωσε ένα σύνολο αδειών, μία από τις οποίες επέτρεπε στις εταιρείες να συνομιλήσουν με τη Lukoil μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου σχετικά με την αγορά των ξένων περιουσιακών της στοιχείων.

Εγκρίνονται συμφωνίες μόνο αν αποκόπτουν τις σχέσεις με τη Lukoil

Οι ΗΠΑ θα εγκρίνουν μια συναλλαγή που αφορά την πώληση αυτών των περιουσιακών στοιχείων μόνο εάν διακόπτονται πλήρως οι σχέσεις με τη Lukoil και εάν τα έσοδα από αυτή την πώληση τοποθετούνται σε έναν λογαριασμό εγγυοδοσίας (escrow) στον οποίο η Lukoil δεν θα έχει πρόσβαση όσο παραμένει υπό κυρώσεις. Το Υπουργείο Οικονομικών επέτρεψε επίσης συναλλαγές έως τις 29 Απριλίου 2026 που αφορούν οντότητες της Lukoil στη Βουλγαρία.

Το Υπουργείο Ενέργειας της Βουλγαρίας δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι η κίνηση των ΗΠΑ «είναι άμεσο αποτέλεσμα των εντατικών δράσεων, διαπραγματεύσεων και διπλωματικών συνομιλιών που διεξάγουμε από την πρώτη ημέρα, προκειμένου να εξασφαλίσουμε σταθερότητα, προβλεψιμότητα και ηρεμία για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Βουλγαρίας».

Το Βρετανικό Γραφείο Εφαρμογής Οικονομικών Κυρώσεων (Office of Financial Sanctions Implementation) έχει επίσης εκδώσει άδειες για τις εταιρείες Lukoil Bulgaria EOOD και Lukoil Neftochim Burgas AD. Η τελευταία διαχειρίζεται το μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της χώρας στο Μπουργκάς.

«Αυτές οι εγκρίσεις υποστηρίζουν την ενεργειακή ασφάλεια των εταίρων και συμμάχων μας χωρίς να ωφελούν την ρωσική κυβέρνηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ.

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε επίσης άδεια που επιτρέπει συναλλαγές με τα έργα Caspian Pipeline Consortium (CPC) και Tengizchevroil, ακόμη και αν αυτά περιλαμβάνουν τις εταιρείες πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις.

Το CPC είναι ένας αγωγός που μεταφέρει περισσότερα από 1,6 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου ημερησίως, ή το 1,5% της παγκόσμιας παραγωγής, από τα πεδία πετρελαίου του Καζακστάν, τα οποία έχουν αναπτυχθεί από τις αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες Chevron, Exxon Mobil, Eni, Shell, TotalEnergies και Lukoil. Διασχίζει ρωσικό έδαφος και μπορεί να κλείσει πλήρως από τη Μόσχα, εάν αποφασίσει να αντιδράσει στις δυτικές κυρώσεις.

Ενδιαφέρον αγοραστών για τα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil

Η Reuters ανέφερε την Πέμπτη ότι η αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Carlyle εξετάζει επιλογές για να αγοράσει τα ξένα περιουσιακά στοιχεία της Lukoil, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν την κατάσταση. Η Carlyle ήθελε να αιτηθεί άδεια από τις ΗΠΑ που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα περιουσιακά στοιχεία πριν ξεκινήσει η δέουσα επιμέλεια (due diligence), όπως είπε μία από τις πηγές.

Οι αναλυτές είχαν δηλώσει ότι η Carlyle ήταν καταλληλότερη για να πάρει έγκριση από τις ΗΠΑ για την αγορά των περιουσιακών στοιχείων, σε σύγκριση με την ελβετική εταιρεία εμπορίας εμπορευμάτων Gunvor, η οποία νωρίτερα είχε αποχωρήσει από συμφωνία με τη Lukoil αφού το Υπουργείο Οικονομικών χαρακτήρισε την εταιρεία «μαριονέτα του Κρεμλίνου» σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Gunvor διαφώνησε έντονα με αυτή την περιγραφή. Η Carlyle αρνήθηκε να σχολιάσει.

Άλλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο έχουν επίσης εξετάσει προσφορές για τμήματα της αυτοκρατορίας της Lukoil, ανέφερε η Reuters την Τετάρτη. Αυτές περιλαμβάνουν την κρατική εταιρεία του Καζακστάν KazMunayGas (KMGZ.KZ) και τη μεγάλη ευρωπαϊκή εταιρεία πετρελαίου Shell (SHEL.L), σύμφωνα με πηγές.

Η Lukoil διαθέτει τρία διυλιστήρια στην Ευρώπη, καθώς και συμμετοχές σε πεδία πετρελαίου στο Καζακστάν, το Ουζμπεκιστάν, το Ιράκ, το Μεξικό, τη Γκάνα, την Αίγυπτο και τη Νιγηρία. Διαθέτει επίσης εκατοντάδες πρατήρια καυσίμων σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών.

Τα διεθνή περιουσιακά στοιχεία της Lukoil εκτιμάται ότι αξίζουν περίπου 22 δισεκατομμύρια δολάρια, βάσει των οικονομικών καταστάσεων του 2024.

Ο Jeremy Paner, συνεργάτης στο δικηγορικό γραφείο Hughes and Hubbard και πρώην αξιωματούχος του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι η άδεια που επιτρέπει διαπραγματεύσεις με τη Lukoil δίνει τη δυνατότητα στις εταιρείες να συνάπτουν δεσμευτικά μνημόνια κατανόησης (memorandums of understanding) και άλλες συμφωνίες, αλλά η πραγματική απόκτηση των περιουσιακών στοιχείων πρέπει να εγκριθεί ξεχωριστά από το Υπουργείο Οικονομικών μέσω ειδικής άδειας.