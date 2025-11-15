ΗΠΑ:-Ετήσιες-ζημιές-9-δισ.-δολάρια-για-τα-αμερικανικά-ταχυδρομεία

Από το 2007 η Υπηρεσία Ταχυδρομείων των ΗΠΑ έχει γράψει ζημιές πάνω από 100 δισ. δολάρια.

Η Υπηρεσία Ταχυδρομείων των ΗΠΑ (U.S. Postal Service) ανακοίνωσε ότι επιδιώκει νέες διοικητικές και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις, καθώς ανέφερε ετήσιες ζημίες 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου οικονομικού έτους.

Ο νέος Ταχυδρομικός Διευθυντής (Postmaster General) Ντέιβιντ Στάινερ δήλωσε ότι η USPS πρέπει να είναι πιο αποτελεσματική και ότι εξακολουθεί να αντιμετωπίζει «σημαντική συστημική ετήσια ανισορροπία εσόδων και εξόδων». Πρόσθεσε: «Για να διορθώσουμε τις οικονομικές μας ανισορροπίες, πρέπει να εξετάσουμε νέες ευκαιρίες εσόδων και αλλαγές στη δημόσια πολιτική για τη βελτίωση του επιχειρηματικού μας μοντέλου.»

Η USPS, η οποία είχε καταγράψει ζημία 9,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το προηγούμενο έτος, έχει χάσει πάνω από 100 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2007 παρά σημαντικές αναδιαρθρώσεις και νομοθετικές μεταρρυθμίσεις. Το Κογκρέσο των ΗΠΑ το 2022 παρείχε στην Ταχυδρομική Υπηρεσία περίπου 50 δισεκατομμύρια δολάρια οικονομικής ενίσχυσης σε βάθος δεκαετίας.

Η USPS επιδιώκει μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων αλλαγών στους κανόνες χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιούχων, διαφοροποίησης των περιουσιακών στοιχείων των συντάξεων, αύξησης του θεσμικού ορίου χρέους και μεταρρύθμισης της διαχείρισης αποζημιώσεων εργαζομένων.

Η USPS επιδιώκει αύξηση τιμών

Παράλληλα, η USPS πρότεινε αύξηση τιμών για διάφορα προϊόντα, εξαιρουμένης της αλληλογραφίας πρώτης κατηγορίας (first-class mail). Η USPS πρότεινε αύξηση 6,6% για το Priority Mail, 5,1% για το Priority Mail Express, 7,8% για το USPS Ground Advantage και 6% για το Parcel Select.

Τον Φεβρουάριο, ο Ρεπουμπλικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την USPS «τεράστια ζημία για αυτή τη χώρα» και δήλωσε ότι σκεφτόταν να συγχωνεύσει την Ταχυδρομική Υπηρεσία με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, μια κίνηση που, όπως είπαν οι Δημοκρατικοί, θα παραβίαζε τον ομοσπονδιακό νόμο.

Υπό πίεση από τον Λευκό Οίκο, ο προηγούμενος επικεφαλής της USPS, Λούις ΝτεΤζόι, παραιτήθηκε τον Μάρτιο. Ήταν ένας από τους πολλούς αξιωματούχους που αναγκάστηκαν να φύγουν υπό την προεδρία Τραμπ.

Ο ΝτεΤζόι ηγήθηκε προσπαθειών για δραστική αναδιάρθρωση της ζημιογόνου USPS για σχεδόν πέντε χρόνια, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των προβλεπόμενων σωρευτικών ζημιών σε μια δεκαετία από 160 δισεκατομμύρια δολάρια σε 80 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι όγκοι αλληλογραφίας μειώθηκαν κατά 5% στους 12 μήνες που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου, φτάνοντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1967.

Η τιμή των γραμματοσήμων πρώτης κατηγορίας αυξήθηκε φέτος σε 78 σεντς από 73 σεντς, αλλά η USPS τον Σεπτέμβριο αποφάσισε να μην αυξήσει τις τιμές τον Ιανουάριο. Οι τιμές των γραμματοσήμων έχουν αυξηθεί κατά 46% από τις αρχές του 2019, όταν ήταν 50 σεντς.

Η USPS, μια υπηρεσία με 635.000 υπαλλήλους, μείωσε το προσωπικό της κατά 10.000 εργαζόμενους φέτος μέσω ενός προγράμματος εθελούσιας συνταξιοδότησης.

Φωτογραφία @AP