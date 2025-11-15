Και ο Ήσυχος διαψεύδει τον Τσίπρα: Ουδέποτε έγινε τέτοια συνάντηση με τον Μεντβέντεφ – Επιστρέφει στην πολιτική ως επαγγελματίας

Στην αντεπίθεση πέρασε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος, που διέψευσε κατηγορηματικά τα όσα περιγράφει στο βιβλίο του «Ιθάκη» ο Αλέξης Τσίπρας περί φημολογούμενης συνάντησης με τον Μεντβέντεφ, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε η εφημερίδα Documento.

«Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία» δήλωσε ο κ. Ήσυχος στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7. Ο ίδιος στηλίτευσε τις συναντήσεις Αλέξη Τσίπρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ για τον οποίο μάλιστα είπε ότι μοιράζονται τις ίδιες αξίες.

Ο κ. Ήσυχος μάλιστα άφησε αιχμές για τον Αλέξη Τσίπρα και τα περί επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή, λέγοντας ότι το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα.

Λαφαζάνης: Τι να σας πω, πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας;

Είχε προηγηθεί η αντίδραση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, που διέψευσε τα περί συνάντησης του ιδίου, της Νάντιας Βαλαβάνη και του Κώστα Ήσυχου στη Μόσχα με τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεβ.

«Βεβαίως λέει ψέματα, Αν είναι, βέβαια, αλήθεια ότι τα γράφει αυτά. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα. Τι να σας πω, πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας;» είπε.

Ο κ. Λαφαζάνης διαψεύδει ότι συναντήθηκε με τον Μεντβέντεφ. «Μάλλον μιλάει για όταν πήγαμε στη Μόσχα για την υπογραφή για τον αγωγό. Είχαμε πάει μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία τότε εκεί. Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε πολλά ψέματα, για αυτό θα έλεγε αλήθεια; Αν τα λέει αυτά, είναι χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα του βιβλίου. Και πού ξέρει αυτός ποια ήταν τα συναισθήματα του Μεντβέντεφ, αν συναντηθήκαμε; Αυτά είναι αστεία πράγματα», πρόσθεσε.

Ο πρώην υπουργός πάντως δήλωσε επιφυλακτικός για το περιεχόμενο, λέγοντας ότι πρόκειται για διαρροές τρίτων και συγκεκριμένα του Κώστα Βαξεβάνη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να κάνει με αυτό το βιβλίο. Θα είναι σοβαρό με ανάλυση της πορείας του; Είναι βιβλίο που λέει ιστορίες για αγρίους; Αυτά είναι όλα υποθέσεις. Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την πρωθυπουργία του, να δικαιολογήσει τις κωλοτούμπες που έχει κάνει», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό. «Έβλαψε σοβαρά τη χώρα και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Λαφαζάνης επιφυλάχθηκε να απαντήσει αν αναφέρονται, όντως, όλα τα παραπάνω στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Θα απαντήσω σε ότι γράφει και αφορούν εμένα και τη χώρα. Θα απαντήσω, δεν υπάρχει περίπτωση αν γράφονται αυτά και όπως γράφονται» κατέληξε.