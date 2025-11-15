Λαφαζάνης: Δεν συνάντησα ποτέ τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι χονδροειδή ψέματα – Πρώτη φορά λέει ψέματα ο Τσίπρας;

Στις δηλώσεις που έκανε ο Κώστας Βαξεβάνης σχετικά με γραφόμενα του Αλέξη Τσίπρα στο βιβλίο του για τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και μια υποτιθέμενη συνάντηση που είχε επί πρωθυπουργίας ΣΥΡΙΖΑ με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ στη Μόσχα, τοποθετήθηκε ο πρώην υπουργός Περιβάλλοντος, Παναγιώτης Λαφαζάνης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7.

Στο απόσπασμα των δηλώσεων Βαξεβάνη που έπαιξε ο ραδιοφωνικός σταθμός, ο εκδότης ακούγεται να λέει: «Για το απόσπασμα του βιβλίου του Τσίπρα, αναφερόμενος στο πώς η κυβερνητική ομάδα ανταποκρίθηκε στην πρώτη κυβέρνηση, τους περιγράφει σαν κάτι τύπους γραφικούς, που άλλα ήθελαν, άλλα λέγανε, άλλα είχαν κατανοήσει. Περιγράφεται μια συνάντηση στη Μόσχα με τον Μεντβέντεφ, τον τότε πρόεδρο της Ρωσίας, όπου τρία στελέχη του υπουργείου παρακαλώ, η Νάντια Βαλαβάνη, ο Κώστας Ήσυχος κι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης περιγράφονται από τον Αλέξη Τσίπρα ως γραφικές καρικατούρες, που αποκαλούν τον Μεντβέντεφ σύντροφο σα να είναι στην πρώην Σοβιετική Ένωση και τους κοιτάει ο Μεντβέντεφ και γελάει γιατί τους θεωρεί καρικατούρες ή όπως αλλιώς τους χαρακτηρίζει».

Στη συνέχεια, παίρνοντας το λόγο, ο κ. Λαφαζάνης δήλωσε: «Βεβαίως λέει ψέματα, Αν είναι, βέβαια, αλήθεια ότι τα γράφει αυτά. Αυτά είναι χονδροειδή ψέματα. Εγώ δεν έχω κάνει καμία συνάντηση με τον Μεντβέντεφ πόσο μάλλον με τον Κώστα Ήσυχο και τη Νάντια Βαλαβάνη. Δεν είχε νόημα να κάνουμε συνάντηση με τον Μεντβέντεφ, αυτά είναι αστεία πράγματα».

«Τι να σας πω, πρώτη φορά λέει ψέματα ο Αλέξης Τσίπρας; Βεβαίως δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τον Μεντβέντεφ και δεν ξέρω σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται. Μάλλον μιλάει για όταν πήγαμε στη Μόσχα για την υπογραφή για τον αγωγό. Είχαμε πάει μεγάλη κυβερνητική αντιπροσωπεία τότε εκεί. Για πιο κρίσιμα και σοβαρά θέματα είπε πολλά ψέματα, για αυτό θα έλεγε αλήθεια; Αν τα λέει αυτά, είναι χαρακτηριστικά για τον χαρακτήρα του βιβλίου. Και πού ξέρει αυτός ποια ήταν τα συναισθήματα του Μεντβέντεφ, αν συναντηθήκαμε; Αυτά είναι αστεία πράγματα» πρόσθεσε ο κ. Λαφαζάνης.

Ο ίδιος βέβαια εξέφρασε επιφύλαξή ότι γράφονται αυτά στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, αφού πρόκειται για διαρροές τρίτων, και συγκεκριμένα του Κώστα Βαξεβάνη.

«Δεν μπορώ να καταλάβω τι προσπαθεί να κάνει με αυτό το βιβλίο. Θα είναι σοβαρό με ανάλυση της πορείας του; Είναι βιβλίο που λέει ιστορίες για αγρίους; Αυτά είναι όλα υποθέσεις. Από τον Αλέξη Τσίπρα τα περιμένω όλα πλέον. Βρίσκεται σε δεινή θέση. Θέλει να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα για την πρωθυπουργία του, να δικαιολογήσει τις κωλοτούμπες που έχει κάνει», είπε για τον πρώην πρωθυπουργό. «Έβλαψε σοβαρά τη χώρα και έπαιξε σημαντικό ρόλο στην επιβάρυνση όλων μας», πρόσθεσε.

Τέλος, ο κ. Λαφαζάνης επιφυλάχθηκε να απαντήσει αν αναφέρονται, όντως, όλα τα παραπάνω στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα. «Θα απαντήσω σε ότι γράφει και αφορούν εμένα και τη χώρα. Θα απαντήσω, δεν υπάρχει περίπτωση αν γράφονται αυτά και όπως γράφονται» κατέληξε.

