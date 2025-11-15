Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Saturday, November 15
    «Ουδέποτε-έγινε-τέτοια-συνάντηση-με-τον-Μεντβέντεφ»:-Μετά-τον-Λαφαζάνη-και-ο-Ήσυχος-διαψεύδει-Τσίπρα
    «Ουδέποτε έγινε τέτοια συνάντηση με τον Μεντβέντεφ»: Μετά τον Λαφαζάνη και ο Ήσυχος διαψεύδει Τσίπρα

    «Ουδέποτε έγινε τέτοια συνάντηση με τον Μεντβέντεφ»: Μετά τον Λαφαζάνη και ο Ήσυχος διαψεύδει Τσίπρα

    Πολιτική

    Μετά τη διάψευση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Κώστας Ήσυχος, αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» σχετικά με τη φημολογούμενη συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

    Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7, δήλωσε:

    «Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία».

    Παράλληλα, ο Ήσυχος άσκησε κριτική στις επαφές του Αλέξη Τσίπρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μοιράζονται κοινές αξίες.

    Αναφερόμενος τέλος στην πρόσφατη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στο δημόσιο πολιτικό προσκήνιο, σχολίασε: «Το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα».

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading

    Get in touch: sofokleous10.gr@gmail.com