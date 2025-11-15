«Ουδέποτε-έγινε-τέτοια-συνάντηση-με-τον-Μεντβέντεφ»:-Μετά-τον-Λαφαζάνη-και-ο-Ήσυχος-διαψεύδει-Τσίπρα

Μετά τη διάψευση του Παναγιώτη Λαφαζάνη, και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Κώστας Ήσυχος, αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα αναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας στο βιβλίο του «Ιθάκη» σχετικά με τη φημολογούμενη συνάντηση με τον Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7, δήλωσε:

«Ουδέποτε βρέθηκα σε ένα τέτοιο ταξίδι, εκείνη την περίοδο ήμουν με τον Αποστολάκη στη Βραζιλία».

Παράλληλα, ο Ήσυχος άσκησε κριτική στις επαφές του Αλέξη Τσίπρα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον Ντόναλντ Τραμπ, επισημαίνοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός είχε δηλώσει πως μοιράζονται κοινές αξίες.

Αναφερόμενος τέλος στην πρόσφατη «επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα στο δημόσιο πολιτικό προσκήνιο, σχολίασε: «Το βλέπει περισσότερο ως επάγγελμα παρά ως κοινωνικό λειτούργημα».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.