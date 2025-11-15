Ο Νετανιάχου δεν θα υποβάλει επίσημο αίτημα για χάρη εάν αυτό σημαίνει παραδοχή ενοχής – Δείτε βίντεο

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επιμένει ότι δεν θα ζητήσει χάρη για τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει για διαφθορά, εάν αυτό προϋποθέτει από την πλευρά του την παραδοχή της ενοχής του στην υπόθεση. Αυτό δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης σε ιδιαίτερα δημοφιλή στην Αυστραλία τηλεοπτική εκπομπή.

«Ευγνώμων» στον Τραμπ

Μιλώντας στην τηλεοπτική παρουσιάστρια Έριν Μόλαν, ο Νετανιάχου εξέφρασε μεταξύ άλλων την ευγνωμοσύνη του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για το ότι ήταν «τόσο ειλικρινής» στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ την Τετάρτη, ζητώντας χάρη για το πρόσωπό του.

«Αυτή η δίκη είναι τόσο παράλογη», είπε ο Νετανιάχου. «Περνούσα τρεις ημέρες την εβδομάδα [στο δικαστήριο] – μπορείτε να το φανταστείτε, διεξάγοντας έναν πόλεμο και τώρα επιδιώκοντας να επεκτείνω την ειρήνη».

Σύμφωνα με τους Times of Israel, ο Νετανιάχου έχει επανειλημμένα ζητήσει – και του έχει επιτραπεί – να τερματίσει πρόωρα τις ακροάσεις λόγω κρατικών υποθέσεων ή της υγείας του.

«Πληγώνει τόσο τα αμερικανικά όσο και τα ισραηλινά συμφέροντα, κάτι που είπε επίσης ο Τραμπ», είπε ο Νετανιάχου. «Ο χρόνος μου πρέπει να είναι ελεύθερος για να επιδιώξω τα πράγματα που θα καθορίσουν το μέλλον του Ισραήλ και το μέλλον της ειρήνης στη Μέση Ανατολή», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει κατηγορία για δωροδοκία, καθώς και τρεις κατηγορίες για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης, σε τρεις ξεχωριστές υποθέσεις που σχετίζονται με κατηγορίες διαφθοράς εναντίον του. Η δίκη του ξεκίνησε το 2020 και φέρεται να απέχει πολύ από το τέλος της.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ αρνήθηκε οποιαδήποτε παράβαση και δήλωσε ότι όλες οι κατηγορίες κατασκευάστηκαν σε μια απόπειρα πολιτικού πραξικοπήματος με επικεφαλής την αστυνομία και την εισαγγελία.

Δεν θα υποβάλει επίσημο αίτημα για χάρη

Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα υποβάλει επίσημο αίτημα για χάρη εάν αυτό σημαίνει παραδοχή ενοχής: «Αυτό δεν πρόκειται να συμβεί. Κανείς δεν υπονοεί ότι αυτό θα κάνω και σίγουρα δεν θα το κάνω».

Ερωτηθείς αν σκοπεύει να θέσει υποψηφιότητα για άλλη μια θητεία, ο 76χρονος Νετανιάχου απάντησε: «Η απάντηση είναι ναι, και η δεύτερη απάντηση είναι επίσης ναι, αλλά ο λαός που θα το καθορίσει αυτό είναι ο λαός».

«Έχω τεράστια αντιπολίτευση, όχι πολύ μεγάλη, παρεμπιπτόντως, αλλά χρηματοδοτούμενη με δισεκατομμύρια δολάρια από ξένες ΜΚΟ, από ξένες κυβερνήσεις και ούτω καθεξής. Συνεχώς κερδίζω. Αλλά κερδίζω επειδή ο λαός αποφασίζει», πρόσθεσε.

Οι επόμενες εκλογές του Ισραήλ πρέπει να διεξαχθούν έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει σταθερά ότι ο τρέχων συνασπισμός του Νετανιάχου δεν θα καταφέρει να διατηρήσει την πλειοψηφία του.