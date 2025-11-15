Ο-Ρόμπι-Γουίλιαμς-φοβάται-ότι-οι-ενέσεις-αδυνατίσματος-του-προκαλούν-προβλήματα-όρασης

Ο Ρόμπι Γουίλιαμς, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους τραγουδιστές του κόσμου εξέφρασε έντονη ανησυχία για την υγεία του μετά την ξαφνική και γρήγορη επιδείνωση της όρασής του, την οποία αποδίδει στις ενέσεις απώλειας βάρους που χρησιμοποιεί τους τελευταίους μήνες. Ο τραγουδιστής, 51 ετών, μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα σε πρόσφατη συνέντευξή του, σημειώνοντας ότι η όρασή του έχει γίνει τόσο θολή ώστε πλέον δυσκολεύεται ακόμη και πάνω στη σκηνή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλοίωση της όρασης εμφανίστηκε σταδιακά, όμως τους τελευταίους μήνες έχει επιταχυνθεί σε βαθμό που τον ανησυχεί. Ο Γουίλιαμς αποκάλυψε ότι για πρώτη φορά υποψιάστηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν παρακολούθησε έναν αγώνα αμερικανικού ποδοσφαίρου. Οι παίκτες, είπε, δεν διακρίνονταν πια ως πρόσωπα αλλά «σαν θολές φιγούρες στο γήπεδο». Το περιστατικό τον οδήγησε να επισκεφθεί οπτικό, όπου διαπιστώθηκε ότι χρειάζεται πιο ισχυρούς φακούς.

«Δεν φταίει η ηλικία – πιστεύω ότι φταίνε οι ενέσεις»

Παρότι αρχικά δεν συνέδεσε την επιδείνωση της όρασης με τις ενέσεις αδυνατίσματος, ο τραγουδιστής παραδέχτηκε ότι πλέον θεωρεί πως υπάρχει σχέση. «Η όρασή μου είναι θολή εδώ και καιρό και χειροτερεύει σταθερά. Δεν πιστεύω ότι φταίει η ηλικία· πιστεύω ότι φταίνε οι ενέσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Το πρόβλημα όπως λέει είναι κάτι παραπάνω από εμφανές. Κατά τη διάρκεια συναυλιών του, όταν κατεβαίνει όπως συνηθίζει από τη σκηνή για να τραγουδήσει το She’s the One σε μία θαυμάστρια, παραδέχεται πως δεν μπορεί να δει καθαρά το πρόσωπο της γυναίκας που βρίσκεται μπροστά του, ακόμη κι αν η στιγμή είναι ιδιαίτερα φορτισμένη για την ίδια. «Κοιτάζω τις γυναίκες που υψώνουν το βλέμμα τους προς εμένα και δεν μπορούν να φανταστούν ότι εγώ δεν βλέπω καθαρά ούτε τα πρόσωπά τους», είπε.

Ανησυχία στη διεθνή επιστημονική κοινότητα για τις παρενέργειες των GLP-1 φαρμάκων

Οι αποκαλύψεις του Ρόμπι έρχονται σε μια περίοδο όπου τα φάρμακα τύπου GLP-1 – όπως τα Mounjaro, Ozempic και Wegovy – βρίσκονται στο επίκεντρο δημόσιου διαλόγου τόσο για την εντυπωσιακή αποτελεσματικότητά τους στην απώλεια βάρους όσο και για τις πιθανές παρενέργειές τους.

Πρόσφατη αμερικανική μελέτη έχει επισημάνει πιθανό συσχετισμό μεταξύ σεμαγλουτίδης και μιας σπάνιας πάθησης του οπτικού νεύρου, η οποία σε ακραίες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε μερική απώλεια όρασης. Παρότι οι ειδικοί δεν συμφωνούν για το εύρος του κινδύνου, το γεγονός ότι έχουν καταγραφεί εκατοντάδες αναφορές για προβλήματα όρασης στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει εντείνει τους προβληματισμούς.

Τα φάρμακα αυτά λειτουργούν μιμούμενα τις ενέργειες της ορμόνης GLP-1, η οποία ρυθμίζει την όρεξη και τα επίπεδα κορεσμού. Έχουν εξελιχθεί σε «θαυματουργή λύση» για ανθρώπους που δυσκολεύονται με το βάρος τους, όμως η ραγδαία αύξηση της χρήσης τους έχει φέρει στο φως παρενέργειες που δεν ήταν ευρέως γνωστές.

Παρά τις ανησυχίες του, ο Ρόμπι Γουίλιαμς δεν παραλείπει να αναγνωρίσει πως τα συγκεκριμένα σκευάσματα τον βοήθησαν να νικήσει ένα από τα μεγαλύτερα βάρη της ζωής του: τη χρόνια ψυχική καταπόνηση που συνδεόταν με το βάρος του. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι ένιωθε πολύ άσχημα όταν ζύγιζε πολλά κιλά και ότι οι ενέσεις άλλαξαν ουσιαστικά τη ζωή του.

Μιλώντας για το αποτέλεσμα στο σώμα του, αποκάλυψε ότι έχασε βάρος χάρη στον συνδυασμό ενέσεων και αλλαγής τρόπου ζωής. Τα τελευταία χρόνια έχει εντάξει καθημερινές προπονήσεις, stretching και ενδυνάμωση στη ρουτίνα του, κάτι που —όπως λέει— τον έχει βοηθήσει συνολικά.

«Θέλω να προειδοποιήσω τον κόσμο»

Πλέον, όμως, ο καλλιτέχνης νιώθει την ανάγκη να μοιραστεί την εμπειρία του για έναν ακόμη λόγο: για να προειδοποιήσει όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν αντίστοιχα φάρμακα. «Θέλω οι άνθρωποι να κάνουν σωστή έρευνα πριν αρχίσουν τις ενέσεις», τόνισε, επισημαίνοντας πως δεν είναι όλοι ενημερωμένοι για τις πιθανές παρενέργειες.

Ο ίδιος συνεχίζει τις ιατρικές εξετάσεις και παρακολουθεί την κατάσταση της όρασής του, ενώ δηλώνει ότι θα λάβει αποφάσεις για τη συνέχιση ή μη της θεραπείας ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η υγεία του.

πηγή:

dailymail n

nΣπύρος Μαρτίκας για το κύκλωμα που έταζε επενδύσεις: Σε εξαπατούσαν με σουίτες και ράβδους χρυσού – Έστηναν ληστεία με ξυλοδαρμό για να μην πληρώσουν

n

nΓερμανία: Μια Ελληνίδα προσπαθεί με ρομποτικά συστήματα ανύψωσης να φέρει την επανάσταση στον τρόπο που χτίζουμε

n

n«Έπαιξα ενστικτωδώς τον Χάνιμπαλ, γιατί έχω τον διάβολο μέσα μου»: Ο Άντονι Χόπκινς, οι μεγάλοι ρόλοι, ο αλκοολισμός και η κόρη που δεν θέλει να τον βλέπει”}” data-type=”thetimes|-.Addon.Features.ContentComponents.HtmlEditor.Components.HtmlSnippets.NewsNow” data-area=”Default”>