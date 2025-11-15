Ποια-μεγάλα-συμβόλαια-«χτυπούν»-οι-ισχυροί-κατασκευαστές-στο-«φίνις»-του-2025

Στο τέλος της χρονιάς οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ και άλλες εγχώριες ή διεθνείς «δυνάμεις» υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος ή δεσμευτικές προσφορές σε διαγωνισμούς για υλοποίηση έργων άνω των 1,3 δισ. ευρώ. Τα οδικά, το ιατρικό ΣΔΙΤ, οι φοιτητικές εστίες και οι τυχόν «εκπλήξεις». Ο «μπαλαντέρ» του Μητροπολιτικού Πάρκου Φαλήρου.

Η εμφάνιση των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, AKTOR, ΑΒΑΞ, ΜΕΤΚΑ αλλά και της ΗΛΕΚΤΩΡ (όμιλος Motor Oil) στην πρώτη φάση του διαγωνισμού που προωθεί ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Νοτίου Αιγαίου για την υλοποίηση «Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στους Δήμους Κω και Καλυμνίων», μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), εκτιμώμενης αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ, «άνοιξε έναν κύκλο»… συμμετοχών ή διεκδικήσεων που αφορούν σε έργα συνολικής αξίας άνω των 1,4 δισ. ευρώ.

Με τη διεξαγωγή των φάσεων αυτών των διαγωνισμών να πραγματοποιείται στο «φίνις» του 2025 και να συμπεριλαμβάνει οδικά έργα (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, Δράμα – Αμφίπολη, Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά), δομές υγείας (νέο Αντικαρκινικό Θεσσαλονίκης), μονάδες αποβλήτων αλλά και υλοποίηση φοιτητικών εστιών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας).

Μάλιστα, ο… λογαριασμός ενδέχεται να ανέβει κατά σχεδόν 320 εκατ. ευρώ καθώς, όπως την Παρασκευή ανέφερε το -, «ξεπάγωσε» ο διαγωνισμός που προωθεί η Περιφέρεια Αττικής για το έργο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ», αν και για την ώρα δεν έχει γίνει γνωστή η ημερομηνία πρόσκλησης υποβολής προσφορών (αν οριστεί για το 2025 ή για τη νέα χρονιά).

Το έργο ανακύκλωσης σε Κω / Κάλυμνο

Για την ιστορία, αναφορικά με την υλοποίηση Μονάδων Ολοκληρωμένης Ανακύκλωσης και Ανάκτησης Αποβλήτων στους Δήμους Κω και Καλυμνίων, μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), εκτιμώμενης αξίας άνω των 110 εκατ. ευρώ, υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια της ΣΔΙΤ έχει προγραμματιστεί για 27 έτη, εκ των οποίων 2 έτη αντιστοιχούν στην κατασκευαστική φάση και 25 στην περίοδο λειτουργίας.

Ως ενιαίο σύνολο, οι δύο μονάδες (ΜΑΑα Κω και ΜΠΑΑ Καλύμνου) θα διαχειρίζονται συνολικά 46.238 τόνους αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων 24.738 τόνοι είναι σύμμεικτα αστικά απόβλητα, 10.000 τόνοι είναι χωριστά συλλεγμένα βιοαπόβλητα και 11.500 τόνοι χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας.

Το πρώτο «βήμα» για το ιατρικό ΣΔΙΤ στη Θεσσαλονίκη

Μετά την ολοκλήρωση της α’ φάσης της διαδικασίας για τις παραπάνω μονάδες ανακύκλωσης, την περασμένη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, 5 ισχυρά εγχώρια αλλά και ξένα επιχειρηματικά σχήματα έδωσαν το παρών στο πρώτο στάδιο, αυτό της εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο του διαγωνισμού για την υλοποίηση του νέου Αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας άνω των 435 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ). Προ ημερών αποκαλύψαμε ότι διεκδικητές είναι οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ (ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις)-Metlen (ΜΕΤΚΑ), ΕΚΤΕΡ και ο διεθνής όμιλος Plenary (Europe).

H σύμβαση του έργου, που θα αναπτυχθεί σε έκταση εντός του πρώην στρατοπέδου Καρατάσιου, θα έχει διάρκεια 30 ετών, εκ των οποίων τα 5 έτη αφορούν στην κατασκευαστική περίοδο. Αναθέτουσα αρχή είναι το ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ».

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μελέτη, η χρηματοδότηση, η κατασκευή και η συντήρηση του νέου αντικαρκινικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου νοσοκομείου το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις πρόληψης, διάγνωσης, νοσηλείας και θεραπείας των ασθενών και θα παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας. Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση νοσοκομείου δυναμικότητας 425 κλινών.

Την 1η Δεκέμβρη η «μάχη» για τα 2 οδικά στην Β. Ελλάδα

Σε λίγες μόλις εβδομάδες, για «διπλή μάχη» στις αρχές Δεκεμβρίου, και ειδικότερα την 1η του τελευταίου μήνα του 2025, ετοιμάζονται οι ισχυροί του τομέα υποδομών ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – Metlen, ΑΒΑΞ, ώστε να διεκδικήσουν και να βάλουν, όποιος επικρατήσει, στο χαρτοφυλάκιό τους δύο οδικά έργα, που προωθούνται μέσω ΣΔΙΤ, συνολικής αξίας σχεδόν 695 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα του έργου «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας», εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 444,9 εκατ. ευρώ, αλλά και για το οδικό έργο «ΚΑΘΕΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΔΡΑΜΑ – ΑΜΦΙΠΟΛΗ (ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ)», που θα υλοποιηθεί επίσης μέσω ΣΔΙΤ εκτιμώμενης αξίας 248,5 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Η διάρκεια του κάθε έργου ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 360 μήνες (30 χρόνια). Τα 3-4 πρώτα έτη αφορούν στην κατασκευή/αναβάθμιση των υποδομών των οδικών αξόνων και τα υπόλοιπα αφορούν στην περίοδο λειτουργίας και συντήρησης. Από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναφέρουν ότι με την κατασκευή των νέων και την αναβάθμιση των παραπάνω οδικών τμημάτων επιδιώκεται η βελτίωση της οδικής ασφάλειας και η διευκόλυνση των διαπεριφερειακών, αλλά και των τοπικών μετακινήσεων σε περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Πέλλας και Δράμας με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και ενδιαφέρον επισκεψιμότητας.

Οι φοιτητικές εστίες Δυτικής Μακεδονίας

Για τα μέσα Δεκεμβρίου (15/12), έναντι της 17ης Νοεμβρίου όπου είχε τεθεί το πιο πρόσφατο ορόσημο, μεταφέρθηκε η υποβολή δεσμευτικών οικονομικών προσφορών στον διαγωνισμό που προωθείται από το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας για το έργο «Ανέγερση Φοιτητικών Εστιών στις Πανεπιστημιουπόλεις του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ΣΔΙΤ», σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα, Καστοριά και Φλώρινα.

Το κόστος του έργου έχει εκτιμηθεί σε ποσό με ΦΠΑ 105,34 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 84,95 εκατ. ευρώ) και η διάρκεια της ΣΔΙΤ σε 30 έτη (3 η κατασκευή). Όπως έχουμε αναφέρει, στη διαδικασία συμμετείχαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΒΑΞ, ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – AKTOR, METLEN, ΑΤΕΣΕ. Ο ιδιωτικός φορέας σύμπραξης θα επιλεγεί με τη διαδικασία του ανταγωνιστικού διαλόγου και θα αναλάβει για διάστημα 30 ετών τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση, καθώς και υπηρεσίες ασφάλειας/φύλαξης και καθαριότητας των φοιτητικών εστιών στην πανεπιστημιούπολη Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης και των φοιτητικών εστιών στις πανεπιστημιουπόλεις Φλώρινας, Καστοριάς και Πτολεμαΐδας, συνολικής δυναμικότητας 750 κλινών.

Ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά

Επιπλέον, ήδη ανακοινώθηκε ότι προκηρύσσεται ο διαγωνισμός και για την υλοποίηση του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά, εκτιμώμενου κόστους 70 εκατ. ευρώ (με προαίρεση), όπως έχουν αναφέρει από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών έχει τεθεί για τις 17/12/2025. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι η ολοκλήρωση της Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω (Δ.Π.Λ.Α), ο Ανισόπεδος Ημικόμβος Σκαραμαγκά για την σύνδεση της Δ.Π.Λ.Α με την Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου, η Αναβάθμιση του Υφιστάμενου Ανισόπεδου Κόμβου Σχιστού, η κατασκευή του Ανισόπεδου Κόμβου Ναυπηγείων, η αναδιαμόρφωση της Ε.Ο. Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Σχιστού μεταξύ των παραπάνω κόμβων και η κατασκευή του απαιτούμενου δικτύου συλλεκτήρων ομβρίων της περιοχής. Η κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά αναμένεται να «βγάλει» βαρέα οχήματα από τον αστικό ιστό, έργο που θα συμβάλλει στην εξομάλυνση του κυκλοφοριακού. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου θα είναι τα 3 έτη.

Οι τυχόν «εκπλήξεις» και το Πάρκο Φαληρικού Όρμου

Από κει και πέρα, μένει να φανεί αν ο κύκλος των «προσφορών» ολοκληρωθεί με αυτά τα έργα ή αν προκύψουν και «bonus», υπό την έννοια ότι ωριμάσουν ταχύτητα διαγωνιστικές διαδικασίες για projects π.χ. του Υπερταμείου (PPF), για φράγματα, σιδηροδρομικές – οδικές υποδομές κ.α. Αλλά και αν, για παράδειγμα, οριστούν εκ νέου χρονοδιαγράμματα για διαγωνισμούς όπως η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Φαληρικού Όρμου (320 εκατ. ευρώ), όπως αναφέραμε και στην αρχή, αν επανέλθει η ΕΥΔΑΠ με κάποια «παγωμένα» ΚΕΛ, αν προκύψει κάτι από το μέτωπο της Lamda στο Ελληνικό με οικιστικές ή άλλου είδους αναπτύξεις κ.α.