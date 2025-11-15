Ποιος-«ξύρισε»-τον-τζίρο-της-bic-violex

Σε μια χρονιά όπου η ελληνική οικονομία έτρεξε πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, η BIC ΒΙΟΛΕΞ, ο βιομηχανικός βραχίονας του γαλλικού ομίλου στην παραγωγή ξυριστικών, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν λιγότερο φιλικό περιβάλλον.

Κάτι που αποτυπώθηκε στις επιδόσεις της και δη στις εξαγωγές της. Πέρυσι οι πωλήσεις της υποχώρησαν στα 213,9 εκατ. ευρώ από 238,4 εκατ. ευρώ, με την κάμψη να οφείλεται αποκλειστικά στη μείωση των εξαγωγών προς μεγάλες αγορές του ομίλου.

Οι πωλήσεις εξωτερικού μειώθηκαν στα 177 εκατ. ευρώ από 216,4 εκατ. ευρώ, ενώ η εγχώρια αγορά κινήθηκε ανοδικά στα 36,8 εκατ. ευρώ από 21,9 εκατ. ευρώ, αντισταθμίζοντας μέρος των πιέσεων.

Η απότομη πτώση των μικτών κερδών στα 61,4 εκατ. ευρώ από 82,3 εκατ. ευρώ συμπίεσε το περιθώριο και «ροκάνισε» σχεδόν στο μισό τα κέρδη προ φόρων στα 18,95 εκατ. ευρώ από 43,07 εκατ. ευρώ το 2023. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν σε περίπου 14,55 εκατ. ευρώ από 33,873 εκατ. ευρώ το 2023 αντικατοπτρίζοντας τόσο την υποχώρηση των όγκων, όσο και τις ζημιές από τα ενεργειακά και συναλλαγματικά παράγωγα.

Παρά την πίεση, η εταιρεία διατήρησε ισχυρή οικονομική βάση, με μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και υψηλό δείκτη κεφαλαίου κίνησης. Από τα περίπου 202 εκατ. ευρώ σε κυκλοφορούντα στοιχεία, περίπου 131,5 εκατ. ευρώ καταγράφονται ως «λοιπά κυκλοφορούντα στοιχεία» και 140 εκατ. ευρώ αφορούν απαιτήσεις από συνδεδεμένες εταιρείες. Την ίδια στιγμή, οι υποχρεώσεις προς συνδεδεμένα μέρη είναι κάτω από 1 εκατ. ευρώ.

Σε ότι αφορά την έκταση και μεταβλητότητα των χρηματοοικονομικών παραγώγων, το virtual power purchase agreement (VPPA), το οποίο πέρυσι εμφάνιζε εύλογη αξία άνω των 12 εκατ. ευρώ, έχει πλέον μειωθεί σε κάτω από 1 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η εταιρεία τον Νοέμβριο του 2022, υπέγραψε συμβόλαιο εικονικής αγοράς ενέργειας (VPPA) με τρίτο μέρος στο πλαίσιο της στρατηγικής βιωσιμότητας για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων. Σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου, η εταιρεία δεσμεύεται να αγοράσει ποσότητα 55GWh σε σταθερή τιμή για μία περίοδο 15 ετών από το 2024 έως το 2039.

Πέρυσι η BIC ΒΙΟΛΕΞ, στην οποία εργάζονται 1.453 άτομα, επένδυσε περίπου 13 εκατ. ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό, με στόχο αύξηση της παραγωγικότητας, τεχνολογική αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων ξυριστικών.

Το εργοστάσιο της Άνοιξης, που λειτουργεί και ως κέντρο τεχνογνωσίας του ομίλου, προετοιμάζεται για νέο κύκλο προϊόντων. Μόνο οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας για έφετος προβλέπονται να φθάσουν περίπου στα 10 εκατ. ευρώ. Τα ερευνητικά έργα είναι ανάπτυξη λεπίδας, μηχανών, νέων προϊόντων κ.ά.