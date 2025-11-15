Στα 26 υποθήκευσε το σπίτι του για να ξεκινήσει την εταιρεία του. Τώρα περιμένει απολαβές 4,6 δισ. δολαρίων

Ο RJ Scaringe μπορεί να κερδίσει έως και 4,6 δισ. δολάρια την επόμενη δεκαετία, εάν η Rivian πετύχει τους φιλόδοξους στόχους κερδοφορίας και τιμής μετοχής που ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο.

Το εντυπωσιακό όμως δεν είναι ο αριθμός — αλλά το γεγονός ότι τίποτα από αυτά δεν θα είχε υπάρξει χωρίς μια απόφαση υψηλού ρίσκου που πήρε το 2009 μαζί με τον πατέρα του. Την ιστορία του περιγράφει το CNBC.

Όταν πατέρας και γιος υποθήκευσαν τα σπίτια τους

Πριν γίνει ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους CEO της νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων, ο Scaringe ήταν ένας 26χρονος με ένα όραμα και μηδενικές πιθανότητες χρηματοδότησης.

Το 2009, μία ημέρα μετά την ολοκλήρωση του διδακτορικού του στο MIT, ίδρυσε τη Rivian (τότε Mainstream Motors).

Δεν είχε υπαλλήλους, δεν είχε τεχνολογία, δεν είχε πρωτότυπο. Και κανένας επενδυτής δεν ήταν πρόθυμος να τοποθετήσει χρήματα σε ένα εγχείρημα που απαιτούσε δισεκατομμύρια για να αποκτήσει εργοστάσιο, μηχανικούς και γραμμή παραγωγής.

Τότε ήρθε η απόφαση. «Ο πατέρας μου πίστεψε σε μένα τόσο πολύ που έκανε κάτι οικονομικά εξαιρετικά παράλογο», έχει πει ο Scaringe. Οι δυο τους προχώρησαν σε δεύτερες υποθηκεύσεις στα σπίτια τους — τα χρήματα που χρειάζονταν για να ξεκινήσει η εταιρεία. Σε αυτά προστέθηκαν μικρές επενδύσεις από «οικογένεια και φίλους».

Ήταν μια πράξη πίστης που θα καθόριζε το μέλλον και των δύο.

Από το πρώτο πρωτότυπο στο μεγάλο βήμα

Με τα πρώτα χρήματα, ο Scaringe νοίκιασε από τον πατέρα του μια αποθήκη στη Φλόριντα και προσέλαβε περίπου 15 μηχανικούς.

Το αρχικό σχέδιο ήταν η ανάπτυξη ενός υβριδικού σπορ αυτοκινήτου αξίας 25.000 δολαρίων. Μετά από δύο χρόνια δουλειάς, ο Scaringe πάτησε φρένο: το project μπήκε στο συρτάρι.

Η αγορά δεν χρειαζόταν ακόμη ένα sports car — και σίγουρα όχι μια αναπαραγωγή του Tesla Roadster. Ο ίδιος στράφηκε σε μια διαφορετική πρόκληση: τα ηλεκτρικά pick-up και τα SUV, κατηγορίες που καταναλώνουν τα περισσότερα καύσιμα και παράγουν υψηλές εκπομπές.

Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα και αμφίβολα σημεία της πορείας του — αλλά και η καμπή που καθόρισε τη Rivian.

Οι πρώτοι επενδυτές και η μετεξέλιξη σε «μεγάλο παίκτη»

Το 2012 ήρθε η πρώτη σημαντική ανάσα: μια χρηματοδότηση άνω του 1 εκατ. δολαρίων από την Abdul Latif Jameel, τη σαουδαραβική εταιρεία διανομής αυτοκινήτων, χάρη σε μία επαφή μέσω του δικτύου αποφοίτων του MIT.

Ακολούθησε ο δρόμος προς τους γίγαντες: Amazon, Ford και άλλοι στρατηγικοί επενδυτές. Συνολικά, πριν την εισαγωγή στο χρηματιστήριο το 2021, η Rivian είχε εξασφαλίσει χρηματοδότηση 10,5 δισ. δολαρίων.

Το 2021 κυκλοφόρησαν στην αγορά τα πρώτα ηλεκτρικά οχήματα της εταιρείας, σηματοδοτώντας την είσοδό της στην κορυφή του ανταγωνισμού.

Σήμερα η Rivian έχει χρηματιστηριακή αξία άνω των 20 δισ. δολαρίων και ο Scaringe κατέχει περίπου 1,4% της εταιρείας.

Το νέο πακέτο αποδοχών προβλέπει ότι, αν η Rivian επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους κερδοφορίας και τιμής μετοχής, η αξία της θα μπορούσε να αυξηθεί κατά περίπου 153 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη δεκαετία.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Scaringe θα μπορούσε να δει την προσωπική του συμμετοχή να εκτοξεύεται και το δικό του payout να φτάνει τα 4,6 δισ. δολάρια.

Απόφαση ζωής

Πίσω από τα μεγάλα νούμερα, ωστόσο, κρύβεται η πρώτη, μικρή, αλλά καθοριστική πράξη θάρρους: δύο άνθρωποι που ρίσκαραν τα σπίτια τους για μια ιδέα.

Όπως παραδέχτηκε ο ίδιος: «Αν δεν ήταν αυτό, θα ήταν αδύνατον να ξεκινήσουμε».