Στην-Αθήνα-ο-Ζελένσκι-την-Κυριακή:-Η-ενέργεια-στο-επίκεντρο-της-συνάντησης-με-Μητσοτάκη

Επίσκεψη στην Αθήνα θα πραγματοποιήσει την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με το βλέμμα στον Κάθετο Διάδρομο μεταφοράς LNG.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, θα φτάσει στο αεροδρόμιο της Αθήνας λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι και θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τον Κωνσταντίνο Τασούλα, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Νικήτα Κακλαμάνη.

Σε μήνυμά του την Παρασκευή, ο Ζελένσκι υπογράμμισε ότι Κίεβο και Αθήνα «διαμορφώνουν μια συμφωνία στον τομέα της ενέργειας» με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για την προμήθεια αερίου, τόσο για τον φετινό χειμώνα όσο και σε μακροπρόθεσμη βάση.

Τόνισε επίσης ότι οι συμφωνίες με ευρωπαϊκές χώρες «από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα» θα ενισχύσουν τις εγγυήσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας.

Το πρόγραμμα Ζελένσκι

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος λίγο μετά τις 12.

Από εκεί, πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο περίπου στις 13:00 όπου θα έχει συνομιλίες με τον κ. Τασούλα και λίγο μετά τις 13:45 θα επισκεφτεί το Μέγαρο Μαξίμου προκειμένου να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό.

Ακολούθως, στις 15.00 θα μεταβεί στη Βουλή όπου θα συναντηθεί με τον Νικήτα Κακλαμάνη και στη συνέχεια θα επιστρέψει στο Κίεβο.

Απαγόρευση συγκεντρώσεων

Την ίδια ώρα, η Αστυνομία ανακοίνωσε απαγόρευση συγκεντρώσεων για την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλοθέη και στο Χαλάνδρι, λόγω της επίσκεψης του προέδρου της Ουκρανίας.

Η απαγόρευση ισχύει από τις 6 το πρωί της Κυριακής ως τις 10 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Ειδικότερα η αστυνομία αναφέρει: «Ανακοινώνεται ότι με αποφάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αθηνών και Βορειοανατολικής Αττικής, απαγορεύεται η πραγματοποίηση όλων των δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων την Κυριακή 16-11-2025 από ώρα 06:00’ έως και την ώρα 22:00’ με αφορμή την επίσκεψη του Προέδρου της Ουκρανίας στην Αθήνα, στις κάτωθι περιοχές που περικλείονται από τις οδούς:

Δήμος Αθηναίων

Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Αμαλίας – Ξενοφώντος – Φιλελλήνων – Πλ. Συντάγματος – Σταδίου – Αμερικής – Λυκαβηττού – Ηλ. Ρογκάκου – Κλεομένους – Πλουτάρχου – Ριζάρη – Λ. Βασ. Κωνσταντίνου.

Δήμοι Φιλοθέης – Ψυχικού και Χαλανδρίου

Λ. Κηφισίας – Βεκιαρέλη – Γρίβα Διγενή – 25ης Μαρτίου – Μπιζανίου – Κορυτσάς – Μπενάκη – Κοκκώνη – Λ. Κηφισίας – Αγαμέμνονος – Αγ. Βαρβάρας – Σερρών – Λ. Κηφισίας.