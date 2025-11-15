Σύσκεψη Χατζηδάκη- Τσιάρα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέχρι τέλος Νοεμβρίου οι πληρωμές στους αγρότες

Τέλος Νοεμβρίου προγραμματίζονται να γίνουν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης και του Μέτρου 23 όπως τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης μετά το τέλος της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη διοίκηση του Οργανισμού, παρουσία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα και του Διοικητική της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

“Είμαι αποφασισμένος να κάνω οτιδήποτε προκειμένου να πληρωθούν έγκαιρα οι αγρότες μας” ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης προσθέτοντας ότι “εργαζόμαστε για αυτό” ενώ επανέλαβε ότι είναι βούληση του ίδιου του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη αλλά και του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο σε σχέση με τη γεωργία και τις ενισχύσεις.

Σημείωσε ότι η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μεγάλη μεταρρύθμιση με προκλήσεις και πιεστικά χρονοδιαγράμματα και πως στόχος είναι να πληρωθούν έγκαιρα οι παραγωγοί μέσω ενός νέου συστήματος που επιβραβεύει τους παραγωγικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους. “Θα επιβραβεύει στην πράξη όλους εκείνους που έχουν εκμεταλλεύσεις, που είναι παραγωγικοί, που συνεισφέρουν στην τοπική οικονομία και στην ύπαιθρο” επισήμανε.

Ο κ. Χατζηδάκης είπε επίσης ότι όλοι στην κυβέρνηση εργάζονται “για την εφαρμογή των νέων κριτηρίων που έχουν συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να επιβραβευθούν οι πραγματικοί αγρότες και να μην υπάρξουν νέα πρόστιμα στη χώρα. Η άσκηση δεν είναι εύκολη αλλά εργαζόμαστε συστηματικά κάθε μέρα και θα τα καταφέρουμε”.

Για μια δύσκολη προσπάθεια έκανε λόγο από την πλευρά του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας αναφορικά με το νέο τρόπο λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ επισημαίνοντας ότι “είναι απαραίτητη η ενσωμάτωση των ελέγχων για αυτό υπήρξαν καθυστερήσεις και μπαίνει σε νέα εποχή διαφάνειας και δικαιοσύνης”.

Πρόσθεσε ότι “ο σχεδιασμός όλου αυτού του εγχειρήματος είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους έντιμους αγρότες στο συντομότερο δυνατό χρόνο και να τους δώσουμε τη βαθιά ανάσα που θέλουνε προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις δικές τους δυσκολίες και στα δικά τους προβλήματα”.

Από την πλευρά του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της σύσκεψης “υπογραμμίστηκε ο διπλός στόχος που υπάρχει: πρώτον να πληρώνουμε, τηρώντας τα ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έχουμε μπροστά μας και δεύτερον, να πληρώνουμε με διαφάνεια και δικαιοσύνη τους αγρότες που πράγματι δικαιούνται τις επιδοτήσεις, διασφαλίζοντας έτσι τα χρήματα των Ελλήνων και των Ευρωπαίων φορολογουμένων”.

- ΑΠΕ – ΜΠΕ

