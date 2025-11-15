Τραμπ: Εξαιρεί από δασμούς βοδινό κρέας, καφέ και μπανάνες – Όλα τα προϊόντα

Στροφή από τον Τραμπ που επέμενε ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων των ΗΠΑ.

Την εξαίρεση βασικών γεωργικών προϊόντων από δασμούς όπως ο καφές, το κακάο, οι μπανάνες και το βοδινό κρέας που εισάγονται στις ΗΠΑ αποφάσισε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αποφάσισα ότι ορισμένα γεωργικά προϊόντα δεν θα πρέπει να υπόκεινται στους ανταποδοτικούς δασμούς» που τέθηκαν σε εφαρμογή τον Απρίλιο, εξηγεί ο Αμερικανός πρόεδρος στο διάταγμα.

Ο κατάλογος περιλαμβάνει προϊόντα που οι ΗΠΑ δεν μπορούν να καλλιεργήσουν ή να καλύψουν τις ανάγκες των καταναλωτών στη χώρα: όπως καφές, τσάι, μπανάνες κι άλλα εξωτικά φρούτα. Περιλαμβάνει επίσης τις εισαγωγές βόειου κρέατος, του οποίου οι τιμές έχουν εκτοξευθεί σε ιστορικά υψηλά στις ΗΠΑ. Το διάταγμα Τραμπ εξαιρεί επίσης μια σειρά από φρούτα, όπως ντομάτες, αβοκάντο, καρύδες, πορτοκάλια και ανανάδες.

Μαζί με τον καφέ, οι μειώσεις δασμών επεκτείνονται στο μαύρο και πράσινο τσάι και σε μπαχαρικά σαν την κανέλα και το μοσχοκάρυδο. Ο Αμερικανός πρόεδρος αντιμετωπίζει πολιτικές αντιδράσεις για τις υψηλές τιμές στα παντοπωλεία των ΗΠΑ. Ορισμένοι εισαγωγείς τροφίμων έχουν αυξήσει τις τιμές καθώς οι δασμοί Τραμπ τέθηκαν σε ισχύ φέτος, προσθέτοντας πίεση στους προϋπολογισμούς των νοικοκυριών που δημιουργήθηκε από τον υψηλότερο πληθωρισμό των τελευταίων δεκαετιών που χτυπά τις ΗΠΑ.

Πρόκειται για μία στροφή από τον Τραμπ, που επέμενε ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για την προστασία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων των ΗΠΑ. Τον Απρίλιο, ο πρόεδρος Τραμπ επέβαλε «ανταποδοτικούς» δασμούς τουλάχιστον 10% στα περισσότερα προϊόντα που εισάγονται στις ΗΠΑ, με δεδηλωμένο στόχο τη μείωση του εμπορικού ελλείμματος και την στήριξη της εγχώριας παραγωγής. Αυτοί οι δασμοί εφαρμόστηκαν ακόμη και σε είδη τροφίμων που δεν καλλιεργούνται στη χώρα.