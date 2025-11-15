Τσουκαλάς:-Χωρίζει-άβυσσος-το-Μαξίμου-και-τον-κ.-Μητσοτάκη-από-την-κατανόηση-των-δυσκολιών-των-πολιτών

Αιχμηρά σχολίασε ο Κώστας Τσουκαλάς τη χθεσινή συζήτηση του πρωθυπουργού με τους βουλευτές της ΝΔ στο εντευκτήριο της Βουλής, μετά την αντιπαράθεσή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη στην «Ώρα του Πρωθυπουργού».

«Χωρίζει άβυσσος πια το Μαξίμου και τον κ. Μητσοτάκη από την κατανόηση των δυσκολιών των πολιτών. Κυβερνούν χωρίς επίγνωση, χωρίς σχέδιο και στοιχειώδη αποτελεσματικότητα, έχουν αφήσει στο Chat GPT την διάγνωση και λύση των κοινωνικών ζητημάτων», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πρόσθεσε πως «η εικόνα του πρωθυπουργού να συζητά με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και να βρίσκει ξεκαρδιστικό ότι τα όσπρια από το ελληνικό χωράφι πωλούνται στο ράφι του σούπερ μάρκετ 15 και 16 φορές πάνω λόγω αισχροκέρδειας των μεσαζόντων, είναι το λιγότερο τραγική».

Ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «απέναντι στο ράλι ακρίβειας, την καρτελοποίηση της αγοράς και την ασυδοσία, απαντά ότι δεν είναι ο… Χάρι Πότερ».

Ανέφερε ακόμη ότι «η προσπάθεια του πρωθυπουργού να παριστάνει τον “ διώκτη” των ολιγοπωλίων, ενώ επί διακυβέρνησής του σπάνε όλα τα ρεκόρ κερδοφορίας, μοιάζει με χοντροκομμένη παρωδία».

«Ακόμη περιμένουμε να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ πόσα χρήματα έχει εισπράξει από τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί.

Ποτέ στην ιστορία της χώρας δεν υπήρξε κυβέρνηση σε τέτοια απόσταση από τα προβλήματα της κοινωνίας», τόνισε στη δήλωσή του ο κ. Τσουκαλάς.

