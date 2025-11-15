25.000-ελβετικές-αγελάδες-θα-πληρώσουν-το-μάρμαρο-των-υψηλών-δασμών-Τραμπ-σε-τυριά-και-σοκολάτες

Η εκτίναξη των δασμών σε 39% μείωσε κατά 55% τις εξαγωγές τυριών και σοκολάτας, κάτι που ωθεί σε μείωση του ζωικού κεφαλαίου.

Η Ελβετία είναι ονομαστή μεταξύ άλλων για τα τυριά της και τις σοκολάτες της, δυο προϊόντα δηλαδή που βασίζονται στο γάλα. Η μικρή αυτή χώρα είναι έντονα εξαγωγική και στα δύο προϊόντα. Αναφορικά με το τυρί, που απασχολεί και τις μεγαλύτερες ποσότητες γάλακτος, μεγάλες ποσότητες εξάγονται στις γειτονικές χώρες Γερμανία και Ιταλία, με τις ΗΠΑ να αποτελούν τον τρίτο μεγαλύτερο πελάτη τους (11% μερίδιο στις εξαγωγές).

Κι εδώ αρχίζουν τα προβλήματα. Από τις αρχές του χρόνου, οι ελβετικές εξαγωγές των δύο αυτών γαλακτοκομικών προϊόντων προς τις ΗΠΑ, εμφάνιζαν δυσκολίες, που μεταφράστηκε σε πτώση των εξαγωγών κατά 13,5% στο πρώτο εξάμηνο. Από τις 7 Αυγούστου και μετά ο δασμός εκτινάχθηκε στο 39%, τον υψηλότερο ίσως από όλες τις χώρες, με αποτέλεσμα οι ελβετικές εξαγωγές τυριών και σοκολάτας να μειωθούν κατά 55%!

Τόσο μεγάλες πτώσεις αντιμετωπίζονται με αντίστοιχα πολύ δραστικές παρεμβάσεις. Σύμφωνα με πηγές της Ένωσης Κτηνοτρόφων, το ζωικό κεφάλαιο θα πρέπει να μειωθεί κατά 25.000 ζώα, προκειμένου να ισορροπήσει η προσφορά και η ζήτηση. Για λόγους σύγκρισης, κάθε χρόνο στην Ελβετία, σφαγιάζονται περί τις 85.000 αγελάδες, δηλαδή ο αριθμός τους θα πρέπει να αυξηθεί κατά 30%, ποσοστό καθόλου ευκαταφρόνητο.

Στο ενδιάμεσο έχουν διατεθεί 16 εκατ. ελβετικά Φράγκα από ένα ταμείο των Γαλακτοβιομηχανιών, προκειμένου να αυξηθούν οι εξαγωγές βουτύρου και να αποσυμφορηθεί η πλεονασματική σε γάλα τοπική αγορά.

Νεώτερες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελβετίας, φαίνεται ότι θα μειώσουν τους δασμούς στο ύψος του 15%, όσο είναι και για της ΕΕ, μεγάλο ανταγωνιστή στα τυριά στην αμερικάνικη αγορά, αλλά και στις χώρες παραγωγής κακάο, που μπορούν κι εξάγουν φθηνά σοκολάτες στις ΗΠΑ λόγω και λοιπών κοστολογικών πλεονεκτημάτων.

Μένει να δούμε τι ζημιά θα έχει προκληθεί στο ενδιάμεσο για τα δύο δημοφιλή προϊόντα κι εάν τελικά και οι 25.000 αγελάδες όπως είχε κατ’ αρχήν υπολογισθεί ή λιγότερες θα θυσιαστούν στο βωμό δασμών του Αμερικάνου προέδρου.