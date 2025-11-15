axios:-Το-Ισραήλ-συμφωνεί-με-την-πώληση-αμερικανικών-f-35-στη-Σαουδική-Αραβία,-αλλά-μόνο-αν-αποκατασταθούν-οι-σχέσεις-τους

Το Ισραήλ δεν αντιτίθεται στην πώληση μαχητικών αεροσκαφών F-35 από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία, αλλά επιθυμεί να τεθεί ως προϋπόθεση η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων των δύο χωρών. Την πληροφορία μεταφέρει το Axios που επικαλείται δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

«Ενημερώσαμε την κυβέρνηση Τραμπ ότι η προμήθεια F-35 στη Σαουδική Αραβία πρέπει να εξαρτάται από την ομαλοποίηση των σχέσεων της Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ», δήλωσε ένας Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν πρέπει να δώσουν F-35 στη Σαουδική Αραβία χωρίς να λάβουν σε αντάλλαγμα διπλωματικά οφέλη καθώς αυτό θα ήταν «λανθασμένο και αντιπαραγωγικό».

«Σε αντίθεση με την προμήθεια F-35 στην Τουρκία, στην οποία εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας, δεν μας απασχολεί τόσο πολύ η προμήθεια τέτοιων οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία, εάν αυτή αποτελεί μέρος της περιφερειακής συνεργασίας για την ασφάλεια στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ, όπως συμβαίνει με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», δήλωσε είπε δεύτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που διαθέτει μαχητικά αεροσκάφη F-35.

Η πώληση των προηγμένων stealth μαχητικών από τις ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία (όπως και άλλων οπλικών συστημάτων) είναι πλέον πολύ κοντά – σε αυτό έχει αναφερθεί και ο Αμερικανός πρόεδρος.

Την προσεχή Τρίτη, 18 Νοεμβρίου, ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν αναμένεται να συναντήσει τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Τα F-35, η συμφωνία ασφαλείας μεταξύ ΗΠΑ και Σαουδικής Αραβίας και η πιθανή εξομάλυνση των σχέσεων με το Ισραήλ θα είναι τα βασικά θέματα της συνάντησης, σημειώνει το Axios.

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Τραμπ είπε στον Σαουδάραβα πρίγκιπα σε τηλεφωνική συνομιλία τον Οκτώβριο ότι, με το τέλος του πολέμου στη Γάζα, αναμένει από τη Σαουδική Αραβία να προχωρήσει στην εξομάλυνση των σχέσεών της με το Ισραήλ.

Χθες Παρασκευή, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στο Air Force One, ενώ ταξίδευε από την Ουάσινγκτον στη Φλόριντα, εξέφρασε την ελπίδα ότι η Σαουδική Αραβία θα προσχωρήσει σύντομα στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Τι αλλάζει στην περιοχή με τα σαουδαραβικά F-35

Η αγορά μαχητικών F-35 από τη Σαουδική Αραβία αναμένεται να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή και να επηρεάσει το ποιοτικό στρατιωτικό πλεονέκτημα του ισραηλινού στρατού.

Η διατήρηση αυτού του πλεονεκτήματος είναι αποτέλεσμα μακροχρόνιων συμφωνιών μεταξύ του Ισραήλ και αμερικανικών κυβερνήσεων κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Κωδικοποιήθηκε μάλιστα σε νόμο το 2008.

Στο πλαίσιο των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, το Ισραήλ συμφώνησε για την αγορά F-35 από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, υπό την προϋπόθεση ορισμένων εγγυήσεων ασφάλειας. Η συμφωνία δεν υλοποιήθηκε ποτέ λόγω της απαίτησης της κυβέρνησης Μπάιντεν να περιοριστεί η χρήση των αεροσκαφών.

Το Ισραήλ, αναφέρει το Axios, πιθανότατα θα ζητήσει παρόμοιες εγγυήσεις ασφάλειας από τις ΗΠΑ εάν προχωρήσει η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία.

H κύρια ανησυχία είναι ότι η Σαουδική Αραβία βρίσκεται πολύ πιο κοντά στο Ισραήλ από τα Εμιράτα. Πιθανόν θα απαιτήσει να μην αναπτυχθούν σε αεροπορικές βάσεις της Σαουδικής Αραβίας στα δυτικά μέρη της χώρας που είναι κοντά στο Ισραήλ.