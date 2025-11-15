Disney – YouTube TV: Κατέληξαν σε συμφωνία βάζοντας τέλος σε εβδομάδες διακοπής των καναλιών

Τα κανάλια της Disney επιστρέφουν στην πλατφόρμα, μετά τη διευθέτηση διαφωνίας σχετικά με τα τέλη μετάδοσης.

Η Google και η YouTube, μαζί με τη Walt Disney, ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε συμφωνία για την επαναφορά των καναλιών που ανήκουν στη Disney στο YouTube TV, μετά από μια διαφωνία σχετικά με τα τέλη μετάδοσης που άφησε εκατομμύρια συνδρομητές χωρίς πρόσβαση στο πρόγραμμα των Αμερικανικών Εκλογών και σε σημαντικά ζωντανά αθλητικά γεγονότα.

Το πλήρες πρόγραμμα των καναλιών της Disney, όπως τα ABC, ESPN, FX και National Geographic, θα επιστρέψει στο YouTube TV, σύμφωνα με ξεχωριστές δηλώσεις των εταιρειών. Επιπλέον, ολόκληρο το πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων της ESPN, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου από το ESPN Unlimited, θα είναι διαθέσιμο στους συνδρομητές του βασικού πακέτου χωρίς επιπλέον κόστος έως το τέλος του 2026.

Η διαφωνία είχε επικεντρωθεί στα τέλη μετάδοσης (carriage fees), δηλαδή στα ποσά ανά συνδρομητή που πληρώνουν οι διανομείς για τη μετάδοση τηλεοπτικών και καλωδιακών δικτύων, και είχε προκαλέσει τη διακοπή των καναλιών της Disney στις 30 Οκτωβρίου σε μία από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης στις ΗΠΑ. Η Walt Disney δεν απάντησε άμεσα σε ερώτηση σχετικά με τους οικονομικούς όρους της συμφωνίας, ενώ η YouTube δήλωσε ότι δεν αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες. Το CNBC ανέφερε ότι η Disney επιδίωκε τέλη συγκρίσιμα με αυτά που πληρώνουν οι μεγάλοι διανομείς, περίπου 10 δολάρια ανά συνδρομητή το μήνα για την ESPN.

Η ταχεία ανάπτυξη του YouTube TV ως πλατφόρμας συνδρομητικής τηλεόρασης, σε συνδυασμό με τους τεράστιους οικονομικούς πόρους της Google, του δίνει μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ με τις εταιρείες μέσων ενημέρωσης και του επιτρέπει να λειτουργεί με λιγότερη βραχυπρόθεσμη οικονομική πίεση σε σχέση με τους παραδοσιακούς παρόχους. Η υπηρεσία είχε εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και διαφωνίες για τα τέλη μετάδοσης με μεγάλες εταιρείες μέσων ενημέρωσης, που απειλούσαν να αποσύρουν τα κανάλια τους από την πλατφόρμα.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Walt Disney, Bob Iger, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε προτείνει μια συμφωνία «ίσου ή καλύτερου επιπέδου από αυτή που έχουν ήδη αποδεχθεί άλλοι μεγάλοι διανομείς», αναφερόμενος στις συζητήσεις με το YouTube TV. Οι προοπτικές μιας παρατεταμένης σύγκρουσης για τη διανομή των τηλεοπτικών καναλιών της Disney είχαν ανησυχήσει τους επενδυτές για την πορεία της ήδη φθίνουσας τηλεοπτικής δραστηριότητας της εταιρείας, η οποία δεν κατάφερε να φτάσει τις εκτιμήσεις εσόδων για το τρίμηνο, καθώς η αδυναμία της στον τομέα της καλωδιακής τηλεόρασης επισκίασε την ισχυρή ανάπτυξη στους τομείς της ροής περιεχομένου (streaming) και των θεματικών πάρκων.