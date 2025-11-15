fed:-Θολό-το-τοπίο-για-μια-ακόμη-μείωση-των-επιτοκίων

Μοιρασμένες οι απόψεις και εξαρτώμενες από τα οικονομικά δεδομένα που θα δημοσιεύσουν οι οι κυβερνητικές στατιστικές υπηρεσίες, τα οποία είχαν διακοπεί λόγω shutdown.

Καθώς οι αμερικανικές υπηρεσίες άρχισαν την Παρασκευή να ανακοινώνουν σχέδια για τη δημοσιοποίηση οικονομικών δεδομένων που καθυστέρησαν λόγω του κλεισίματος της κυβέρνησης, μια τριάδα κεντρικών τραπεζιτών των ΗΠΑ επανέλαβε τις ανησυχίες της σχετικά με τον πληθωρισμό, ενώ ο πιο “ήπιος” διαμορφωτής πολιτικής της Fed δήλωσε ότι τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία συνηγορούν υπέρ μιας ακόμη μείωσης των επιτοκίων. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters, οι χρηματοπιστωτικές αγορές έβαλαν τα στοιχήματά τους.

Αργά την Παρασκευή, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης βραχυπρόθεσμων επιτοκίων, που αποτελούν τον καλύτερο δείκτη σε πραγματικό χρόνο για το πώς οι επενδυτές βλέπουν την πολιτική της Fed, έδειχναν πιθανότητα 60% ότι η κεντρική τράπεζα δεν θα ακολουθήσει τις διαδοχικές μειώσεις επιτοκίων του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου με μία ακόμη τον Δεκέμβριο.

Οι προβλέψεις της αγοράς για αυτό το αποτέλεσμα ήταν περίπου οι ίδιες μόλις 24 ώρες νωρίτερα ενώ, πριν από αυτό, κυρίαρχο ήταν το αίσθημα για νέα μείωση επιτοκίων- για αρκετές εβδομάδες πριν από την απόφαση της Fed στις 29 Οκτωβρίου.

Οι αντικρουόμενες απόψεις των διαμορφωτών πολιτικής και τα μεταβαλλόμενα στοιχήματα της αγοράς υπογραμμίζουν πόσο έντονα αμφισβητούμενη μπορεί να είναι η απόφαση στη συνεδρίαση της Fed στις 9-10 Δεκεμβρίου.

Και οι απόψεις των επενδυτών θα μπορούσαν εξίσου εύκολα να αλλάξουν την επόμενη εβδομάδα, όταν οι κυβερνητικές στατιστικές υπηρεσίες αρχίσουν να δημοσιεύουν οικονομικά δεδομένα για πρώτη φορά εδώ και ενάμιση μήνα, και περισσότεροι διαμορφωτές πολιτικής της Fed, συμπεριλαμβανομένου του επιδραστικού και “ήπιου” μέλους του ΔΣ της κεντρικής τράπεζας, Κρίστοφερ Γουόλερ, εκφράσουν τις απόψεις τους.

Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος της Fed του Κάνσας Σίτι, Τζέφρι Σμιντ, η Πρόεδρος της Fed του Ντάλας, Λόρι Λόγκαν, και η Πρόεδρος της Fed του Κλίβελαντ, Μπεθ Χάμακ, επανέλαβαν σε μεγάλο βαθμό τις “γερακίσιες” απόψεις που είχαν εκφράσει λίγο μετά τη μείωση επιτοκίων από τη Fed τον προηγούμενο μήνα.

«Δεν είναι προφανές ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να κάνει περισσότερα αυτή τη στιγμή», δήλωσε η Χάμακ στο Οικονομικό Κλαμπ του Πίτσμπουργκ.

Η Λόγκαν, μιλώντας σε ένα συνέδριο ενέργειας που διοργάνωσαν οι τράπεζες Fed του Ντάλας και του Κάνσας Σίτι, ήταν παρόμοια επιφυλακτική: «Καθώς κοιτάζω τη συνεδρίαση του Δεκεμβρίου, θεωρώ ότι θα ήταν δύσκολο να υποστηρίξω άλλη μείωση επιτοκίων, εκτός αν λάβουμε πειστικά στοιχεία ότι ο πληθωρισμός μειώνεται πραγματικά ταχύτερα από τις προσδοκίες μου ή ότι βλέπουμε κάτι περισσότερο από την σταδιακή υποχώρηση που παρατηρούμε στην αγορά εργασίας».

Ο Σμιντ, μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ανέφερε ότι η αιτιολόγηση πίσω από την αντίθεσή του στη μείωση επιτοκίων της Fed τον Οκτώβριο εξακολουθεί να τον καθοδηγεί ενόψει της συνεδρίασης του Δεκεμβρίου:

«Δεν πιστεύω ότι περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων θα κάνουν πολλά για να καλύψουν τυχόν ρωγμές στην αγορά εργασίας – εντάσεις που πιθανότατα προκύπτουν από δομικές αλλαγές στην τεχνολογία και την πολιτική μετανάστευσης», είπε.

«Οι μειώσεις θα μπορούσαν να έχουν πιο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στον πληθωρισμό, καθώς η δέσμευσή μας για τον στόχο του 2% τίθεται όλο και περισσότερο υπό αμφισβήτηση».

Αντίθετα, το μέλος του ΔΣ της Fed Στίβεν Μίραν, σε συνεχόμενες τηλεοπτικές εμφανίσεις, υποστήριξε την ανάγκη για άλλη μείωση επιτοκίων. Ο Μίραν συμμετείχε μαζί με τον Σμιντ στην αντίθεση τον Οκτώβριο, αλλά στην περίπτωση του Μίραν η ψήφος του ήταν για μεγαλύτερη μείωση από το τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας που τελικά εφαρμόστηκε.

Ο Μίραν, που σχεδιάζει να επιστρέψει στη θέση του οικονομικού συμβούλου του Λευκού Οίκου όταν λήξει η θητεία του τον Ιανουάριο, συμμερίζεται την άποψη του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι τα επιτόκια είναι πολύ υψηλά.

Μετά τη μείωση επιτοκίων τον Οκτώβριο, ο Πρόεδρος της Fed Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι τα μέχρι τώρα βήματα της Fed είχαν στόχο να λειτουργήσουν ως “ασφάλεια” απέναντι σε πιθανή επιδείνωση της αγοράς εργασίας. Αλλά με το κλείσιμο της κυβέρνησης να καθυστερεί τη δημοσίευση βασικών οικονομικών δεικτών, τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα ίσως χρειαστεί να επιβραδύνει μέχρι να “καθαρίσει η ομίχλη” των δεδομένων.

Επίσης σημείωσε ότι υπάρχουν ισχυρές και διαφορετικές απόψεις στην επιτροπή καθορισμού επιτοκίων. Μια μείωση επιτοκίων τον Δεκέμβριο, είπε, «δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη – αντιθέτως, μακριά από αυτό». Ίσως χρειάστηκαν μερικές εβδομάδες, αλλά την Παρασκευή οι επενδυτές φαίνονταν να συμφωνούν – για την ώρα.