Fitch: Αναβάθμιση σε BBB για την Ελλάδα – Κλείνει με ισχυρό σήμα το 2025

Ένα σκαλοπάτι υψηλότερα ανέβασε η Fitch το ελληνικό αξιόχρεο, αναβαθμίζοντας τη χώρα σε BBB με σταθερές προοπτικές και ολοκληρώνοντας έναν από τους πιο θετικούς κύκλους αξιολογήσεων των τελευταίων ετών.

Η κίνηση ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη βαθμολόγηση της Standard & Poor’s και στηρίζεται –όπως επισημαίνει ο οίκος– στη σταθερή ανάπτυξη, τη δημοσιονομική υπεραπόδοση και τη θεαματική αποκλιμάκωση του χρέους.

Οι παράγοντες στήριξης

Σημαντικό στίγμα για τη σημερινή απόφαση είχε δώσει ήδη από τα τέλη Οκτωβρίου ο αρμόδιος για την Ελλάδα αναλυτής του Fitch, Γρεγκ Κις, σε αποκλειστικές δηλώσεις του στη «Ναυτεμπορική».

Όπως είχε τονίσει τότε, «η ελληνική οικονομία βρίσκεται σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης, παρά τις πρόσφατες εξωτερικές προκλήσεις – από γεωπολιτικούς έως εμπορικούς κραδασμούς». Η ανθεκτικότητα της οικονομίας, σημείωνε, «οφείλεται κυρίως στη βελτίωση των εσωτερικών συνθηκών, στην επιτάχυνση των επενδύσεων και στη βελτίωση του κλίματος των νοικοκυριών».

Οι σημερινές προβλέψεις του Fitch έρχονται να επιβεβαιώσουν αυτή τη γραμμή: ο οίκος εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης «θα παραμείνει κοντά στο 2% έως τουλάχιστον το 2027», υπερβαίνοντας την επίδοση της Ευρωζώνης.

Ο Fitch αναμένει ότι η εσωτερική ανάκαμψη θα συνεχιστεί, «ωφελούμενη από τα τελευταία χρόνια του επενδυτικού κύματος του Ταμείου Ανάκαμψης», τη βελτίωση των ισολογισμών των νοικοκυριών και τη σταθερή αύξηση της απασχόλησης. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαδραματίζει και ο τουρισμός, ο οποίος το 2025 καταγράφει ιστορική επίδοση και στηρίζει τις εξαγωγές σε μια περίοδο όπου το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει ελλειμματικό.

Πλεονάσματα και δημοσιονομικός χώρος

Η δημοσιονομική εικόνα της χώρας είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες της αναβάθμισης.

Ο Fitch εκτιμά ότι η Ελλάδα διαθέτει «μία από τις ισχυρότερες δημοσιονομικές θέσεις στην Ευρώπη», με πλεόνασμα το 2024 και πιθανό νέο πλεόνασμα το 2025.

Όπως είχε επισημάνει στη «Ναυτεμπορική» ο Κις, αυτή η επίδοση «δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να εφαρμόσει μειώσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων το 2026 χωρίς να διακυβεύει τους δημοσιονομικούς στόχους». Οι μειώσεις αυτές, πρόσθετε, «θα ενισχύσουν το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη το 2026 και 2027».

Ένας κύκλος αξιολογήσεων κλείνει με θετικό πρόσημο

Η αναβάθμιση από τη Fitch ολοκληρώνει έναν ιδιαίτερα θετικό κύκλο αξιολογήσεων για το 2025, ενισχύοντας την εικόνα σταθερότητας της ελληνικής οικονομίας απέναντι στις διεθνείς αγορές.

Με δύο μεγάλους οίκους (Fitch και S&P) πλέον να τοποθετούν την Ελλάδα στο BBB, δημιουργείται ισχυρότερο υπόβαθρο για τις προοπτικές της οικονομίας, την πορεία των επενδύσεων και τη σταδιακή αποκλιμάκωση του χρέους.