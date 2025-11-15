Fitch: Αναβάθμιση της Ελλάδας σε BBB – Ένα βήμα από την επενδυτική βαθμίδα

Η Fitch αναγνωρίζει τη δημοσιονομική πειθαρχία και την ταχύτατη μείωση του χρέους – Το δημόσιο χρέος κατρακυλά από 209% στο 145% του ΑΕΠ

Η Fitch Ratings ανακοίνωσε χθες την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας σε BBB από BBB-, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την ελληνική οικονομία που αφήνει πίσω της τα σκοτεινά χρόνια της κρίσης. Οι προοπτικές παραμένουν σταθερές, ανοίγοντας το δρόμο για περαιτέρω αναβαθμίσεις στο μέλλον.

Η Μεγαλύτερη Πτώση Χρέους Παγκοσμίως

Το κορυφαίο επίτευγμα που οδήγησε στην αναβάθμιση είναι η δραματική μείωση του δημόσιου χρέους. Σύμφωνα με τη Fitch, το χρέος αναμένεται να υποχωρήσει κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες το 2025, φτάνοντας στο 145% του ΑΕΠ, μετά από πτώση 10 ποσοστιαίων μονάδων το 2024.

Από το ιστορικό υψηλό του 209% το 2020, η Ελλάδα έχει καταφέρει τη μεγαλύτερη μείωση χρέους μεταξύ όλων των χωρών που αξιολογεί η Fitch στην εποχή μετά την πανδημία – πάνω από 60 ποσοστιαίες μονάδες. Η πρόβλεψη; Το χρέος θα πλησιάσει το 120% έως το 2030.

Ταμειακά Αποθέματα-Ρεκόρ και Πρωτογενή Πλεονάσματα

Η χώρα διαθέτει πλέον ταμειακά αποθέματα ρεκόρ, γύρω στο 18% του ΑΕΠ, που επιτρέπουν πρόωρη αποπληρωμή διμερών ομολόγων και καλύπτουν τις λήξεις των επόμενων τριών ετών. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση προβλέπεται να πετύχει πρωτογενές πλεόνασμα 4,8% του ΑΕΠ το 2025, με συνολικό πλεόνασμα προϋπολογισμού κοντά στο 1%.

Φοροελαφρύνσεις με Ασφάλεια

Η ισχυρή δημοσιονομική θέση επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα δημοσιονομικής χαλάρωσης το 2026, συμπεριλαμβανομένων:

Μειώσεων φόρου εισοδήματος ύψους 1,2 δισ. ευρώ (0,5% του ΑΕΠ)

Επιδοτήσεων ενοικίου και στήριξης χαμηλοσυνταξιούχων ύψους 600 εκατ. ευρώ

Αυξήσεων μισθών στην άμυνα ύψους 300 εκατ. ευρώ

Παρά τα μέτρα αυτά, ο προϋπολογισμός αναμένεται να παραμείνει σε πλεόνασμα.

Ανθεκτική Ανάπτυξη 2% Ετησίως

Η ελληνική οικονομία συνεχίζει σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης γύρω στο 2% ετησίως από το 2023, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η Fitch προβλέπει ότι αυτή η επίδοση θα συνεχιστεί τουλάχιστον έως το 2027, με την Ελλάδα να συγκλίνει σταδιακά προς το ευρωπαϊκό επίπεδο εισοδήματος.

Οι Προκλήσεις που Παραμένουν

Παρά την πρόοδο, η Fitch επισημαίνει και τις αδυναμίες: το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών παραμένει υψηλό στο 6% του ΑΕΠ, ενώ ο δεσμός μεταξύ κράτους και τραπεζών εξακολουθεί να αποτελεί πηγή ανησυχίας λόγω των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων ύψους 12 δισ. ευρώ.

Επόμενος Σταθμός: Η Επενδυτική Βαθμίδα

Η αναβάθμιση φέρνει την Ελλάδα ένα βήμα πιο κοντά στην πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα (BBB+). Η Fitch δηλώνει ότι περαιτέρω αναβάθμιση μπορεί να προκύψει από συνεχιζόμενη μείωση του χρέους, βελτίωση του αναπτυξιακού δυναμικού και υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Ο δρόμος που διάνυσε η χώρα από την κορύφωση της κρίσης το 2020 έως σήμερα είναι αξιοσημείωτος – και οι διεθνείς οίκοι το αναγνωρίζουν με αναβαθμίσεις που θα φάνταζαν ανέφικτες πριν λίγα χρόνια.

Κυριάκος Πιερρακάκης : «Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Κερδίζουμε σε αξιοπιστία και στηρίζουμε με ασφάλεια την κοινωνία»



«Η σημερινή αναβάθμιση της Fitch επιβεβαιώνει κάτι που είναι πλέον ορατό σε όλους: Η Ελλάδα αλλάζει επίπεδο. Την ώρα που προχωρούμε στη μεγαλύτερη μείωση φόρων της Μεταπολίτευσης, δίνοντας πραγματική ανάσα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ένας κορυφαίος διεθνής οίκος αξιολόγησης αναγνωρίζει τη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Αυτό αποδεικνύει ότι μπορούμε να μειώνουμε φόρους, να στηρίζουμε την κοινωνία και ταυτόχρονα να ενισχύουμε την οικονομική αξιοπιστία της Ελλάδας.

Η αναβάθμιση της Fitch αφορά κάθε πολίτη, γιατί σημαίνει χαμηλότερο κόστος για το κράτος, περισσότερη ρευστότητα για τις επιχειρήσεις, ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη σιγουριά για τις επενδύσεις που δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Ενισχύεται η εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών και διευρύνεται η δεξαμενή κεφαλαίων που μπορούν να τοποθετηθούν σε ελληνικά ομόλογα και assets, κάτι που βελτιώνει συνολικά τους όρους χρηματοδότησης της οικονομίας μας.Η σημερινή απόφαση επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα χτίζει μια νέα θέση στο επενδυτικό και οικονομικό περιβάλλον της Ευρώπης. Συνεχίζουμε την προσπάθεια για μια Ελλάδα πιο δυνατή, πιο σύγχρονη και πιο δίκαιη για όλους».