Hilton: Από 1 σε 67 ξενοδοχεία στην Ελλάδα μέσα σε λίγα χρόνια- Οι μονάδες που έρχονται

Τα σχέδια του αμερικανικού κολοσσού της φιλοξενίας για την χώρα μας.

«Η Ελλάδα είναι στρατηγικός εταίρος κλειδί για την Hilton παγκοσμίως». Με τα παραπάνω λόγια ο David Kelly ,Senior vice President Continental Europe, της Hilton προσπάθησε να περιγράψει τις προσδοκίες του αμερικανικού κολοσσού της φιλοξενίας από την ελληνική τουριστική αγορά αλλά και να εξηγήσει την ραγδαία, όπως την χαρακτήρισε, ανάπτυξη του μπραντ στην χώρα μας. Ανάπτυξη που οδήγησε από το ένα ξενοδοχείο της Αθήνας που διατηρούσε παλαιότερα στη σε 67 καταλύματα ανά την επικράτεια – που λειτουργούν ήδη ή που σχεδιάζεται να λειτουργήσουν προσεχώς – μέσα σε πέντε μόλις χρόνια. Οι επενδύσεις μάλιστα δεν αναμένεται να σταματήσουν εδώ, καθώς οι τουριστικές προοπτικές της Μεσογείου και της Νότιας Ευρώπης παραμένουν μεγάλες.

Σε λειτουργία 49 ξενοδοχειακές μονάδες

H εντυπωσιακή επέκταση του χαρτοφυλακίου της Hilton στην χώρα μας, εκτείνεται σε επτά διαφορετικά brands και υποστηρίζεται από την συνεργασία της Hilton με τα Small Luxury

Hotels of the World, όπως εξήγησαν τα στελέχη της εταιρείας σε πρόσφατη δημοσιογραφική εκδήλωση.

Συγκεκριμένα από το χαρτοφυλάκιο των 67 ξενοδοχείων, τα 49 λειτουργούν ήδη. Εξ αυτών 38 προέρχονται από την συνεργασία με την Small Luxury Hotels ενώ 11 έχουν κάνει εγκαίνια και λειτουργούν υπό τα brands Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton και Hilton Garden Inn. Στις πιο πρόσφατες προσθήκες περιλαμβάνονται το πρώτο Hilton Garden Inn Athens Syggrou Avenue, που έκανε εγκαίνια το καλοκαίρι αλλά και το Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton, που σηματοδότησε και την είσοδο του brand Curio Collection by Hilton στην ελληνική αγορά

Πότε κάνουν εγκαίνια νέα Hilton

Ακόμα 18 δε, υπό τα 7 brands της εταιρείας ετοιμάζονται να κάνουν εγκαίνια μέσα στα επόμενα χρόνια, με πρώτο το Hilton Garden Inn στα Χανιά που θα ανοίξει τις πύλες του εντός Δεκεμβρίου.

Επόμενη ηχηρή προσθήκη θα είναι το εμβληματικό Conrad Athens The Ilisian, το οποίο αναμένεται να ανοίξει το πρώτο τρίμηνο του 2026, στο ανακαινισμένο πρώτο Hilton που υπήρξε ποτέ στην χώρα μας. Το πολυαναμενόμενο Conrad Athens The Ilisian, που φέρνει στη χώρα μας ένα εκ των δύο πιο πολυτελών brand της αμερικανικής εταιρείας, θα είναι δυναμικότητας 307 δωματίων και σουιτών ενώ θα συνδυάζει και ιδιωτικές κατοικίες εντός του, προσφέροντας μια νέα διάσταση στη σύγχρονη πολυτέλεια, σύμφωνα με τα στελέχη της Hilton. Σημειωτέον ότι τα Conrad Hotels & Resorts αποτελεί το μεγαλύτερο brand πολυτελείας του χαρτοφυλακίου της Hilton, με σχεδόν 50 ξενοδοχεία σε πέντε ηπείρους.

Το επόμενο έτος, συγκεκριμένα το καλοκαίρι, αναμένεται να ανοίξει και το έτερο ξενοδοχείο Hilton στα Χανιά το οποίο θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του εμβληματικού brand Hilton Hotels & Resorts στην Ελλάδα. Το Hilton Chania Old Town Resort & Spa θα ανοίξει εγκαίρως για τη θερινή σεζόν, σε προνομιακή τοποθεσία ανάμεσα στο ζωντανό κέντρο των Χανίων και την ηλιόλουστη ακτογραμμή τους. Το ξενοδοχείο, που θα λειτουργεί όλο τον χρόνο, θα διαθέτει 85 παραθαλάσσια δωμάτια και σουίτες, όλες με ιδιωτικές πισίνες και απεριόριστη θέα στο Αιγαίο. Οι επισκέπτες θα μπορούν να χαλαρώσουν στο spa των 600 τ.μ., να απολαύσουν το roof-top pool club, ή να ασκηθούν στο πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο τελευταίας τεχνολογίας.

Την ίδια χρονιά θα κάνει ντεμπούτο και το δεύτερο Conrad στην Κέρκυρα που θα ενισχύσει την παρουσία της εταιρείας στα ελληνικά νησιά.

Παράλληλα βέβαια η εταιρεία έχει ανακοινώσει και την είσοδο του δεύτερο πιο πολυτελούς brand στη χώρα μας. Ο λόγος για το Waldorf Astoria Scarlet Bay, που θα ανοίξει το 2029 στην Πελοπόννησο. Πρόκεται για ένα resort δυναμικότητας 121 δωματίων και σουιτών με θέα στη θάλασσα, καθώς και 13 επώνυμων βιλών.

Η ανάπτυξη ωστόσο δεν αναμένεται να σταματήσει στα 18 αυτά ξενοδοχεία που περιλαμβάνονται ήδη στο pipeline της εταιρείας με τον David Kelly, να δηλώσει ότι «η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγικής σημασίας αγορά για τη Hilton, πάνω από 60 χρόνια μετά το άνοιγμα του πρώτου μας ξενοδοχείου εδώ». Ο ίδιος δήλωσε ενθουσιασμένος που η Hilton ενισχύει περαιτέρω τη συμβολή μας στην ακμάζουσα τουριστική οικονομία της χώρας, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες, τους συνεργάτες, τις κοινότητες και τους εργαζομένους». Όπως εξήγησε μάλιστα «οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων αναγνωρίζουν την αξία του ισχυρού εμπορικού δικτύου, των κορυφαίων brands και της διεθνούς πελατειακής βάσης του Hilton, που ξεπερνά τα 235 εκατομμύρια μέλη Hilton Honors. Δυναμική που στηρίζεται στην στοχοπροσήλωση της εταιρείας, η οποία πολύ πρόσφατα αναγνωρίστηκε ως το Νο1 Εργασιακό Περιβάλλον στον Κόσμο από τον οργανισμό Great Place to Work® και ακολυθεί σταθερά την δέσμευσή της στη βιωσιμότητα».

Όπως εξήγησε και ο Ανδρέας Κουκάς, Senior Director Development για την Ελλάδα και την Κύπρο, η στρατηγική της εταιρείας αναπτύσσεται σε δύο πυλώνες ο ένας είναι η επένδυση στα αστικά κέντρα και ο άλλος η επέκταση σε πιο leisure προορισμούς. Πέρα βέβαια από τα hot spots, όπως η Αθήνα και η Μύκονος όπου ήδη ετοιμάζοντα ξενοδοχεία, η Hilton κοιτάζει και ανερχόμενους προορισμούς, είτε αστικούς είτε περιφερειακούς, όπως για παράδειγμα η Πελοπόννησος, το Βόρειο Αιγαία ή ακόμα και ο Πειραιάς, που συνδυάζει το leisure με το business.«Σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας είναι αφενός η ικανοποίηση και η εμπειρία που θα έχουν οι ιδιοκτήτες με τους οποίους συνεργαζόμαστε αλλά και η ανάπτυξη για τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες επιχειρούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κουκάς.

Όσο για τους λόγους που η επένδυση στην χώρα μας του αμερικανικού κολοσσού της φιλοξενίας είναι τόσο εντατική, είναι αφενός η σταθερή αναπτυξιακή πορεία της χώρας κι αφετέρου το ότι ζούμε στην χρυσή εποχή του ταξιδιού μετά την πανδημία με πολλούς ταξιδιώτες να έχουν βάλεισ το ραντάρ τους την Μεσόγειο και την Ελλάδα, όπως εξήγησε ο Alain Martin, Vice President Development Southern Europe Hilton. Κάτι που αποτυπώνεται κι από τις προκρατήσεις, που όπως εξήγησε πηγαίνουν καλά. «Για να φτιάξεις minestrota άλλωστε, πρέπει να έχεις όλα τα απαραίτητα συστατικά» ανέφερε χαρακτηριστικά.