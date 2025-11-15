Close Menu
    Saturday, November 15
    HSBC: Ο πρώην Βρετανός ΥΠΟΙΚ Τζορτζ Όσμπορν ανάμεσα στους υποψήφιους για τη θέση του προέδρου

    Επιχειρήσεις

    Υποψήφιοι για τη θέση είναι και πρώην στελέχη της Barclays και της McKinsey.

    Ο πρώην Βρετανός υπουργός Οικονομικών Τζορτζ Όσμπορν βρίσκεται ανάμεσα σε έναν μικρό αριθμό υποψηφίων που εξετάζει το διοικητικό συμβούλιο της HSBC ως πιθανό διάδοχο του σερ Μαρκ Τάκερ, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του προέδρου τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με ανάρτηση δημοσιογράφου του Sky News στο X το Σάββατο.

    Σύμφωνα με το Sky News, ο Όσμπορν – που διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2010 έως ότου έχασε τη θέση του μετά το δημοψήφισμα του Brexit το 2016 – προσεγγίστηκε το καλοκαίρι για να αναλάβει ως διάδοχος του Τάκερ.

    Ο πρώην οικονομικός διευθυντής της Barclays, Ναγκίμπ Κεράζ, και ο Κέβιν Σνίντερ, ο πρώην επικεφαλής της McKinsey, βρίσκονται επίσης μεταξύ των υποψηφίων, πρόσθεσε το δημοσίευμα.

    Ο Μαρκ Τάκερ, ο πρώτος πρόεδρος της τράπεζας που προσλήφθηκε εξωτερικά, παραιτήθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου και αντικαταστάθηκε από τον προσωρινό πρόεδρο Μπρένταν Νέλσον.

    «Ο Μπρένταν Νέλσον ανέλαβε προσωρινός Πρόεδρος του Ομίλου την 1η Οκτωβρίου. Η διαδικασία για τον διορισμό νέου Προέδρου του Ομίλου βρίσκεται σε εξέλιξη και θα παρέχουμε ενημέρωση εν ευθέτω χρόνω», δήλωσε εκπρόσωπος της HSBC στο Reuters.

