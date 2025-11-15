tesla:-Απαιτεί-από-τους-προμηθευτές-της-να-αποφεύγουν-κινεζικά-εξαρτήματα-για-οχήματα-με-προορισμό-τις-ΗΠΑ

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ θέλει να απεξαρτηθεί από την Κίνα. Στον ίδιο δρόμο και άλλες εταιρείες του κλάδου.

Η Tesla απαιτεί πλέον από τους προμηθευτές της να αποκλείουν εξαρτήματα κατασκευασμένα στην Κίνα για την παραγωγή των αυτοκινήτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η αυτοκινητοβιομηχανία του Έλον Μασκ και οι προμηθευτές της έχουν ήδη αντικαταστήσει ορισμένα εξαρτήματα κινεζικής κατασκευής και στοχεύουν να αντικαταστήσουν όλα τα υπόλοιπα με εξαρτήματα που παράγονται εκτός Κίνας μέσα στον επόμενο έναν ή δύο χρόνο, ανέφερε το δημοσίευμα, επικαλούμενο άτομα εξοικειωμένα με την κατάσταση.»

Η Tesla δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό και δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το δημοσίευμα.

Στελέχη του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις μεταβαλλόμενες δασμολογικές χρεώσεις στη διαμάχη εμπορίου ΗΠΑ–Κίνας, γεγονός που περιπλέκει τις στρατηγικές τιμολόγησης, πρόσθεσε η Wall Street Journal.

Η Tesla αύξησε την προμήθεια υλικών από τη Βόρεια Αμερική για τα εργοστάσιά της στις ΗΠΑ εδώ και δύο χρόνια, εν μέσω απειλών για επιβολή δασμών, όπως είχε αναφέρει το Reuters τον Απρίλιο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεδομένα από την Ένωση Επιβατικών Αυτοκινήτων της Κίνας έδειξαν ότι οι πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων της Tesla κατασκευασμένων στην Κίνα μειώθηκαν κατά 9,9% στις 61.497 μονάδες τον Οκτώβριο σε σχέση με έναν χρόνο πριν, αντιστρέφοντας την αύξηση 2,8% που σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο.

Η παραγωγή των Model 3 και Model Y από το εργοστάσιο της Tesla στη Σαγκάη, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκε κατά 32,3% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο.

Οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν αφήσει τα στελέχη της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κατάσταση συνεχούς διαχείρισης κρίσεων κατά τη διάρκεια του 2025. Οι άλλοτε επιβαλλόμενοι και άλλοτε αναστέλλοντες δασμοί του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τα κύματα πανικού στον κλάδο σχετικά με πιθανές ελλείψεις σπάνιων γαιών και τσιπ, έχουν οδηγήσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να επανεξετάσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, μια σημαντική πηγή εξαρτημάτων και πρώτων υλών.

Η General Motors δήλωσε αυτή την εβδομάδα σε χιλιάδες προμηθευτές της να αφαιρέσουν τα εξαρτήματα κινεζικής κατασκευής από τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες.

Φωτογραφία: Getty Images / Ideal Images