Ανδρουλάκης:-Ο-πρωθυπουργός-δεν-είναι-Χάρι-Πότερ,-αλλά-εκατ.-πολίτες-καλούνται-να-γίνουν-για-να-τα-βγάλουν-πέρα

«Η συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσα για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος την Παρασκευή στη Βουλή, ανέδειξε για άλλη μια φορά ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα.

Την ώρα που η ακρίβεια αποτελεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά, ο Πρωθυπουργός αρκέστηκε να πει ότι «η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική» και ότι «δεν είναι μάγος», ενώ, στον έβδομο χρόνο της θητείας του, θυμήθηκε να αναφέρει πως όταν εξελέγη δεν παρέλαβε… το Λουξεμβούργο.

Μάλιστα, όταν παρουσίασα τα στοιχεία για τη διαφορά των τιμών από το χωράφι στο ράφι, με τις τιμές να είναι πολλαπλάσιες σε βασικά είδη διατροφής που παράγονται στη χώρα μας, έδειξε σαν να άκουγε για πρώτη φορά το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τόσο οι παραγωγοί όσο και οι καταναλωτές. Ο Πρωθυπουργός αγνοούσε ότι τα ελληνικά ρεβίθια φτάνουν να πωλούνται έως και 15 φορές ακριβότερα στο ράφι, η φακή 7 φορές ακριβότερα και τα φασόλια 3 φορές πάνω από την αρχική τους τιμή.

Τα στοιχεία, όμως, καταρρίπτουν όλα τα κυβερνητικά αφηγήματα:

Η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων πολιτών είναι δεύτερη από το τέλος στην ΕΕ.

Ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ελλάδα είναι προτελευταίος στην Ευρώπη.

Από το 2020 έως το 2025, οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα φτάνουν το 34% — περίπου όσο η αύξηση του κατώτατου μισθού.

Από Οκτώβριο 2023 έως Οκτώβριο 2025, μόνο 3 μήνες ο γενικός πληθωρισμός ήταν χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ευρωζώνης.

Το 62% των νοικοκυριών μόλις τα βγάζει πέρα.

Η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες της Ευρωζώνης με αρνητική αποταμίευση.

Οφείλω να σημειώσω ότι, στην προσπάθειά του να πείσει πως «η κατάσταση δεν είναι τόσο τραγική», ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι δεν υπάρχει αρνητική αποταμίευση επειδή αυξάνονται οι καταθέσεις. Ωστόσο, άλλο πράγμα οι καταθέσεις που μπορεί να προέρχονται από επιχειρηματικά έσοδα, πώληση ακινήτων ή λήψη δανείου και άλλο η αποταμίευση. Αποταμίευση είναι τα χρήματα που παραμένουν από τον μισθό αφού καλυφθούν όλα τα έξοδα. Και σήμερα, στην Ελλάδα, τα νοικοκυριά καταναλώνουν περισσότερα από όσα εισπράττουν.

Τέλος, η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έφερε τη «μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της Μεταπολίτευσης». Η αλήθεια όμως είναι ότι:

Το 81% των φορολογούμενων θα δει αύξηση εισοδήματος από λίγα λεπτά του ευρώ έως 2 ευρώ την ημέρα — δηλαδή, ούτε έναν καφέ.

Οι πιο ευάλωτοι, περίπου 3 εκατ. φορολογούμενοι, δεν θα δουν καμία ελάφρυνση.

Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν είναι ο Χάρι Πότερ. Όμως, εκατομμύρια πολίτες είναι εκείνοι που καλούνται να γίνουν Χάρι Πότερ, για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα με την ακρίβεια στα τρόφιμα, στα ενοίκια, στις μεταφορές, στην ενέργεια και στις επικοινωνίες.

Κύριε Μητσοτάκη, η κοινωνία δεν ζητά θαύματα.

Ζητά ένα επεξεργασμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση της ακρίβειας με ισχυρότερους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με μεγάλα πρόστιμα σε όσους αισχροκερδούν και με ενίσχυση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά, όμως, απαιτούν πολιτική βούληση που εσείς δεν διαθέτετε.

Η αλαζονεία και η διαφθορά της κυβέρνησής της Νέας Δημοκρατίας είναι η πραγματική απειλή για την κοινωνία.

Μόνο μια μεγάλη πολιτική αλλαγή μπορεί να βάλει τέλος σε αυτή την πολιτική και αξιακή παρακμή».

