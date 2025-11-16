Βούτσιτς:-Μέσα-σε-μία-εβδομάδα-πρέπει-να-επιλυθεί-η-κρίση-σχετικά-με-το-ρωσικής-ιδιοκτησίας-διυλιστήριο-nis

Η Σερβία έχει στη διάθεσή της πέντε ημέρες προκειμένου να αποφασίσει τι θα κάνει προκειμένου να διασφαλίσει τον εφοδιασμό σε καύσιμα από το σερβικό διυλιστήριο της ρωσικής ιδιοκτησίας NIS χωρίς εθνικοποίησή της, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η Ουάσινγκτον επιδιώκει πλήρη ρωσική αποεπένδυση από την NIS, η οποία λειτουργεί το μοναδικo διυλιστήριο της Σερβίας, και χθες, Σάββατο, έδωσε διορία τριών μηνών στους ιδιοκτήτες της εταιρίας μέχρι να βρουν αγοραστή.

Τράπεζες έχουν παγώσει συναλλαγές της NIS και αξιωματούχοι προβλέπουν πως το σερβικό διυλιστήριο διαθέτει αρκετό πετρέλαιο για να λειτουργήσει μόνο μέχρι τις 25 Νοεμβρίου.

«Η απόφαση πρέπει να ληφθεί μέσα στις επόμενες επτά ημέρες, το διυλιστήριο πρέπει να λειτουργεί», δήλωσε σήμερα ο Βούτσιτς σε κυβερνητική συνεδρίαση που μεταδόθηκε απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση.

«Όχι» σε εθνικοποίηση

Ο Βούτσιτς είπε πως η Σερβία θέλει να αποφύγει την εθνικοποίηση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων και είναι έτοιμη να κάνει μια προσφορά σε υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή της αγοράς για την εταιρία στην περίπτωση που οι ρωσικές διαπραγματεύσεις με εταίρους στην Ασία και την Ευρώπη τους οποίους δεν κατονόμασε αποτύχουν.

Οι ρωσικές Gazprom Neft και Gazprom ελέγχουν μαζί μερίδιο 56% στην NIS και έχουν ενημερώσει την υπηρεσία ελέγχου περιουσιακών στοιχείων στην αλλοδαπή (OFAC) του υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ για την προθυμία τους να μεταβιβάσουν τον έλεγχο σε τρίτο μέρος.

Ο υπουργός Οικονομικών Σίνισα Μάλι προειδοποίησε σήμερα ότι παρατεταμένες κυρώσεις σε βάρος της NIS μπορεί να υπονομεύσουν την οικονομική ανάπτυξη, την πιστοληπτική αξιολόγηση και τις ξένες επενδύσεις στη Σερβία. Η Gazprom Neft ελέγχει το 44,9% της NIS και η Gazprom το 11,3%, ενώ στη Σερβία ανήκει το 29,9% με το υπόλοιπο να ανήκει σε μικρομετόχους.

--