Γκι-Παρμελέν-για-αμερικανούς-δασμούς:-Η-Ελβετία-«δεν-έκανε-συμφωνία-με-τον-διάβολο»

Η Ελβετία δεν έκανε συμφωνία με τον διάβολο συμφωνώντας σε ένα νέο δασμολογικό πλαίσιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε την Κυριακή ο υπουργός Οικονομίας Γκι Παρμελέν, απορρίπτοντας την κριτική ότι ισοδυναμεί με «παράδοση» στον εμπορικό πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μη δεσμευτική εμπορική συμφωνία-πλαίσιο, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, υπόσχεται χαμηλότερο δασμολογικό συντελεστή εισαγωγών των ΗΠΑ ύψους 15% για την Ελβετία – από 39% – σε αντάλλαγμα για επενδύσεις 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ελβετικές εταιρείες στις ΗΠΑ.

«Δεν έχουμε πουλήσει την ψυχή μας στον διάβολο», δήλωσε ο Παρμελέν σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Tagesanzeiger.

Ο υπουργός δήλωσε «ικανοποιημένος» με τη συμφωνία και υποστήριξε ότι οι ελβετικές εταιρείες είχαν βάλει στο μάτι περισσότερη παραγωγή με έδρα τις ΗΠΑ ακόμη και πριν από τον Τραμπ.

Οι ελβετικοί βιομηχανικοί όμιλοι χαιρέτισαν τη συμφωνία, η οποία θέτει τις εταιρείες σε ισότιμη βάση με εκείνες στην ΕΕ μετά από μια παρόμοια συμφωνία μεταξύ Βρυξελλών και Ουάσινγκτον.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Ωστόσο, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν εκφράσει ανησυχία για τις παραχωρήσεις και έχουν αμφισβητήσει τη διαφάνεια των διαπραγματεύσεων, στις οποίες στελέχη ελβετικών εταιρειών όπως η Rolex, η εταιρεία ρολογιών και ο όμιλος ειδών πολυτελείας Richemont, άσκησαν επίσης πιέσεις στην Ουάσινγκτον για ελάφρυνση.

Η Ελβετία ελπίζει ότι ο χαμηλότερος δασμολογικός συντελεστής θα ενεργοποιηθεί εντός ημερών ή εβδομάδων – αλλά η συμφωνία-πλαίσιο δεν είναι δεσμευτική, με περαιτέρω διαπραγματεύσεις να αναμένονται.

Μια τελική συμφωνία πρέπει να περάσει από το ελβετικό κοινοβούλιο και θα μπορούσε να τεθεί στο κοινό σε δημοψήφισμα.

Το δεύτερο μεγαλύτερο κόμμα της Ελβετίας, οι Σοσιαλδημοκράτες, έχουν χαιρετίσει με επιφύλαξη τη συμφωνία, αλλά οι Πράσινοι την έχουν χαρακτηρίσει «συμφωνία παράδοσης», λέγοντας ότι θέτει τα συμφέροντα του Τραμπ πάνω από αυτά των Ελβετών αγροτών και καταναλωτών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Ελβετία συμφώνησε να μειώσει τους ελβετικούς εισαγωγικούς δασμούς σε μια σειρά από αμερικανικά προϊόντα σε όλους τους γεωργικούς και βιομηχανικούς τομείς.

