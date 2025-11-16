Διαφωνίες στην ΕΕ για τους νέους φόρους στα καύσιμα – Οι κόκκινες γραμμές και το «no go» του Κ. Πιερρακάκη

Η Ελλάδα δεν θα συζητήσει τίποτα λιγότερο από δεκαετή παράταση στην επιβολή νέων φόρων στα καύσιμα πλοίων και αεροπλάνων ενώ ζητά μόνιμη εξαίρεση για τον αγροτικό τομέα, επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Πολύ μακριά παραμένει μια συμφωνία σχετικά τις αλλαγές στην κοινοτική οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας όπως φάνηκε και από την πρόσφατη συνεδρίαση του συμβουλίου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ. Εκεί ο Έλληνας ΥΠΕΘΟ, Κυριάκος Πιερρακάκης έθεσε τις «κόκκινες γραμμές» της χώρας μας ζητώντας δεκαετή παράταση στις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές μεταφορές και μόνιμη εξαίρεση του αγροτικού τομέα.

Οι αλλαγές στην κοινοτική οδηγία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιφέρουν νέους φόρους στην ενέργεια στα «παραδοσιακά» καύσιμα σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς όπως η ναυσιπλοΐα και η αεροναυτιλία κάνοντας την μεταφορά με αεροπλάνα και πλοία αμέσως πιο ακριβή.

Αυτό θα επηρεάσει το κόστος ζωής σε χώρες όπως η Ελλάδα που έχει πολλές νησιωτικές περιοχές αλλά και την ανταγωνιστικότητα του τουρισμού, ειδικά σε σχέση με γειτονικούς ανταγωνιστικούς προορισμούς που δεν βρίσκονται όμως στην ΕΕ.

Για αυτό το λόγο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τράβηξε «κόκκινες γραμμές» τασσόμενος με το μπλοκ των χωρών που ζητούν δεκαετή παράταση στην εφαρμογή νέων φόρων στα καύσιμα των πλοίων και των αεροπλάνων.

Το «no go» του Κ. Πιερρακάκη

«Εάν επιβάλλονταν φόροι στους τομείς της ναυσιπλοΐας και της αεροπλοΐας, αυτό θα δημιουργούσε συγκριτικό μειονέκτημα έναντι άλλων μεσογειακών χωρών που δεν έχουν αντίστοιχη φορολόγηση», τόνισε ο κ. Πιερρακάκης κατά τη συνεδρίαση του Ecofin την περασμένη Πέμπτη για να προσθέσει στη συνέχεια πως η Ελλάδα στηρίζει «πλήρως την παράταση της δεκαετούς εξαίρεσης από τη φορολογία στους τομείς αυτούς».

«Οποιοδήποτε μικρότερο χρονικό διάστημα δεν θα ήμασταν διατεθειμένοι να το συζητήσουμε», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σημειώνοντας πως αν δεν εφαρμοστεί η δεκαετή εξαίρεση «θα υπάρξει αρνητικός αντίκτυπος συνολικά στην εδαφική συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Μόνιμη εξαίρεση του αγροτικού τομέα

Ακόμη ο κ. Πιερρακάκης ζήτησε την μόνιμη εξαίρεση από τη φορολόγηση στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα, τονίζοντας ότι εκτός από τα ζητήματα ανταγωνιστικότητας με άλλες χώρες εκτός της ΕΕ ο συγκεκριμένος τομέας σχετίζεται και με την επισιτιστική ασφάλεια.

«Ενώ κατανοώ ότι το χρονοδιάγραμμα της εξαίρεσης για την γεωργία έχει ήδη επεκταθεί στις συζητήσεις, εμείς εξετάζουμε και στηρίζουμε μια μόνιμη εξαίρεση από τη φορολόγηση στα ενεργειακά προϊόντα και την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιούνται στον αγροτικό τομέα, από την ίδια στρατηγική οπτική που περιέγραψα προηγουμένως», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραμένουν οι διαφωνίες στην ΕΕ

Πάντως και στο πρόσφατο Ecofin η πρόταση συμβιβασμού για τις αλλαγές στην κοινοτική οδηγία που κατέθεσε η Δανία που έχει την προεδρία της ΕΕ δεν πέτυχε τη συμφωνία όλων των κρατών-μελών της ΕΕ. Όπως αναφέρεται στη σύνοψη των εργασιών του Ecofin, κάποιοι υπουργοί ήταν έτοιμοι να υποστηρίξουν μια συμφωνία, άλλοι όμως θεώρησαν ότι χρειαζόταν περαιτέρω εργασία σε ορισμένες πτυχές, κυρίως σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ.

Συγκεκριμένα, ορισμένοι υπουργοί δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσουν επί της οδηγίας, επικαλούμενοι συγκεκριμένες ανησυχίες σχετικά με ζητήματα όπως οι διατάξεις για την τιμαριθμική αναπροσαρμογή, τη φορολόγηση των καυσίμων που χρησιμοποιούνται στον ναυτιλιακό και αεροπορικό τομέα, και τη φορολογική μεταχείριση του φυσικού αερίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου.