Επενδύσεις-και-έργα-ψηφιακής-αναβάθμισης-άνω-των-3,3-δισ.-ευρώ-για-καλύτερη-εξυπηρέτηση-πολιτών-και-επιχειρήσεων

Η Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, επενδύοντας πάνω από 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ μέσω του εθνικού προγράμματος «Ελλάδα 2.0» και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Με το μεγαλύτερο μέρος των έργων ήδη σε εξέλιξη, η χώρα μας επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο, προσβάσιμο και αποδοτικό ψηφιακό περιβάλλον για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της, περνώντας από τη μηχανογράφηση στην τεχνητή νοημοσύνη.

Από την ανάπτυξη μικροδορυφόρων μέχρι την ψηφιοποίηση αρχείων και την ενίσχυση ευρυζωνικών δικτύων, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διαμορφώνει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που φέρνει τον πολίτη στο επίκεντρο του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ήδη έχει υλοποιήσει μέχρι σήμερα έργα συνολικού ύψους πάνω από 2 δισ. ευρώ, με το 66% αυτών να είναι συμβασιοποιημένο, επιβεβαιώνοντας την ταχύτητα και αποτελεσματικότητα στην υλοποίηση. Βασικοί άξονες της ψηφιακής αυτής μεταρρύθμισης είναι η ανάπτυξη υποδομών, η ψηφιοποίηση αρχείων, η ενίσχυση ευρυζωνικών δικτύων και η δημιουργία ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων.

Συνδεσιμότητα και δορυφορική τεχνολογία

Ένα από τα πιο σημαντικά έργα αποτελεί η ανάπτυξη μικροδορυφόρων με προϋπολογισμό 200 εκατομμυρίων ευρώ, που θα προσφέρει δορυφορική αυτονομία στη χώρα και θα συμβάλει στην έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση καταστροφών, όπως φωτιές και πλημμύρες. Παράλληλα, η αποτύπωση γεωχωρικών δεδομένων μέσω δορυφορικών εικόνων θα διευκολύνει την καταγραφή βοσκοτόπων και τη διαχείριση κτηματογραφικών ζητημάτων.

Όσον αφορά στις δικτυακές υποδομές, υλοποιείται ένα σημαντικό πρόγραμμα χρηματοδότησης ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο την επέκταση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, το οποίο θα ενισχύσει την ευρυζωνική σύνδεση σε δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Επιπλέον, μέσω του προγράμματος Gigabit Voucher, θα διατεθούν 200 ευρώ ανά πολίτη σε 340.000 νοικοκυριά και 50.000 κτίρια, για την ενίσχυση της ευρυζωνικής πρόσβασης σε αστικές περιοχές.

Πληροφοριακά συστήματα και ψηφιοποίηση

Στον τομέα των πληροφοριακών συστημάτων, η χώρα μας προχωρά στην υλοποίηση μιας σειράς έργων που θα αναβαθμίσουν την ψηφιακή εξυπηρέτηση των πολιτών. Αναπτύσσεται ο εθνικός ηλεκτρονικός φάκελος υγείας, η εφαρμογή MyHealthApp, το ολοκληρωμένο σύστημα δικαιοσύνης και η ψηφιακή πύλη κράτους-πολίτη, με στόχο την ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και μεγαλύτερη διαφάνεια. Ταυτόχρονα, δημιουργείται το Gov.gr Wallet, όπου οι πολίτες θα μπορούν να διαθέτουν τα κρίσιμα έγγραφά τους ψηφιακά και να αλληλεπιδρούν απευθείας με το κράτος.

Ψηφιοποίηση αρχείων και υπολογιστικές υποδομές

Πέρα από αυτές τις πρωτοβουλίες, η χώρα προχωρά στη ψηφιοποίηση 1,25 δισεκατομμυρίων σελίδων αρχείων σε τομείς όπως η υγεία, η δικαιοσύνη και η πολεοδομία, συμβάλλοντας στη μείωση κόστους και χρόνου, ενώ παράλληλα αναβαθμίζει τις υπερυπολογιστικές υποδομές με την εγκατάσταση του υπερυπολογιστή «Δαίδαλος» και την ίδρυση εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ψηφιοποίηση επιχειρήσεων και εξυπηρέτηση πολιτών

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων, με πάνω από 200.000 να λαμβάνουν υλικοτεχνική και ψηφιακή υποστήριξη, αντικαθιστώντας POS και ταμειακές μηχανές. Όλα αυτά τα έργα αποδεικνύουν πως η Ελλάδα βαδίζει με σταθερά βήματα προς μια σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία, με τον πολίτη στο επίκεντρο κάθε δράσης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μια πιο αποτελεσματική, διαφανή και καινοτόμο δημόσια διοίκηση.

Οι δράσεις αυτές στοχεύουν όχι μόνο στη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών, αλλά και στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής συνοχής, δημιουργώντας μια σύγχρονη, προσβάσιμη Ελλάδα με έμφαση στη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

