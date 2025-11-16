Ζελένσκι: Η Ελλάδα βοήθησε την Ουκρανία – Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ακλόνητη υποστήριξη – Βίντεο

«Η Ελλάδα βοήθησε την Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ακλόνητη υποστήριξη» τονίζει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ανάρτησή του για τη συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

«Αυτός ο χειμώνας, υπό ρωσικά drones, πυραύλους και καθημερινές επιθέσεις, αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την Ουκρανία και για τον ουκρανικό λαό. Και χαίρομαι πολύ που τους τελευταίους μήνες συνεργαζόμαστε με την Ελλάδα σε διμερείς συμφωνίες για την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας. Και έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα.

»Σήμερα, κατά τη συνάντησή μας με τον Πρόεδρο της Ελλάδας, Κωνσταντίνο Τασούλα, συζητήσαμε την ενεργειακή συνεργασία – συγκεκριμένα τη συμφωνία μεταξύ Ουκρανίας και Ελλάδας για το φυσικό αέριο, η οποία θα μας βοηθήσει να περάσουμε τον χειμώνα. Μιλήσαμε επίσης ξεχωριστά για τη συνεργασία σε κοινά έργα, τις διπλωματικές προσπάθειες, την ανάγκη ενίσχυσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και χρήσης παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και τις κοινές μας προσπάθειες για την επιστροφή των Ουκρανών παιδιών που απήχθησαν από τη Ρωσία.

Καθ’ όλη την περίοδο της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, η Ελλάδα βοήθησε την Ουκρανία. Σας ευχαριστούμε για αυτήν την ακλόνητη υποστήριξη».

Великий виклик для України, для українського народу – ця зима під російськими дронами, ракетами, під ударами щоденними. І я дуже радий, що впродовж цих місяців ми працювали з Грецією над двосторонніми домовленостями щодо підтримки енергетичної безпеки України. І маємо хороший… pic.twitter.com/cZHwm38HGk — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2025

Τι συζήτησαν οι δύο άνδρες

Καθώς περπατούσαν στον διάδρομο που οδηγεί στην ιστορική αίθουσα των Διαπιστευτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας είχαν μια προσωπική συζήτηση. «Σας εκφράζω όχι μόνο τη συμπαράσταση των Ελλήνων, αλλά και προσωπικά τον θαυμασμό μου καθώς ανατράπηκε η ομαλή ζωή στη χώρα σας, αλλά άλλαξε και προσωπικά η δική σας ζωή και παρόλα αυτά εσείς και ο λαός σας αντιστέκεστε υποδειγματικά εδώ και σχεδόν 4 χρόνια», είπε ο Τασούλας. «Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα βρεθώ μπροστά σε μια τέτοια εξέλιξη, αλλά ήταν χρέος μου να σταθώ στο ύψος των περιστάσεων, κάτι που κάνουν όλοι οι πολίτες της Ουκρανίας κάτω από δύσκολες συνθήκες», απάντησε ο Ζελένσκι.



Κατά τη διάρκεια της κατ’ ιδίαν συνάντησης ειπώθηκαν μερικά ενδιαφέροντα πράγματα. Σε κάποια στιγμή ο ΠτΔ είπε στον Ζελένσκι ότι η Τουρκία βοηθάει τη Ρωσία να παρακάμψει τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές κυρώσεις. Μάλιστα του ανέφερε και μερικά παραδείγματα. Νωρίτερα φυσικά στις επίσημες δηλώσεις, πριν αποχωρήσουν οι φωτορεπόρτερ και οι δημοσιογράφοι ο ΠτΔ υπογράμμισε ότι η Ελλάδα δεν θα μπορούσε παρά να υποστηρίξει ανεπιφύλακτα την Ουκρανία αφού είναι μια χώρα που υπέστη εισβολή, όπως εισβολή υπέστη και η Κύπρος. Πρόσθεσε μάλιστα ότι η 16η Νοεμβρίου είναι η 42η επέτειος από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, που το αποκάλεσε συγκεκριμένα «ψευτοκράτος».



Ο Τασούλας μίλησε φυσικά και για τα ενεργειακά, αφενός για τη μεγάλη σημασία που είχε η πρόσφατη διάσκεψη P-TEC (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation) για να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας και της ΝΑ Ευρώπης και αφετέρου για τον Διάδρομο Αλεξανδρούπολης-Οδησσού. «Στις 11 Ιουνίου μίλησε ο Μητσοτάκης για τον Διάδρομο αυτό στη διάσκεψη κορυφής Ουκρανίας – Νοτιοανατολικής Ευρώπης και σας το αναφέρω κι εγώ σήμερα», είπε ο ΠτΔ. Σημειωτέον, ότι ο Διάδρομος αυτός αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές και το εμπόριο.



Η Οδησσός κυριάρχησε στην κατ’ ιδίαν συζήτηση. Ο Τασούλας είπε στον Ζελένσκι ότι η Ελλάδα ενδιαφέρεται πολύ για την Οδησσό λόγω των ιστορικών σχέσεων της χώρας μας με την πόλη αυτή του Εύξεινου Πόντου και τον ελληνισμό της περιοχής και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελε η Αθήνα να έχει συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της πόλης και στην αναστήλωση των ιστορικών μνημείων της, όταν έλθει η ώρα.



Ο Ζελένσκι ευχαρίστησε τον ΠτΔ για την υποστήριξη της Ελλάδας και απάντησε ότι στο μεγάλο πρόγραμμα ανοικοδόμησης της Ουκρανίας, που ανεξάρτητοι αναλυτές πιστεύουν ότι θα αγγίξει τα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, τον πρώτο λόγο θα έχουν οι χώρες που βοήθησαν την Ουκρανία, ανάμεσα στις οποίες βρίσκεται ασφαλώς η Ελλάδα.



Ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ακόμη στον ΠτΔ ότι «ο Κάθετος Διάδρομος είναι win-win για την Ουκρανία, για την Ελλάδα, για την Ευρώπη».

