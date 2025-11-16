Η αγορά ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων ξεπερνά ήδη τα 45 δισ. – Οι προοπτικές για το μέλλον

Η παγκόσμια αγορά μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια – η λεγόμενη Waste-to-Energy (WtE) – διαμορφώνεται ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους.

Η παγκόσμια αγορά μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια – η λεγόμενη Waste-to-Energy (WtE) – διαμορφώνεται ως ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους, με προοπτικές που ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με νέα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας, η αξία της αγοράς έχει ήδη υπερβεί τα 45,9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και αναμένεται να φτάσει τα 70,2 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032.

Το μοντέλο Waste-to-Energy βασίζεται στη μετατροπή μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων και οργανικών απορριμμάτων σε ενέργεια, είτε μέσω καύσης είτε μέσω βιολογικής διάσπασης, αντί να καταλήγουν σε χωματερές. Η τεχνολογία έχει ήδη φτάσει σε σημείο όπου για κάθε τόνο αποβλήτων που υποβάλλεται σε τέτοια επεξεργασία δημιουργείται ηλεκτρική ενέργεια ή θερμότητα, συνεισφέροντας παράλληλα στη μείωση των εκπομπών και του όγκου των αποβλήτων. Η αύξηση της τιμής του άνθρακα, η πίεση για μείωση των αποβλήτων και οι πολιτικές για κλειστούς κύκλους πόρων ενισχύουν την ανάπτυξη του κλάδου.

Η πρόβλεψη αύξησης από τα 45,9 δισεκατομμύρια σε 70,2 δισεκατομμύρια μέσα σε επτά χρόνια αποτυπώνει ετήσια αύξηση της τάξης του 6,3 % (CAGR), δείχνοντας ότι η αγορά δεν είναι παροδικό φαινόμενο. Η αύξηση αυτή επιβεβαιώνει ότι τόσο χώρες με ανεπτυγμένες υποδομές όσο και αναδυόμενες αγορές επενδύουν σε λύσεις που συνδυάζουν περιβαλλοντική διαχείριση και ενεργειακή παραγωγή.

Ελλάδα: Πρωταθλήτρια στην ταφή απορριμμάτων, ουραγός στην ενεργειακή αξιοποίηση

Τι «κινητοποιεί» την αγορά ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων

Η δυναμική υποστηρίζεται από τρεις βασικές παραμέτρους. Πρώτον, την αύξηση της παραγωγής αποβλήτων παγκοσμίως.Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η παραγωγή αποβλήτων αναμένεται να εκτοξευτεί μέσα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, με κόστος εξωτερικών επιπτώσεων που μπορεί να αγγίξει τα 640 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως. Δεύτερον, η ανάγκη για μετάβαση από ορυκτά καύσιμα και υφιστάμενες διαδικασίες επεξεργασίας αποβλήτων προκαλεί επενδύσεις σε τεχνολογίες WtE. Τρίτον, οι κυβερνητικές πολιτικές και τα κίνητρα (φόροι ταφής, υποδομές, επιδοτήσεις) δημιουργούν ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον.

Ωστόσο, δεν λείπουν οι προκλήσεις: το υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης, οι τεχνολογικές απαιτήσεις, η διαχείριση ρύπων και τέφρας, καθώς και η ανάγκη σταθερού ρεύματος αποβλήτων για να «τρέχει» το σύστημα. Επιπλέον, η έλλειψη ενιαίων προτύπων και η περιφερειακή ανισότητα μεταξύ προηγμένων και αναδυόμενων αγορών δημιουργούν δυσκολίες.

Η γεωγραφική και τεχνολογική κατανομή

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι η Ευρώπη κατείχε τη μερίδα του λέοντος στην αγορά WtE, με περίπου 42 % μερίδιο το 2024. Éνας λόγος είναι οι αυστηροί κανονισμοί για τα απόβλητα και τις εκπομπές, καθώς και η έλλειψη χώρων ταφής. Η περιοχή Ασίας–Ειρηνικού (Asia-Pacific) αναμένεται να καταγράψει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στο επόμενο διάστημα, χάρη στην αστικοποίηση, την αύξηση των αποβλήτων και την ώθηση των κυβερνήσεων σε λύσεις WtE. Από τεχνολογικής πλευράς, η θερμική καύση (81 % μερίδιο το 2024) παραμένει η κυρίαρχη μέθοδος, ενώ η βιολογική τεχνολογία (αναερόβια χώνευση κ.ά.) καταγράφει ταχύτερο ρυθμό αύξησης.

Τι σημαίνει για την Ελλάδα και την Ε.Ε.

Για την Ελλάδα, αλλά και για την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση, η ανάπτυξη λύσεων WtE αποτελεί διπλή ευκαιρία: από τη μία πλευρά, περιορίζει την έκταση των χώρων ταφής και χαμηλού ελέγχου αποβλήτων ενώ από την άλλη, προσφέρει εναλλακτική πηγή ενέργειας που ενσωματώνεται στους εθνικούς στόχους μείωσης εκπομπών. Με δεδομένη την αύξηση του κόστους ενέργειας και τις ενισχυμένες απαιτήσεις ανακύκλωσης και κυκλικής οικονομίας, οι επενδύσεις σε εγκαταστάσεις WtE θα μπορούσαν να καταστούν στρατηγικής σημασίας για τη χώρα.

Ταυτόχρονα, η Ε.Ε. και οι ελληνικές αρχές καλούνται να διασφαλίσουν ότι οι μονάδες αυτές θα είναι τεχνολογικά σύγχρονες, περιβαλλοντικά βιώσιμες και κοινωνικά αποδεκτές (μια εγκατάσταση WtE που λειτουργεί χωρίς διαφάνεια στις διαδικασίες μπορεί να οδηγήσει σε αντιδράσεις, αντί να συμβάλει στην πράσινη μετάβαση).

Το «σκουπίδι» γίνεται κεφάλαιο

Η παγκόσμια αγορά Waste-to-Energy δεν είναι απλώς ένα περιθωριακό κομμάτι της ενεργειακής αγοράς — έχει μετατραπεί σε δυναμικό προορισμό επενδύσεων και τεχνολογικής καινοτομίας. Η αναμενόμενη αύξηση της αγοράς σε περίπου 70 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2032 θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο καμπής: όχι μόνο για το επιχειρηματικό μοντέλο της διαχείρισης αποβλήτων, αλλά για το πώς οι κοινωνίες μετατρέπουν το περιβαλλοντικό βάρος σε ενεργειακή αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρόκληση δεν έγκειται πλέον στο αν μπορεί να γίνει αλλά στο πώς, πότε και με ποιους όρους.