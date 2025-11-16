Η-Ευρώπη-διψά-για-lng-και-το-αμερικανικό-φυσικό-αέριο-τραβά-την-ανηφόρα

Η αγορά φυσικού αερίου στις ΗΠΑ εισέρχεται σε φάση έντονης αναθέρμανσης, με τα futures να κινούνται προς τα $4,7/MMBtu, επίπεδα που δεν βλέπαμε από τον Δεκέμβριο του 2022. Το ράλι υποστηρίζεται από δύο βασικούς άξονες: την εκρηκτική ζήτηση LNG για εξαγωγή και την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής, ενώ παράλληλα η ψυχολογία της αγοράς επηρεάζεται από τον επερχόμενο χειμώνα και τις ροές προς την Ευρώπη.

Στο μέτωπο της εξαγωγικής ζήτησης, οι ΗΠΑ καταγράφουν ροές feed-gas προς τα κύρια τερματικά LNG που κυμαίνονται στα 17,8 bcfd τον Νοέμβριο (bcfd =δισ. κυβικά πόδια φυσικού αερίου ανά ημέρα), έναντι 16,7 bcfd τον Οκτώβριο και 14,5 bcfd στις αρχές του 2024 – στοιχεία που δείχνουν έντονη ενίσχυση της εξαγωγικής υποδομής. Το U.S. Energy Information Administration (EIA) αναφέρει ότι οι εξαγωγές LNG για το 2025 αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 14,9 bcfd, δηλαδή σχεδόν 25 % πάνω σε σχέση με το 2024. Ταυτόχρονα, η εταιρεία Cheniere Energy εκτιμά ότι τα έργα υγροποίησης φυσικού αερίου θα φτάσουν να απορροφούν έως και 40 bcfd φυσικού αερίου ημερησίως τα επόμενα χρόνια.

Από την πλευρά της παραγωγής, οι ΗΠΑ φαίνεται να καταγράφουν νέο ιστορικό υψηλό: η ξηρή παραγωγή (dry gas) για το 2025 εκτιμάται να φτάσει τα 107,1 bcfd και για το 2026 τα 107,4 bcfd, σε σχέση με τα 103,6 bcfd του 2023. Παρά την άνοδο της παραγωγής όμως, τα αποθέματα διατηρούνται μόλις 4 % πάνω από τον μέσο όρο πενταετίας.

Η κατάσταση δημιουργεί ισχυρή θεμελιώδη βάση για τα futures φυσικού αερίου: η πίεση από τις εξαγωγές, η μη πλήρης υπέρκαλυψη των αποθεμάτων και η προοπτική ψυχρού χειμώνα λειτουργούν υπέρ των τιμών. Για παράδειγμα, οι τιμές προθεσμιακών συμβολαίων τον Νοέμβριο εκτοξεύτηκαν καθώς οι εξαγωγές και οι προβλέψεις για χαμηλές θερμοκρασίες τραβούν την αγορά.

Ωστόσο, υπάρχει και η πιο ήπια επικρατούσα πρόβλεψη της EIA που θέτει ένα μικρό «προειδοποιητικό»: η κατανάλωση φυσικού αερίου σε οικιακό/εμπορικό τομέα για τον χειμώνα 2025-26 εκτιμάται να είναι περίπου 5% χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι, λόγω προβλέψεων για ήπιο καιρό. Αυτό σημαίνει ότι ενώ η ζήτηση εξαγωγών και η παραγωγή τραβούν, ο τομέας της θέρμανσης ενδέχεται να αποδειχθεί λιγότερος «ένθερμος» από ότι αναμενόταν – κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει την ανοδική πίεση σε τιμές, ειδικά αν ο καιρός παραμείνει ήπιος.

Σε επίπεδο γεωπολιτικής και υποδομών, η ΗΠΑ αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια αγορά LNG: νέα έργα και τερματικά βρίσκονται υπό κατασκευή, όπως το Golden Pass LNG στο Τέξας, που θα προσθέσει πάνω από 18 εκατομμύρια τόνους ετησίως δυναμικότητα. Παράλληλα, επενδύσεις άνω των 50 δισ. δολαρίων προωθούνται για την επέκταση της εξαγωγικής υποδομής φυσικού αερίου μέσα στην επόμενη πενταετία.

Για τους επενδυτές, το σενάριο είναι ξεκάθαρο: η ζήτηση για LNG και εξαγωγές λειτουργεί ως μακροχρόνια ώθηση, η παραγωγή δεν δείχνει σημάδια ελαττώσεως και η προοπτική χειμώνα με ψυχρότερες θερμοκρασίες θέτει τη βραχυχρόνια άνοδο πρός τη διαγραμματική ζώνη των $5.0/MMBtu με $5.4/MMBtu.

Παράλληλα, υπάρχουν όμως και μερικές προϋποθέσεις που πρέπει να παρακολουθούνται: η αντοχή των αποθεμάτων, η δυνατότητα της παραγωγής να καλύψει νέες ροές και η εξέλιξη του καιρού. Αν ο χειμώνας αποδειχθεί πιο ήπιος από το αναμενόμενο ή αν η παραγωγή αυξηθεί πολύ γρήγορα -τότε η αγορά μπορεί να συναντήσει “breakout” αποθήκευσης και να περιορίσει το upside.

Συνολικά, η αγορά φυσικού αερίου στις ΗΠΑ εισέρχεται σε νέο ανοδικό κύκλο με στρατηγικά θεμέλια: εξαγωγές που εκτοξεύονται, παραγωγή που σπάει φράγματα, υποδομές που αναβαθμίζονται και καιρός που μπορεί να ενεργοποιήσει το επόμενο κύμα ζήτησης. Οι επενδυτές που βλέπουν μακροπρόθεσμα έχουν μπροστά τους ένα παραδοσιακό commodity με νέα δυναμική.

Μέρος του άρθρου γράφτηκε το πρωί της περασμένης Παρασκευής για την εφημερίδα “Κεφάλαιο” όπου και αναδημοσιεύεται με ανανεωμένα και περισσότερα δεδομένα και στοιχεία.

Αποποίηση ευθύνης: Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα συνιστά διαφημιστική ανακοίνωση ενημερωτικού περιεχομένου και δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επενδυτική συμβουλή, ούτε υποκίνηση ή προσφορά για συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή. Καμία πληροφορία που εμπεριέχεται σε αυτό, δε θα πρέπει να εκληφθεί, σε καμία περίπτωση, ως προτεινόμενη ως κατάλληλη επένδυση για τον παραλήπτη, ούτε μέσο επίτευξης των συγκεκριμένων επενδυτικών στόχων ή κάλυψης οποιωνδήποτε άλλων αναγκών του παραλήπτη, ούτε υποκατάστατο τυχόν συμβατικών κειμένων που αφορούν τις περιγραφόμενες σε αυτό συναλλαγές. Για τους λόγους αυτούς, κάθε επενδυτής θα πρέπει να προβεί στη δική του αξιολόγηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται στην παρούσα επικοινωνία και δε θα πρέπει να βασίζεται σε οποιαδήποτε τέτοια πληροφορία, ως εάν αυτή να αποτελούσε επενδυτική συμβουλή. Το παρόν δεν συνιστά, επίσης, έρευνα στον τομέα των επενδύσεων και, συνεπώς, δεν καταρτίστηκε από την Εταιρεία σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου που αποσκοπούν στη διασφάλιση της ανεξαρτησίας της έρευνας στον τομέα των επενδύσεων. Οι πληροφορίες που διατίθενται στο παρόν βασίζονται σε πληροφορίες που διατίθενται στο κοινό και θεωρούνται αξιόπιστες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη ως προς την ακρίβεια ή πληρότητα των πληροφοριών αυτών. Οι απόψεις και εκτιμήσεις που εκτίθενται στο παρόν αφορούν την τάση της εγχώριας και των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών κατά την αναγραφόμενη ημερομηνία και υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς ειδοποίηση. Η Εταιρεία ενδέχεται, ωστόσο, να συμπεριλάβει στο παρόν έρευνες στον τομέα των επενδύσεων, οι οποίες έχουν εκπονηθεί από τρίτα πρόσωπα. Η εταιρεία δεν τροποποιεί τις ως άνω έρευνες, αλλά τις παραθέτει αυτούσιες, και, συνεπώς, δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.

November 16, 2025