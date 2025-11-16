Η-Ουκρανία-δεν-έχει-καμία-πιθανότητα-νίκης,-η-οικονομική-στήριξη-από-την-ΕΕ-είναι-παράλογη,-λέει-ο-Όρμπαν

Ο Βίκτορ Όρμπαν κατηγορεί τις Βρυξέλλες ότι παρατείνουν συνειδητά τον πόλεμο στην Ουκρανία και υποστηρίζει πως η οικονομική στήριξη προς το Κίεβο «εξαντλεί» την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ειδικότερα, σε συνέντευξή του στον διευθύνοντα σύμβουλο του γερμανικού ομίλου μέσων ενημέρωσης Axel Springer, ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας δήλωσε ότι η Ουκρανία «δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει» τον πόλεμο με τη Ρωσία, χαρακτηρίζοντας «παράλογη» την οικονομική ενίσχυση που συνεχίζει να παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Κίεβο.

Η Ουγγαρία έχει ήδη μπλοκάρει την παράταση των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας και την οικονομική στήριξη προς την Ουκρανία, και έχει ασκήσει πιέσεις για εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Μόσχας στον τομέα του πετρελαίου.

«Έχουμε ήδη ξοδέψει 185 δισεκατομμύρια ευρώ και… η πρόθεσή μας είναι να ξοδέψουμε ακόμη περισσότερα. Χρηματοδοτούμε λοιπόν μια χώρα που δεν έχει καμία πιθανότητα να κερδίσει τον πόλεμο» δήλωσε ο Όρμπαν, σύμφωνα με το Politico.

Ειρηνευτικές συνομιλίες

Παράλληλα, κατηγόρησε τους ηγέτες της ΕΕ ότι παρατείνουν σκόπιμα τη σύγκρουση στην Ουκρανία, ελπίζοντας να αποκτήσουν καλύτερη διαπραγματευτική θέση για μια ειρηνευτική συμφωνία.

«Θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο» δήλωσε ο Όρμπαν. «Πιστεύουν… ότι πρέπει να συνεχίσουμε τον πόλεμο για να υποστηρίξουμε περισσότερο την Ουκρανία».

«Ο χρόνος και οι συνθήκες ευνοούν τους Ρώσους παρά εμάς. Μην συνεχίζετε, σταματήστε το, το συντομότερο δυνατό» δήλωσε ο Όρμπαν.

Όσον αφορά τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ο Όρμπαν δήλωσε ότι αναμένει «μια συμφωνία μεταξύ Ρώσων και Αμερικανών για τον πόλεμο και άλλα θέματα, το εμπόριο, το παγκόσμιο εμπόριο, την ενέργεια και άλλα ζητήματα». Είπε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να «ανοίξουν ένα ανεξάρτητο κανάλι επικοινωνίας με τη Ρωσία».

«Ας διαπραγματευτούν οι Αμερικανοί με τους Ρώσους, και στη συνέχεια οι Ευρωπαίοι θα πρέπει επίσης να διαπραγματευτούν με τους Ρώσους και μετά να δούμε αν μπορούμε να ενοποιήσουμε τη θέση των Αμερικανών και των Ευρωπαίων» δήλωσε ο Όρμπαν.

Εγγυήσεις ασφάλειας

Η Ευρώπη πρέπει να υιοθετήσει μια προσέγγιση για την Ουκρανία «με βάση το ευρωπαϊκό συμφέρον» πρόσθεσε ο Ούγγρος πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «δεν τον ενδιαφέρει» αν η Μόσχα κερδίζει ή χάνει.

Υπογράμμισε ότι «τον ενδιαφέρει το μέλλον των ευρωπαίων λαών, μεταξύ των οποίων και το μέλλον των Ούγγρων», καθώς και «ένα νέο σύστημα ασφάλειας».

Σύμφωνα με τον ίδιο, μια συμφωνία ειρήνης για την Ουκρανία θα πρέπει να περιλαμβάνει «σταθεροποίηση των συνόρων, ανεξάρτητα από το εάν είναι διεθνώς αναγνωρισμένα ή όχι», καθώς και «μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη». Εκτίμησε, δε, ότι χωρίς «θαύμα», η Ρωσία θα συνεχίσει να ελέγχει την περιοχή του Ντονέτσκ μετά τον πόλεμο, προσθέτοντας: «Αυτή είναι η πραγματικότητα, είτε μας αρέσει είτε όχι».